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    Чайник

    HD9321/20
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Розроблено для тривалого використання Розроблено для тривалого використання Розроблено для тривалого використання
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      2 year worldwide guarantee

      Чайник

      HD9321/20
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Розроблено для тривалого використання

      Цей надійний металевий електричний чайник HD9321 обладнано пласким нагрівальним елементом, який швидко кип’ятить воду та легко чиститься. Завдяки пружинному механізму кришку легко і зручно відкривати. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Чайник

      Розроблено для тривалого використання

      Цей надійний металевий електричний чайник HD9321 обладнано пласким нагрівальним елементом, який швидко кип’ятить воду та легко чиститься. Завдяки пружинному механізму кришку легко і зручно відкривати. Переглянути усі переваги

      Розроблено для тривалого використання

      Цей надійний металевий електричний чайник HD9321 обладнано пласким нагрівальним елементом, який швидко кип’ятить воду та легко чиститься. Завдяки пружинному механізму кришку легко і зручно відкривати. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Чайник

      Розроблено для тривалого використання

      Цей надійний металевий електричний чайник HD9321 обладнано пласким нагрівальним елементом, який швидко кип’ятить воду та легко чиститься. Завдяки пружинному механізму кришку легко і зручно відкривати. Переглянути усі переваги

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        Чайник

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Розроблено для тривалого використання

        Створено для тривалого строку служби

        • 1,7 літрів
        • 2200 Вт
        • Матовий метал
        Зручне наповнення через кришку і носик

        Зручне наповнення через кришку і носик

        Воду в чайник можна набирати через носик або шарнірну кришку.

        Сигнальний індикатор повідомляє про увімкнення чайника

        Сигнальний індикатор повідомляє про увімкнення чайника

        Оригінальний індикатор у перемикачі ввімкнення/вимкнення повідомляє, коли чайник ввімкнено.

        Кришка з пружиною та великим отвором для легкого наповнення і чищення

        Кришка з пружиною та великим отвором для легкого наповнення і чищення

        Кришка з пружиною та великим отвором для легкого заповнення та чищення, а також уникнення контакту з парою.

        Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

        Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

        Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.

        Пристосування для змотування шнура живлення для легкого зберігання

        Пристосування для змотування шнура живлення для легкого зберігання

        Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.

        Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання

        Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання

        Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання.

        Багаторівнева система захисту

        Багаторівнева система захисту

        Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води

        Мікросітчастий фільтр для прозорої води

        Мікросітчастий фільтр для прозорої води

        Знімний мікросітчастий фільтр на носику вловлює частинки накипу розміром > 200 мікрон та забезпечує чистоту води у чашці.

        Зручний для сприйняття індикатор рівня води

        Зручний для сприйняття індикатор рівня води

        Міцний металевий чайник із матовим корпусом із нержавіючої сталі

        Міцний металевий чайник із матовим корпусом із нержавіючої сталі для тривалого терміну експлуатації.

        Технічні характеристики

        • Особливості конструкції

          Нагрівальний елемент
          Нержавіюча сталь
          Колір (кольори)
          Матовий метал
          Матеріал корпусу
          Нержавіюча сталь

        • Загальні специфікації

          Акумуляторний
          Так
          Неслизька основа
          Так
          Ергономічна ручка
          Так
          Легке наливання води через носик
          Так
          Пристосування для шнура
          Так
          Автоматичне вимкнення
          Так
          Захист від нагрівання без води
          Так
          Платформа 360° градусів
          Так
          Наповнення через кришку і носик
          Так
          Плаский нагрівальний елемент
          Так
          Перемикач "увімк./вимк."
          Полікарбонат
          Відкривання кришки з пружиною
          Так

        • Технічні характеристики

          Ємність
          1,7 л
          Довжина шнура
          0,75 м
          Частота
          50 / 60  Гц
          Потужність
          2200  Вт
          Напруга
          220–240 В

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

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