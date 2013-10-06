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HD8327/99
Настоящий итальянский эспрессо каждый день
С кофемашиной Saeco Poemia ценители традиционного способа приготовления кофе смогут каждый день наслаждаться идеальным эспрессо. Запатентованный напорный фильтр Crema гарантирует великолепную стойкую пенку при каждом использовании.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Рожковая кофеварка
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Удобство использования: вы можете приготовить молотый кофе или кофе из фильтр-пакетов
Если необходимо добавить кофе или воды, очистить фильтр или поддон — все отсеки находятся в прямом доступе для максимального удобства.
Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена классическим капучинатором, который бариста называют "панарелло". Для приготовления великолепной молочной пенки нужно просто погрузить его в молоко. Почувствуйте себя бариста — готовьте вкусный кофе традиционным способом!
Материалы премиум-класса для длительного срока службы и простоты очистки.
Подогрев чашек улучшает раскрытие аромата и гарантирует стойкость пены.
Страна происхождения
Технические характеристики
Дизайн
Вес и габариты
Общие характеристики
Обработка
Обслуживание
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