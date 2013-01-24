Смачна гаряча кава, традиційний дизайн
Кавоварка Café Gaia традиційного дизайну готує неперевершену каву. Термоємність забезпечує збереження температури й аромату впродовж більш ніж 2 годин*. Переглянути усі переваги
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Смачна гаряча кава, традиційний дизайн
Кавоварка Café Gaia традиційного дизайну готує неперевершену каву. Термоємність забезпечує збереження температури й аромату впродовж більш ніж 2 годин*. Переглянути усі переваги
Ця високоякісна термоємність із нержавіючої сталі, що не б’ється, зберігає весь аромат і температуру більше 2 годин. Завдяки подвійним стінкам температура кави через 2 години становить щонайменше 65 °C.
Термоємність оснащено розумним фіксатором, яким легко керувати. Цей фіксатор гарантує повне збереження аромату й температури, коли ємність зняти з кавоварки.
Концентрований потік води, яка ллється на каву, забезпечує оптимальний аромат меленої кави.
Система "крапля-стоп" дає змогу налити каву в чашку до завершення повного циклу приготування кави.
Запасний кабель можна дуже легко зберігати у відділенні для зберігання кабелю ззаду кавоварки. Це дозволяє зручно розмістити кавоварку в кухні.
Після приготування кави кавоварка вимикається автоматично для заощадження енергії та безпеки. Термоємність зберігатиме каву гарячою.
Наповнюйте резервуар для води легко й точно завдяки індикатору рівня води.
Країна виготовлення
Надійність
Вага та розміри
Конструкція
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Аксесуари
Покриття корпусу
Обслуговування