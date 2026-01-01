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Больше не доступен
HD8887/19
Высокое качество и легкость в использовании
Saeco представляет Intelia Deluxe — интеллектуальную и удобную в использовании кофемашину, которая готовит великолепный кофе высочайшего качества. Элегантный дизайн корпуса неподвластен времени. Intelia Deluxe — это еще один повод для гордости компании Saeco.
Классический капучинатор
Глянцевый черный
Регулируемая кофемолка, 10 степеней
Надежные 100%-но керамические жернова гарантируют наслаждение отличным кофе в течение долгих лет. Керамика обеспечивает идеальный помол зерен, благодаря чему вода равномерно проникает в них, впитывая вкус и аромат. В отличие от обычных, керамические жернова не перегревают зерна и устраняют жженый привкус напитка.
Классический капучинатор создан для тех, кто хочет почувствовать себя настоящим бариста. С помощью классического капучинатора вы за считаные секунды сможете создать украшение для любимого напитка — нежную молочную пену.
Благодаря быстрому нагреву бойлера нет причины отказывать себе в чашке превосходного эспрессо или капучино, даже если вы спешите на важную встречу. Секрет заключается в легком корпусе бойлера, выполненном из алюминия и нержавеющей стали, который быстро нагревается до высокой температуры.
Отзывы
На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофейного напитка, циклов промывки и очистки.