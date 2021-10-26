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Більше не доступний

Pure Essentials CollectionПароварка

HD9140/90

4.6

| (62) Відгуки | 92% рекомендують цей виріб

Відкрийте багатство відтінків смаку

Ця високоякісна пароварка Philips з унікальною технологією підсилення аромату додасть Вашим стравам чудових запахів трав та спецій. Готувати чудові страви щодня Вам допоможуть попередні налаштування таймера, функція збереження тепла та брошура з рецептами від найкращих експертів.

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Пароварка з технологією підсилення аромату

Відкрийте багатство відтінків смаку

  • 9 л, 900 В

  • Оптимальні налаштування таймера

Технологія підсилення аромату додасть смаку завдяки приємним травам і спеціям

Технологія підсилення аромату додасть смаку завдяки приємним травам і спеціям

Унікальна технологія підсилення аромату у пароварці Philips додає стравам чудових запахів трав та спецій і дозволяє відчути справжній смак страв, оброблених парою. Достатньо лише додати улюблені трави та спеції у пароварку. Під дією пари трави та спеції виділяють легкі аромати, що наповнюють їжу апетитним смаком.

Деталі можна мити в посудомийній машині

Деталі можна мити в посудомийній машині

Частини пристрою можна мити в посудомийній машині – зручне чищення.

Зовнішній канал доливу води

Зовнішній канал доливу води

Зовнішній канал доливу води для наповнення резервуара під час використання.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

62

Відгуки

92%

рекомендують цей виріб

2

26/10/2021

Україна

Україна

Довговічна пароварка

Придбав, коли народилися діти, для корисного збереження якості продуктів. Діти вже виросли, а ми й надалі використовуємо цю пароварку ( приблизно 9 років). Доволі корисна та довговічна пароварка для гарної якості життя

Плюси

Довгвічність використання, сбереження корисності продуктів

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HD9140/90 Пароварка

Date of Use 2019-10-26

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HD9140/90 Пароварка

Date of Use 2019-10-26

07/04/2019

Україна

Україна

Отличная пароварка

Пароваркой очень довольна!готовим практически только в ней! Удобная, простая в использовании,легко моется!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HD9140/90 Пароварка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HD9140/90 Пароварка

22/09/2020

Polska

Polska

Doskonały produkt

Korzystałam z produktu. Zdarzyła się awaria. Otrzymałam nowy parowar. Brakowało mi go bardzo. Polecam. Jedzonko przepyszne.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HD9140/90 Parowar

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HD9140/90 Parowar

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