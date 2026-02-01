Насолоджуйтеся приготованою за мить гарячою кавою завдяки бойлеру Quick Heat

Коли часу обмаль, Ви можете швидко заварити ідеальне еспрессо та капучіно за допомогою бойлера Quick Heat. Секрет полягає в тому, що його корпус виготовлено з легкого алюмінію та нержавіючої сталі, які швидко нагріваються.