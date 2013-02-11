Умови пошуку

    Справжнє італійське еспресо щодня

      Philips Saeco Poemia Ручна еспресо кавомашина

      HD8423/09

      Справжнє італійське еспресо щодня

      Ручна еспресо кавомашина Saeco пропонує любителям традиційного приготування кави все для ідеального еспресо щодня. Запатентований тисковий фільтр для створення пінки гарантує смачну пінку під час кожного використання.

      Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Philips Saeco Poemia Ручна еспресо кавомашина

      Справжнє італійське еспресо щодня

      З фільтром для створення пінки під тиском

      • Ручна парова трубка
      • Focus
      Тримач фільтра для створення пінки під тиском

      Тримач фільтра для створення пінки під тиском

      Цей спеціальний фільтр для створення пінки гарантує стійку смачну крема, яку суміш кави ви б не вибрали.

      Підходить для меленої кави та капсул

      Підходить для меленої кави та капсул

      Для вашої зручності можна обирати між меленою кавою та капсулами

      Помпа на 15 бар

      Помпа на 15 бар

      Високий тиск забезпечує повноту аромату меленої кави

      Високоякісні матеріали тривалого використання

      Високоякісні матеріали тривалого використання

      Корпус ручної еспресо кавомашина Saeco виготовлено з високоякісного та міцного матеріалу.

      Тримач чашки

      Тримач чашки

      Ця практична функція дозволяє зберігати чашки та склянки для еспресо безпосередньо на еспресо кавомашині й забезпечує легкий доступ, зручність та вільне місце.

      Ергономічність день за днем

      Ергономічність день за днем

      Для додавання меленої кави чи води, спорожнення фільтра або лотка для крапель – для максимальної зручності передбачено прямий доступ до всіх складових елементів.

      Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

      Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

      У цій еспресо кавомашині Saeco є класичний піноутворювач, який бариста називають «панарело». Він розпилює пару та занурюється в молоко для приготування пишної молочної пінки. Відкрийте в собі бариста та приготуйте власні смачні молочні напої у звичний спосіб!

      Заощадження енергії

      Ця функція знижує споживання енергії до мінімуму. У режимі очікування, у який кавоварка автоматично переходить після 1 години простою, енергоспоживання становить менше 1 Вт/год, що дозволяє заощаджувати енергію та кошти

      Технічні характеристики

      • Характеристики

        Сумісність із фільтром Brita
        Додатково
        Насадка для гарячої води/пари
        Так
        Інтерфейс
        Поворотний перемикач
        Pannarello
        Пластик
        Тримач чашок
        Так
        Тримач фільтра
        Пінка під тиском
        Одночасне заварювання
        Так
        Підходить для капсул
        Так

      • Технічні характеристики

        Матеріал бойлера
        Нержавіюча сталь (неокислювана)
        Потужність
        950  W
        Довжина шнура
        80  cm
        Країна походження
        • Розроблено в Італії
        • Виготовлено у Китаї
        Кількість бойлерів для води
        1 бойлер

      • Конструкція

        Колір
        Чорний
        Матеріали та покриття
        ABS

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д x Г x В)
        200 x 265 x 297  mm
        Вага виробу
        4  kg
        Максимальна висота чашки
        75  mm
        Ємність резервуара для води
        1,25  l

      Отримайте підтримку для цього виробу

      Шукайте поради щодо продуктів, відповіді на запитання, посібники користувача й інформацію про безпеку та сумісність.

