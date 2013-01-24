Розроблено для тривалого використання
Цей стильний темно-червоний металевий електричний чайник HD9322 обладнано пласким нагрівальним елементом, який швидко кип’ятить воду та легко чиститься. Завдяки пружинному механізму кришку легко і зручно відкривати. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Розроблено для тривалого використання
Цей стильний темно-червоний металевий електричний чайник HD9322 обладнано пласким нагрівальним елементом, який швидко кип’ятить воду та легко чиститься. Завдяки пружинному механізму кришку легко і зручно відкривати. Переглянути усі переваги
Розроблено для тривалого використання
Цей стильний темно-червоний металевий електричний чайник HD9322 обладнано пласким нагрівальним елементом, який швидко кип’ятить воду та легко чиститься. Завдяки пружинному механізму кришку легко і зручно відкривати. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Розроблено для тривалого використання
Цей стильний темно-червоний металевий електричний чайник HD9322 обладнано пласким нагрівальним елементом, який швидко кип’ятить воду та легко чиститься. Завдяки пружинному механізму кришку легко і зручно відкривати. Переглянути усі переваги
Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання.
Кришка з пружиною та великим отвором для легкого заповнення та чищення, а також уникнення контакту з парою.
Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.
Воду в чайник можна набирати через носик або шарнірну кришку.
Оригінальний індикатор у перемикачі ввімкнення/вимкнення повідомляє, коли чайник ввімкнено.
Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.
Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води
Знімний мікросітчастий фільтр на носику вловлює частинки накипу розміром > 200 мікрон та забезпечує чистоту води у чашці.
Міцний металевий чайник темно-червоного кольору з нержавіючої сталі – стильний виріб на багато років використання.
Особливості конструкції
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Розміри
Обслуговування