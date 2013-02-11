Ключевые слова для поиска

RU
UK
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Настоящий итальянский эспрессо каждый день Настоящий итальянский эспрессо каждый день Настоящий итальянский эспрессо каждый день

      Philips Saeco Poemia Рожковая эспрессо-кофеварка

      HD8423/09

      Настоящий итальянский эспрессо каждый день

      Рожковая эспрессо-кофеварка Saeco гарантирует любителям традиционного приготовления кофе идеальный эспрессо каждый день. Запатентованный напорный фильтр Crema каждый раз гарантирует великолепную стойкую пену.

      Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Saeco Poemia Рожковая эспрессо-кофеварка

      Похожие продукты

      Смотреть все

      Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

      Все необходимое в одной покупке

      Цена комплекта

      Пропустить

      Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

      Добавление аксессуаров

      этот продукт
      Poemia
      - {discount-value}

      Poemia

      Рожковая эспрессо-кофеварка

      итого

      recurring payment

      Настоящий итальянский эспрессо каждый день

      С напорным фильтром Crema

      • Ручной капучинатор
      • Фокус
      Держатель напорного фильтра Crema

      Держатель напорного фильтра Crema

      Специальный фильтр Crema гарантирует великолепную стойкую кофейную пену, какой бы сорт кофе вы ни выбрали.

      Подходит для молотого кофе и фильтр-пакетов

      Подходит для молотого кофе и фильтр-пакетов

      Удобство использования: вы можете приготовить молотый кофе или кофе из фильтр-пакетов

      Давление помпы 15 бар

      Давление помпы 15 бар

      Высокое давление позволяет раскрыть весь аромат молотого кофе

      Долговечные качественные материалы

      Долговечные качественные материалы

      Рожковая эспрессо-кофеварка Saeco создана из высококачественных и прочных материалов.

      Подставка для чашек

      Подставка для чашек

      Благодаря этой удобной функции вы можете хранить чашки и стаканы для эспрессо прямо на эспрессо-кофемашине. Так они всегда будут под рукой и не займут много места.

      Эргономичная работа день за днем

      Эргономичная работа день за днем

      Если необходимо добавить кофе или воды, очистить фильтр или поддон — все отсеки находятся в прямом доступе для максимального удобства.

      Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

      Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

      Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена классическим капучинатором, который бариста называют "панарелло". Для приготовления великолепной молочной пенки нужно просто погрузить его в молоко. Почувствуйте себя бариста — готовьте вкусный кофе традиционным способом!

      Высокая энергоэффективность

      Эта функция снижает энергопотребление до минимума. В режиме ожидания, в который кофеварка автоматически переходит после 1 часа простоя, энергопотребление составляет менее 1 Вт⋅ч, что существенно экономит энергию и деньги

      • Особенности

        Совместимость с фильтром Brita
        Опционально
        Трубка для подачи горячей воды / пара
        Да
        Интерфейс
        Поворотный переключатель
        Насадка панарелло
        Пластик
        Подставка для чашек
        Да
        Держатель фильтра
        Напорный фильтр "Crema"
        Одновременное приготовление двух чашек
        Да
        Использование с фильтр-пакетами
        Да

      • Технические характеристики

        Материал бойлера
        Нержавеющая сталь
        Мощность
        950  W
        Длина шнура
        80  cm
        Страна изготовления
        • Разработано в Италии
        • Сделано в Китае
        Количество бойлеров
        1 бойлер

      • Дизайн

        Цвет
        Черный
        Материалы и отделка
        ABS-пластик

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (Д х Г х В)
        200 x 265 x 297  mm
        Вес изделия
        4  kg
        Максимальная высота чашки
        75  mm
        Объем резервуара для воды
        1,25  l

      Badge-D2C

      Получите консультацию по этому продукту

      Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

      Предлагаемые продукты

      Недавно просмотренные продукты

      Отзывы

      Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Все права защищены.

      Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.