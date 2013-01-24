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Чайник

HD9322/31
Общая оценка / 5
1 награда
  • Прослужит долго Прослужит долго Прослужит долго
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    Чайник

    HD9322/31
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Прослужит долго

    Этот стильный металлический электрический чайник HD9322 бордового цвета оснащен плоским и удобным в очистке нагревательным элементом, который позволяет быстро вскипятить воду. Крышка на пружине легко открывается. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Чайник

    Прослужит долго

    Этот стильный металлический электрический чайник HD9322 бордового цвета оснащен плоским и удобным в очистке нагревательным элементом, который позволяет быстро вскипятить воду. Крышка на пружине легко открывается. Узнать обо всех преимуществах

    Прослужит долго

    Этот стильный металлический электрический чайник HD9322 бордового цвета оснащен плоским и удобным в очистке нагревательным элементом, который позволяет быстро вскипятить воду. Крышка на пружине легко открывается. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Чайник

    Прослужит долго

    Этот стильный металлический электрический чайник HD9322 бордового цвета оснащен плоским и удобным в очистке нагревательным элементом, который позволяет быстро вскипятить воду. Крышка на пружине легко открывается. Узнать обо всех преимуществах

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    См. все kettle

      Прослужит долго

      Долгий срок службы

      • 1,7 литра
      • 2200 Вт
      • металлический, бордовый
      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

      Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки

      Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки

      Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки исключает контакт с паром.

      Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

      Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

      Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

      Удобное наполнение через носик/крышку

      Удобное наполнение через носик/крышку

      Наполнить чайник можно через носик или открыв откидную крышку.

      Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

      Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

      Элегантная подсветка кнопки включения/выключения уведомляет о процессе нагрева воды.

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

      Комплексная система безопасности

      Комплексная система безопасности

      Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса

      Микрофильтр обеспечивает чистоту воды

      Микрофильтр обеспечивает чистоту воды

      Съемный микрофильтр в носике удерживает все частицы накипи размером > 200 микрон, чтобы вода всегда была чистой.

      Понятный индикатор уровня воды

      Понятный индикатор уровня воды

      Прочный чайник с корпусом бордового цвета из нержавеющей стали

      Прочный стильный чайник с корпусом бордового цвета из нержавеющей стали рассчитан на долгий срок службы.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Металлический, бордовый
        Нагревательный элемент
        Нержавеющая сталь
        Материал корпуса
        Нержавеющая сталь

      • Общие характеристики

        Беспроводные
        Да
        Нескользящие ножки
        Да
        Эргономичный дизайн
        Да
        Удобное наполнение через носик
        Да
        Широко открывающаяся крышка
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Автоматическое отключение
        Да
        Защита от выкипания
        Да
        Подставка с поворотом на 360 градусов
        Да
        Наполнение через носик или крышку
        Да
        Плоский нагревательный элемент
        Да
        Переключатель вкл./выкл.
        Поликарбонат

      • Технические характеристики

        Емкость
        1,7 л
        Длина шнура
        0,75 м
        Частота
        50/60  Гц
        Мощность
        2200  Вт
        напряжение
        220—240 В

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        22,6 x 15,4 x 24,1  см

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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