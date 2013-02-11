Ключевые слова для поиска
HD8423/09
Настоящий итальянский эспрессо каждый день
Рожковая эспрессо-кофеварка Saeco гарантирует любителям традиционного приготовления кофе идеальный эспрессо каждый день. Запатентованный напорный фильтр Crema каждый раз гарантирует великолепную стойкую пену.Узнать обо всех преимуществах
Рожковая эспрессо-кофеварка
Специальный фильтр Crema гарантирует великолепную стойкую кофейную пену, какой бы сорт кофе вы ни выбрали.
Удобство использования: вы можете приготовить молотый кофе или кофе из фильтр-пакетов
Высокое давление позволяет раскрыть весь аромат молотого кофе
Рожковая эспрессо-кофеварка Saeco создана из высококачественных и прочных материалов.
Благодаря этой удобной функции вы можете хранить чашки и стаканы для эспрессо прямо на эспрессо-кофемашине. Так они всегда будут под рукой и не займут много места.
Если необходимо добавить кофе или воды, очистить фильтр или поддон — все отсеки находятся в прямом доступе для максимального удобства.
Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена классическим капучинатором, который бариста называют "панарелло". Для приготовления великолепной молочной пенки нужно просто погрузить его в молоко. Почувствуйте себя бариста — готовьте вкусный кофе традиционным способом!
Эта функция снижает энергопотребление до минимума. В режиме ожидания, в который кофеварка автоматически переходит после 1 часа простоя, энергопотребление составляет менее 1 Вт⋅ч, что существенно экономит энергию и деньги
