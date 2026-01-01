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Больше не доступен
HD8943/29
Приготовление разных напитков для нескольких пользователей
С эспрессо-кофемашиной Xelsis каждый член семьи сможет наслаждаться любимым кофейным напитком. Благодаря уникальной системе вы можете создать до 6 профилей пользователя и выбрать настройки для каждого из них по 9 различным напиткам.
Встроен. кувшин д/молока, капучинатор
Нержавеющая сталь белого цвета
В этой кофемашине Saeco используется на 100 % керамическая кофемолка — она обеспечивает однородный помол и не перегревает зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.
Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 8 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.
В этой кофемашине Saeco есть 6 пользовательских профилей, которые позволяют сохранить персональные настройки любимых напитков. Даже если машиной пользуется несколько человек, вы всегда сможете получить идеальный кофе, приготовленный именно по вашему вкусу.
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