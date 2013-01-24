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Чайник

HD9322/31
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Розроблено для тривалого використання Розроблено для тривалого використання Розроблено для тривалого використання
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    Чайник

    HD9322/31
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Розроблено для тривалого використання

    Цей стильний темно-червоний металевий електричний чайник HD9322 обладнано пласким нагрівальним елементом, який швидко кип’ятить воду та легко чиститься. Завдяки пружинному механізму кришку легко і зручно відкривати. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Чайник

    Розроблено для тривалого використання

    Цей стильний темно-червоний металевий електричний чайник HD9322 обладнано пласким нагрівальним елементом, який швидко кип’ятить воду та легко чиститься. Завдяки пружинному механізму кришку легко і зручно відкривати. Переглянути усі переваги

    Розроблено для тривалого використання

    Цей стильний темно-червоний металевий електричний чайник HD9322 обладнано пласким нагрівальним елементом, який швидко кип’ятить воду та легко чиститься. Завдяки пружинному механізму кришку легко і зручно відкривати. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Чайник

    Розроблено для тривалого використання

    Цей стильний темно-червоний металевий електричний чайник HD9322 обладнано пласким нагрівальним елементом, який швидко кип’ятить воду та легко чиститься. Завдяки пружинному механізму кришку легко і зручно відкривати. Переглянути усі переваги

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      Оригінальний індикатор у перемикачі ввімкнення/вимкнення повідомляє, коли чайник ввімкнено.

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      Технічні характеристики

      • Особливості конструкції

        Колір (кольори)
        Темно-червоний металевий
        Нагрівальний елемент
        Нержавіюча сталь
        Матеріал корпусу
        Нержавіюча сталь

      • Загальні специфікації

        Акумуляторний
        Так
        Неслизька основа
        Так
        Ергономічна ручка
        Так
        Легке наливання води через носик
        Так
        Кришка з широким отвором
        Так
        Пристосування для шнура
        Так
        Автоматичне вимкнення
        Так
        Захист від нагрівання без води
        Так
        Платформа 360° градусів
        Так
        Наповнення через кришку і носик
        Так
        Плаский нагрівальний елемент
        Так
        Перемикач "увімк./вимк."
        Полікарбонат

      • Технічні характеристики

        Ємність
        1,7 л
        Довжина шнура
        0,75 м
        Частота
        50 / 60  Гц
        Потужність
        2200  Вт
        Напруга
        220–240 В

      • Розміри

        Розміри виробу (ШxГxВ)
        22,6 x 15,4 x 24,1  см

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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