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    • Настоящий итальянский эспрессо каждый день Настоящий итальянский эспрессо каждый день Настоящий итальянский эспрессо каждый день
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      Philips Saeco Poemia Рожковая кофеварка

      HD8327/99

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Настоящий итальянский эспрессо каждый день

      С кофемашиной Saeco Poemia ценители традиционного способа приготовления кофе смогут каждый день наслаждаться идеальным эспрессо. Запатентованный напорный фильтр Crema гарантирует великолепную стойкую пенку при каждом использовании.

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      Philips Saeco Poemia Рожковая кофеварка

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      Poemia
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      Poemia

      Рожковая кофеварка

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      Настоящий итальянский эспрессо каждый день

      С напорным фильтром Crema

      • Poemia
      • Классический капучинатор
      • Нержавеющая сталь
      Подходит для молотого кофе и фильтр-пакетов

      Подходит для молотого кофе и фильтр-пакетов

      Удобство использования: вы можете приготовить молотый кофе или кофе из фильтр-пакетов

      Эргономичная работа день за днем

      Эргономичная работа день за днем

      Если необходимо добавить кофе или воды, очистить фильтр или поддон — все отсеки находятся в прямом доступе для максимального удобства.

      Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

      Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

      Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена классическим капучинатором, который бариста называют "панарелло". Для приготовления великолепной молочной пенки нужно просто погрузить его в молоко. Почувствуйте себя бариста — готовьте вкусный кофе традиционным способом!

      Кофемашина из нержавеющей стали

      Кофемашина из нержавеющей стали

      Материалы премиум-класса для длительного срока службы и простоты очистки.

      Подогрев чашек

      Подогрев чашек

      Подогрев чашек улучшает раскрытие аромата и гарантирует стойкость пены.

      • Страна происхождения

        Страна производства
        Китай

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        0,8  m
        Напряжение
        230  V
        Частота
        50  Hz
        Емкость резервуара для воды
        1,25  l
        Давление помпы
        15 бар
        Макс. высота чашки
        75  mm
        Бойлеры
        1

      • Дизайн

        Цвет
        Нержавеющая сталь
        Цвет
        Нержавеющая сталь

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        4  kg
        Размеры изделия (Ш x Г x В)
        200 x 265 x 297  mm

      • Общие характеристики

        Одновременное приготовление чашек кофе
        2
        Подходит для
        Молотый кофе
        Простая очистка и обслуживание
        Дополнительно: фильтр для воды Brita
        Удобное и простое использование
        Съемный поддон для капель
        Особые функции
        • Опция кипятка
        • Ручной капучинатор с насадкой-панарелло
        • Опция пара
        Кофейные напитки
        Эспрессо

      • Обработка

        Материал основного корпуса
        Нержавеющая сталь
        Материал бойлера
        Алюминий
        Материал поддона для капель
        Нержавеющая сталь
        Материал резервуара для воды
        Пластик
        Материал насадки панарелло
        Нержавеющая сталь

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Социальная ответственность

        Потребляемая мощность при заваривании
        950  W

      Badge-D2C

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