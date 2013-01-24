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    Pure Essentials Collection

    Пароварка

    HD9140/90
    Загальна оцінка / 5
    • Відкрийте багатство відтінків смаку Відкрийте багатство відтінків смаку Відкрийте багатство відтінків смаку
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      Pure Essentials Collection Пароварка

      HD9140/90
      Загальна оцінка / 5

      Відкрийте багатство відтінків смаку

      Ця високоякісна пароварка Philips з унікальною технологією підсилення аромату додасть Вашим стравам чудових запахів трав та спецій. Готувати чудові страви щодня Вам допоможуть попередні налаштування таймера, функція збереження тепла та брошура з рецептами від найкращих експертів. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Pure Essentials Collection Пароварка

      Відкрийте багатство відтінків смаку

      Ця високоякісна пароварка Philips з унікальною технологією підсилення аромату додасть Вашим стравам чудових запахів трав та спецій. Готувати чудові страви щодня Вам допоможуть попередні налаштування таймера, функція збереження тепла та брошура з рецептами від найкращих експертів. Переглянути усі переваги

      Відкрийте багатство відтінків смаку

      Ця високоякісна пароварка Philips з унікальною технологією підсилення аромату додасть Вашим стравам чудових запахів трав та спецій. Готувати чудові страви щодня Вам допоможуть попередні налаштування таймера, функція збереження тепла та брошура з рецептами від найкращих експертів. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Pure Essentials Collection Пароварка

      Відкрийте багатство відтінків смаку

      Ця високоякісна пароварка Philips з унікальною технологією підсилення аромату додасть Вашим стравам чудових запахів трав та спецій. Готувати чудові страви щодня Вам допоможуть попередні налаштування таймера, функція збереження тепла та брошура з рецептами від найкращих експертів. Переглянути усі переваги

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        Pure Essentials Collection

        Pure Essentials Collection

        Пароварка

        Ціна магазину Philips

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        Відкрийте багатство відтінків смаку

        Пароварка з технологією підсилення аромату

        • 9 л, 900 В
        • Оптимальні налаштування таймера
        Технологія підсилення аромату додасть смаку завдяки приємним травам і спеціям

        Технологія підсилення аромату додасть смаку завдяки приємним травам і спеціям

        Унікальна технологія підсилення аромату у пароварці Philips додає стравам чудових запахів трав та спецій і дозволяє відчути справжній смак страв, оброблених парою. Достатньо лише додати улюблені трави та спеції у пароварку. Під дією пари трави та спеції виділяють легкі аромати, що наповнюють їжу апетитним смаком.

        Оптимальні попередні налаштування таймера для приготування риби, овочів, рису

        Оптимальні попередні налаштування таймера для приготування риби, овочів, рису

        Обробка парою – це вишукане мистецтво, тому пароварка Philips пропонує широкий вибір налаштувань таймера, що автоматично вимикають подачу пари, коли досягнуто потрібного часу обробки. Завдяки цьому Ви зможете приготувати багато різних страв – у тому числі рис, яйця, овочі, курятину та рибу – з неперевершеним результатом, зберігаючи аромат та багатство смаку.

        Пристосування для шнура

        Пристосування для шнура

        Завдяки можливості зберігання шнура на кухні буде охайно.

        Деталі можна мити в посудомийній машині

        Деталі можна мити в посудомийній машині

        Частини пристрою можна мити в посудомийній машині – зручне чищення.

        Функція збереження тепла підтримує температуру їжі до моменту подачі на стіл

        Функція збереження тепла підтримує температуру їжі до моменту подачі на стіл

        Функція збереження тепла зберігає їжу теплою до подачі на стіл.

        Зовнішній канал доливу води

        Зовнішній канал доливу води

        Зовнішній канал доливу води для наповнення резервуара під час використання.

        Яруси пароварки з можливістю складання

        Яруси пароварки з можливістю складання

        Яруси пароварки з можливістю складання для економії простору.

        Цифровий таймер

        Цифровий таймер із сигналом готовності та автоматичним вимкненням.

        Індикатор видалення накипу зі звуковим сигналом

        Індикатор видалення накипу звуковим сигналом повідомляє про необхідне очищення.

        Індикатор рівня води

        Індикатор рівня води повідомляє про низький рівень води.

        Технічні характеристики

        • Загальні специфікації

          Кількість ярусів
          3  шт.
          Індикатор рівня води
          Так
          Захист від перегрівання і роботи без води
          Так
          Ручки, що не нагріваються
          Так
          Неслизька основа
          Так
          Індикатор роботи
          Так

        • Технічні характеристики

          Потужність
          900  Вт
          Напруга
          220–240  В
          Частота
          50 / 60  Гц
          Довжина шнура
          100  см
          Ємність (макс.)
          2,5 / 2,6 / 3,5  л
          Ємність резервуара для води
          1,1  л

        • Особливості конструкції

          Матеріал
          Пластик з частинами з нержавіючої сталі
          Колір (кольори)
          Чорний, метал і червоний

        • Аксесуари в комплекті

          Ємність для рису/супу/їжі
          1,2  л
          Підставка для яєць
          Так

        • Вага та розміри

          Вага пристрою
          2,3  кг
          Розміри виробу (Ш x В x Г)
          312 x 450 x 227  мм

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