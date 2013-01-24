Прослужит долго
Для прочного металлического электрического чайника HD9320 предусмотрен плоский и удобный в очистке нагревательный элемент, который позволяет быстро вскипятить воду. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прослужит долго
Для прочного металлического электрического чайника HD9320 предусмотрен плоский и удобный в очистке нагревательный элемент, который позволяет быстро вскипятить воду. Узнать обо всех преимуществах
Прослужит долго
Для прочного металлического электрического чайника HD9320 предусмотрен плоский и удобный в очистке нагревательный элемент, который позволяет быстро вскипятить воду. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прослужит долго
Для прочного металлического электрического чайника HD9320 предусмотрен плоский и удобный в очистке нагревательный элемент, который позволяет быстро вскипятить воду. Узнать обо всех преимуществах
Наполнить чайник можно через носик или открыв откидную крышку.
Элегантная подсветка кнопки включения/выключения уведомляет о процессе нагрева воды.
Крышка открывается вручную, обеспечивая удобство наполнения и очистки.
Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.
Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.
Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса
Съемный микрофильтр в носике удерживает все частицы накипи размером > 200 микрон, чтобы вода всегда была чистой.
Прочный металлический чайник с корпусом из полированной нержавеющей стали отличается долгим сроком службы.
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики
Обслуживание