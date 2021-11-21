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  • Быстрое кипячение, безопасное использование
  • Быстрое кипячение, безопасное использование
  • Быстрое кипячение, безопасное использование
  • Быстрое кипячение, безопасное использование
  • Быстрое кипячение, безопасное использование
  • Быстрое кипячение, безопасное использование
  • Быстрое кипячение, безопасное использование
  • Быстрое кипячение, безопасное использование
  • Быстрое кипячение, безопасное использование
  • Быстрое кипячение, безопасное использование

Больше не доступен

Viva CollectionДвойные стенки

HD9329/06

4.9

| (26) Отзывы | 96% рекомендуют этот продукт

Быстрое кипячение, безопасное использование

Теперь вы можете брать чайник, не боясь обжечься*. Даже во время кипячения воды дополнительная защита корпуса обеспечивает максимальную термоизоляцию (*не относится к частям с металлической отделкой).

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Защита корпуса для эффективной термоизоляции

Быстрое кипячение, безопасное использование

  • 1920 Вт

  • 1,7 л

  • Двойные стенки

  • Ярко-красный и черный

Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

Элегантная подсветка кнопки питания уведомляет о процессе нагрева воды.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.9

из 5

26

Отзывы

96%

рекомендуют этот продукт

4
2
1

21/11/2021

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Хороший чайник!

Удобный, красивый и практичный! В семье все довольны эти чайником!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками

Date of Use 2020-10-21

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками

Date of Use 2020-10-21

12/11/2021

Україна

Україна

Чайник супер

Вибирали чайник, щоб мав сучасний дизайн, дружині сподобалася колір червоно-чорний, та об'єм 1,8 л, це чудово коли прийшли гості. Має двошаровий корпус, швидко кип'ятить воду, при цьому зовнішній шар не нагрівається, а вода довше зберігається гарячою. Внутрішня колба, кришка і носик моделі виготовлені з харчової нержавіючої сталі, що гарантує гарну якість води при кип'ятінні і зберіганні( перенюхали багато чайників і вибирали щоб не було стороннього запаху, в основному запах пластмаси). Коли вода закипіла або прилад знімається з підставки, за допомогою регулятора він автоматично вимикається, не допускаючи повного википання. Чайник має захист від перегріву, також прилад блокує включення при відкритій кришці. Модель компактна, проста у використанні і легка в використанні.

Плюсы

Хороший чайник

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками

Date of Use 2021-07-12

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками

Date of Use 2021-07-12

09/11/2021

Україна

Україна

Philips чайник

Купували цей витвір технічного прогресу у мережі "Фокстрот" сподобався візуально і ідеально вписувався в наш інтер'єр. Чайник якісний, швидко нагріває воду. З своїми обов'язками справляється на відмінно. Задоволені на всі 100%

Плюсы

Дизайн, якість.

Минусы

Не виявлено

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками

Date of Use 2020-10-09

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками

Date of Use 2020-10-09

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения