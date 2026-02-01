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Більше не доступний
HD8887/19
Якість, яку Ви потребуєте. Простота використання, яку Ви очікуєте
Saeco представляє Intelia Deluxe. Вміло розроблена технологія, що забезпечує перевірену якість, додаткову зручність та божественну каву. Intelia у корпусі з непідвладною часові конструкцією є гордим носієм італійської майстерності.
Класичний піноутворювач
Блискуча чорна
Кавомолка з 10 налаштуваннями
Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.
Класичний піноутворювач призначений для тих, хто любить роль майстра, а це ж так просто. За кілька секунд Ви створите багату ніжну пінку, яка увінчає Вашу каву.
Коли часу обмаль, Ви можете швидко заварити ідеальне еспрессо та капучіно за допомогою бойлера Quick Heat. Секрет полягає в тому, що його корпус виготовлено з легкого алюмінію та нержавіючої сталі, які швидко нагріваються.
Відгуки
Із розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.