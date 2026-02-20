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ICM Recipe Booklet Philips Viva Collection Steamer
User Manual Philips Pure Essentials Collection Steamer
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Оснащена ли пароварка Philips функцией защиты от выкипания?
Как использовать контейнер для трав и специй в пароварке Philips?
Какие блюда можно приготовить в пароварке Philips?
Время обработки пищи паром в пароварке Philips
Как очистить пароварку Philips?
Как одновременно приготовить продукты с разным временем обработки паром?
Индикатор удаления накипи в пароварке Philips мигает при первом использовании.
Индикатор долива продолжает мигать после заполнения резервуара пароварки Philips.