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  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
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  • Высокое качество и легкость в использовании
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Больше не доступен

Saeco Intelia DeluxeАвтоматическая кофемашина

HD8887/19

Высокое качество и легкость в использовании

Saeco представляет Intelia Deluxe — интеллектуальную и удобную в использовании кофемашину, которая готовит великолепный кофе высочайшего качества. Элегантный дизайн корпуса неподвластен времени. Intelia Deluxe — это еще один повод для гордости компании Saeco.

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Итальянский дизайн, который неподвластен времени

Высокое качество и легкость в использовании

  • Классический капучинатор

  • Глянцевый черный

  • Регулируемая кофемолка, 10 степеней

100%-но керамические жернова помогут раскрыть вкус зерен

100%-но керамические жернова помогут раскрыть вкус зерен

Надежные 100%-но керамические жернова гарантируют наслаждение отличным кофе в течение долгих лет. Керамика обеспечивает идеальный помол зерен, благодаря чему вода равномерно проникает в них, впитывая вкус и аромат. В отличие от обычных, керамические жернова не перегревают зерна и устраняют жженый привкус напитка.

Классический капучинатор для бархатистой молочной пены

Классический капучинатор для бархатистой молочной пены

Классический капучинатор создан для тех, кто хочет почувствовать себя настоящим бариста. С помощью классического капучинатора вы за считаные секунды сможете создать украшение для любимого напитка — нежную молочную пену.

Быстрый нагрев бойлера для горячего кофе

Быстрый нагрев бойлера для горячего кофе

Благодаря быстрому нагреву бойлера нет причины отказывать себе в чашке превосходного эспрессо или капучино, даже если вы спешите на важную встречу. Секрет заключается в легком корпусе бойлера, выполненном из алюминия и нержавеющей стали, который быстро нагревается до высокой температуры.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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Примечания

  1. На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофейного напитка, циклов промывки и очистки.