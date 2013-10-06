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HD8327/99
Справжнє італійське еспрессо щодня
Кавоварка Saeco Poemia пропонує любителям традиційного приготування усе для ідеального еспрессо щодня. Запатентований тисковий фільтр Crema гарантує смачну стійку пінку під час кожного використання.Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ручна еспрессо-кавоварка
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Для Вашої зручності можна обирати між меленою кавою та капсулами
Для додавання меленої кави чи води, спорожнення фільтра або лотка для крапель – для максимальної зручності передбачено прямий доступ до всіх складових елементів.
У цій еспресо-кавоварці Saeco є класичний піноутворювач, який бариста називають “панарело”. Він розпилює пару та занурюється в молоко для приготування пишної молочної пінки. Відкрийте в собі бариста та приготуйте власні смачні молочні напої у звичний спосіб!
Високоякісний матеріал для тривалого терміну служби пристрою та легкого чищення.
Нагрівайте чашки, щоб аромат розкривався ще краще, а пінка зберігалася довше.
Країна походження
Технічні характеристики
Конструкція
Вага та розміри
Загальні технічні характеристики
Завершення
Обслуговування
Екологічність
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