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    Чайник

    HD9321/20
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Прослужит долго Прослужит долго Прослужит долго
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      2 year worldwide guarantee

      Чайник

      HD9321/20
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Прослужит долго

      Этот прочный металлический электрический чайник HD9321 оснащен плоским и удобным в очистке нагревательным элементом, который позволяет быстро вскипятить воду. Крышка на пружине легко открывается. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Чайник

      Прослужит долго

      Этот прочный металлический электрический чайник HD9321 оснащен плоским и удобным в очистке нагревательным элементом, который позволяет быстро вскипятить воду. Крышка на пружине легко открывается. Узнать обо всех преимуществах

      Прослужит долго

      Этот прочный металлический электрический чайник HD9321 оснащен плоским и удобным в очистке нагревательным элементом, который позволяет быстро вскипятить воду. Крышка на пружине легко открывается. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Чайник

      Прослужит долго

      Этот прочный металлический электрический чайник HD9321 оснащен плоским и удобным в очистке нагревательным элементом, который позволяет быстро вскипятить воду. Крышка на пружине легко открывается. Узнать обо всех преимуществах

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        Чайник

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Прослужит долго

        Рассчитан на долгий срок службы

        • 1,7 литра
        • 2200 Вт
        • Полированный металл
        Удобное наполнение через носик/крышку

        Удобное наполнение через носик/крышку

        Наполнить чайник можно через носик или открыв откидную крышку.

        Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

        Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

        Элегантная подсветка кнопки включения/выключения уведомляет о процессе нагрева воды.

        Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки

        Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки

        Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки исключает контакт с паром.

        Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

        Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

        Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

        Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

        Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

        Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

        Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

        Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

        Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

        Комплексная система безопасности

        Комплексная система безопасности

        Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса

        Микрофильтр обеспечивает чистоту воды

        Микрофильтр обеспечивает чистоту воды

        Съемный микрофильтр в носике удерживает все частицы накипи размером > 200 микрон, чтобы вода всегда была чистой.

        Понятный индикатор уровня воды

        Понятный индикатор уровня воды

        Прочный чайник с полированным корпусом из нержавеющей стали

        Прочный металлический чайник с корпусом из полированной нержавеющей стали отличается долгим сроком службы.

        Технические характеристики

        • Характеристики дизайна

          Нагревательный элемент
          Нержавеющая сталь
          Цвет
          Полированный металл
          Материал корпуса
          Нержавеющая сталь

        • Общие характеристики

          Беспроводные
          Да
          Нескользящие ножки
          Да
          Эргономичный дизайн
          Да
          Удобное наполнение через носик
          Да
          Отделение для хранения шнура
          Да
          Автоматическое отключение
          Да
          Защита от выкипания
          Да
          Подставка с поворотом на 360 градусов
          Да
          Наполнение через носик или крышку
          Да
          Плоский нагревательный элемент
          Да
          Переключатель вкл./выкл.
          Поликарбонат
          Крышка на пружине
          Да

        • Технические характеристики

          Емкость
          1,7 л
          Длина шнура
          0,75 м
          Частота
          50/60  Гц
          Мощность
          2200  Вт
          напряжение
          220—240 В

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

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