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Café Gaia

Кавоварка

HD7546/20
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Смачна гаряча кава, традиційний дизайн Смачна гаряча кава, традиційний дизайн Смачна гаряча кава, традиційний дизайн
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    Café Gaia Кавоварка

    HD7546/20
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Смачна гаряча кава, традиційний дизайн

    Кавоварка Café Gaia традиційного дизайну готує неперевершену каву. Термоємність забезпечує збереження температури й аромату впродовж більш ніж 2 годин*. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Café Gaia Кавоварка

    Смачна гаряча кава, традиційний дизайн

    Кавоварка Café Gaia традиційного дизайну готує неперевершену каву. Термоємність забезпечує збереження температури й аромату впродовж більш ніж 2 годин*. Переглянути усі переваги

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      Смачна гаряча кава, традиційний дизайн

      Термоємність, яка зберігає каву гарячою впродовж 2 годин*

      • Із термоємністю
      • Метал
      Термоємність із нержавіючої сталі з подвійними стінками для підтримання температури

      Термоємність із нержавіючої сталі з подвійними стінками для підтримання температури

      Ця високоякісна термоємність із нержавіючої сталі, що не б’ється, зберігає весь аромат і температуру більше 2 годин. Завдяки подвійним стінкам температура кави через 2 години становить щонайменше 65 °C.

      Розумний фіксатор на термоємності для збереження аромату

      Розумний фіксатор на термоємності для збереження аромату

      Термоємність оснащено розумним фіксатором, яким легко керувати. Цей фіксатор гарантує повне збереження аромату й температури, коли ємність зняти з кавоварки.

      Насичений кавовий аромат завдяки концентрованому потоку води

      Насичений кавовий аромат завдяки концентрованому потоку води

      Концентрований потік води, яка ллється на каву, забезпечує оптимальний аромат меленої кави.

      Система "крапля-стоп" для наповнення чашки кавою в будь-який момент

      Система "крапля-стоп" для наповнення чашки кавою в будь-який момент

      Система "крапля-стоп" дає змогу налити каву в чашку до завершення повного циклу приготування кави.

      Відділення для зберігання кабелю для легкого розміщення на кухні

      Відділення для зберігання кабелю для легкого розміщення на кухні

      Запасний кабель можна дуже легко зберігати у відділенні для зберігання кабелю ззаду кавоварки. Це дозволяє зручно розмістити кавоварку в кухні.

      Пряме автоматичне вимкнення для заощадження енергії та безпеки

      Пряме автоматичне вимкнення для заощадження енергії та безпеки

      Після приготування кави кавоварка вимикається автоматично для заощадження енергії та безпеки. Термоємність зберігатиме каву гарячою.

      Індикатор рівня води для легкого наповнення

      Індикатор рівня води для легкого наповнення

      Наповнюйте резервуар для води легко й точно завдяки індикатору рівня води.

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Китай

      • Надійність

        Споживання електроенергії під час заварювання
        1000  Вт

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Ш х Г х В)
        255 x 221 x 370  мм
        Вага виробу
        2,032  кг
        Вага з упаковкою
        4,564  кг

      • Конструкція

        Колір
        Чорний і металевий

      • Загальні специфікації

        Простота користування та зручність
        • Індикатор рівня води
        • Автоматичне вимкнення
        • Система "крапля-стоп"
        Легке чищення та технічне обслуговування
        • Знімний тримач фільтра
        • Деталі можна мити в посудомийній машині
        Кавові напої
        Фільтр-кава
        Підходить для
        Мелена кава
        Налаштування температури
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      • Технічні характеристики

        Ємність резервуара для води
        1,2  л
        Довжина шнура
        0,88  м
        Час приготування кави
        10  хв.
        Частота
        50 / 60  Гц
        Напруга
        220–240  В
        Ємність резервуара для води
        До 15  чашок
        Тиск помпи
        0  бар

      • Аксесуари

        У комплекті
        Термоємність, що не б’ється

      • Покриття корпусу

        Матеріал резервуара для води
        Пластик
        Матеріал основного корпусу
        Нержавіюча сталь і пластик

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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          • Температура кави через 2 години становить щонайменше 65 °C

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