Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой эспрессо-кофемашины есть 8 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого грубого для кофе с мягким вкусом.