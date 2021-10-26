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Відкрийте багатство відтінків смаку
Ця високоякісна пароварка Philips з унікальною технологією підсилення аромату додасть Вашим стравам чудових запахів трав та спецій. Готувати чудові страви щодня Вам допоможуть попередні налаштування таймера, функція збереження тепла та брошура з рецептами від найкращих експертів.
9 л, 900 В
Оптимальні налаштування таймера
Унікальна технологія підсилення аромату у пароварці Philips додає стравам чудових запахів трав та спецій і дозволяє відчути справжній смак страв, оброблених парою. Достатньо лише додати улюблені трави та спеції у пароварку. Під дією пари трави та спеції виділяють легкі аромати, що наповнюють їжу апетитним смаком.
Частини пристрою можна мити в посудомийній машині – зручне чищення.
Зовнішній канал доливу води для наповнення резервуара під час використання.
4.6
з 5
62
Відгуки
92%
рекомендують цей виріб
Nautilus2279
26/10/2021
Україна
Довговічна пароварка
Придбав, коли народилися діти, для корисного збереження якості продуктів. Діти вже виросли, а ми й надалі використовуємо цю пароварку ( приблизно 9 років). Доволі корисна та довговічна пароварка для гарної якості життя
Плюси
Довгвічність використання, сбереження корисності продуктів
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HD9140/90 Пароварка
Date of Use 2019-10-26
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HD9140/90 Пароварка
Date of Use 2019-10-26
Ellen17
07/04/2019
Україна
Отличная пароварка
Пароваркой очень довольна!готовим практически только в ней! Удобная, простая в использовании,легко моется!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HD9140/90 Пароварка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HD9140/90 Пароварка
Bea20
22/09/2020
Polska
Doskonały produkt
Korzystałam z produktu. Zdarzyła się awaria. Otrzymałam nowy parowar. Brakowało mi go bardzo. Polecam. Jedzonko przepyszne.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HD9140/90 Parowar
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HD9140/90 Parowar