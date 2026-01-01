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  • Пейте итальянский эспрессо, не выходя из дома
  • Пейте итальянский эспрессо, не выходя из дома
  • Пейте итальянский эспрессо, не выходя из дома
  • Пейте итальянский эспрессо, не выходя из дома

Больше не доступен

Philips Saeco SyntiaСверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

HD8833/39

Пейте итальянский эспрессо, не выходя из дома

Кофеварка Syntia — это идеальное сочетание компактности, качества, дизайна и эксклюзивных материалов. Это все, что вам нужно для наслаждения итальянским эспрессо.

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Компактная и стильная система приготовления кофе из цельных зерен

Пейте итальянский эспрессо, не выходя из дома

  • Syntia

  • Фокус

  • Техно

Компактная и стильная

Компактная и стильная

Компактная и стильная кофемашина Syntia создана станет не только усладой как для ваших вкусовых рецепторов, так и для глаз — она идеально впишется в интерьер современной кухни.

Эспрессо и кофе лунго одним нажатием кнопки

Эспрессо и кофе лунго одним нажатием кнопки

Хотите ли вы насладиться чашечкой эспрессо или кофе лунго — для приготовления достаточно одного нажатия кнопки

Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 5 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.

Технические характеристики

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения