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    • Справжнє італійське еспрессо щодня Справжнє італійське еспрессо щодня Справжнє італійське еспрессо щодня
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      Philips Saeco Poemia Ручна еспрессо-кавоварка

      HD8327/99

      Загальна оцінка / 5
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      Справжнє італійське еспрессо щодня

      Кавоварка Saeco Poemia пропонує любителям традиційного приготування усе для ідеального еспрессо щодня. Запатентований тисковий фільтр Crema гарантує смачну стійку пінку під час кожного використання.

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      Philips Saeco Poemia Ручна еспрессо-кавоварка

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      Poemia

      Ручна еспрессо-кавоварка

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      Справжнє італійське еспрессо щодня

      Із фільтром для створення пінки під тиском

      • Poemia
      • Класичний піноутворювач
      • Нержавіюча сталь
      Підходить для меленої кави та капсул

      Підходить для меленої кави та капсул

      Для Вашої зручності можна обирати між меленою кавою та капсулами

      Ергономічність день за днем

      Ергономічність день за днем

      Для додавання меленої кави чи води, спорожнення фільтра або лотка для крапель – для максимальної зручності передбачено прямий доступ до всіх складових елементів.

      Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

      Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

      У цій еспресо-кавоварці Saeco є класичний піноутворювач, який бариста називають “панарело”. Він розпилює пару та занурюється в молоко для приготування пишної молочної пінки. Відкрийте в собі бариста та приготуйте власні смачні молочні напої у звичний спосіб!

      Еспрессо-кавоварка з нержавіючої сталі

      Еспрессо-кавоварка з нержавіючої сталі

      Високоякісний матеріал для тривалого терміну служби пристрою та легкого чищення.

      Пристрій для нагрівання чашок

      Пристрій для нагрівання чашок

      Нагрівайте чашки, щоб аромат розкривався ще краще, а пінка зберігалася довше.

      Технічні характеристики

      • Країна походження

        Виготовлено у
        Китай

      • Технічні характеристики

        Довжина шнура
        0,8  m
        Напруга
        230  V
        Частота
        50  Hz
        Ємність резервуара для води
        1,25  l
        Тиск помпи
        15 бар
        Макс. висота чашки
        75  mm
        Бойлери для води
        1

      • Конструкція

        Колір
        Нержавіюча сталь
        Колір
        Нержавіюча сталь

      • Вага та розміри

        Вага виробу
        4  kg
        Розміри виробу (Ш х Г х В)
        200 x 265 x 297  mm

      • Загальні технічні характеристики

        Кількість чашок одночасно
        2
        Підходить для
        Мелена кава
        Легке чищення та технічне обслуговування
        Додатковий фільтр для води Brita
        Простота користування та зручність
        Знімний лоток для крапель
        Спеціальні функції
        • Можливість нагрівання води
        • Ручний піноутворювач Pannarello
        • Можливість використання пари
        Кавові напої
        Еспрессо

      • Завершення

        Матеріал основного корпусу
        Нержавіюча сталь
        Матеріал бойлера
        Алюміній
        Матеріал лотка для крапель
        Нержавіюча сталь
        Матеріал резервуара для води
        Пластик
        Матеріал панарело
        Нержавіюча сталь

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Екологічність

        Споживання електроенергії під час заварювання
        950  W

      Badge-D2C

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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