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Больше не доступен
Быстрое кипячение, безопасное использование
Теперь вы можете брать чайник, не боясь обжечься*. Даже во время кипячения воды дополнительная защита корпуса обеспечивает максимальную термоизоляцию (*не относится к частям с металлической отделкой).
1920 Вт
1,7 л
Двойные стенки
Ярко-красный и черный
Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.
Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.
Элегантная подсветка кнопки питания уведомляет о процессе нагрева воды.
4.9
из 5
26
Отзывы
96%
рекомендуют этот продукт
Alekso61
21/11/2021
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Хороший чайник!
Удобный, красивый и практичный! В семье все довольны эти чайником!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками
Date of Use 2020-10-21
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками
Date of Use 2020-10-21
Андрей М
12/11/2021
Україна
Чайник супер
Вибирали чайник, щоб мав сучасний дизайн, дружині сподобалася колір червоно-чорний, та об'єм 1,8 л, це чудово коли прийшли гості. Має двошаровий корпус, швидко кип'ятить воду, при цьому зовнішній шар не нагрівається, а вода довше зберігається гарячою. Внутрішня колба, кришка і носик моделі виготовлені з харчової нержавіючої сталі, що гарантує гарну якість води при кип'ятінні і зберіганні( перенюхали багато чайників і вибирали щоб не було стороннього запаху, в основному запах пластмаси). Коли вода закипіла або прилад знімається з підставки, за допомогою регулятора він автоматично вимикається, не допускаючи повного википання. Чайник має захист від перегріву, також прилад блокує включення при відкритій кришці. Модель компактна, проста у використанні і легка в використанні.
Плюсы
Хороший чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками
Date of Use 2021-07-12
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками
Date of Use 2021-07-12
Syty
09/11/2021
Україна
Philips чайник
Купували цей витвір технічного прогресу у мережі "Фокстрот" сподобався візуально і ідеально вписувався в наш інтер'єр. Чайник якісний, швидко нагріває воду. З своїми обов'язками справляється на відмінно. Задоволені на всі 100%
Плюсы
Дизайн, якість.
Минусы
Не виявлено
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками
Date of Use 2020-10-09
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками
Date of Use 2020-10-09