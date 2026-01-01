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Больше не доступен
HD8833/39
Пейте итальянский эспрессо, не выходя из дома
Кофеварка Syntia — это идеальное сочетание компактности, качества, дизайна и эксклюзивных материалов. Это все, что вам нужно для наслаждения итальянским эспрессо.
Syntia
Фокус
Техно
Компактная и стильная кофемашина Syntia создана станет не только усладой как для ваших вкусовых рецепторов, так и для глаз — она идеально впишется в интерьер современной кухни.
Хотите ли вы насладиться чашечкой эспрессо или кофе лунго — для приготовления достаточно одного нажатия кнопки
Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 5 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.
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