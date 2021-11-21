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Більше не доступний
Швидке закипання, безпечніший дизайн
Цей чайник безпечний для дотику*, навіть під час закипання води, завдяки додатковій захисній стінці, яка забезпечує кращу теплоізоляцію (*крім частин із металевим покриттям).
Подвійні стінки (нержавіюча сталь)
Автоматичне вимкнення
Захист від нагрівання без води
Червоний і насичений чорний
Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання.
Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.
Оригінальний індикатор у перемикачі ввімкнення/вимкнення повідомляє, коли чайник ввімкнено.
4.9
з 5
26
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
Alekso61
21/11/2021
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Хороший чайник!
Удобный, красивый и практичный! В семье все довольны эти чайником!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками
Date of Use 2020-10-21
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками
Date of Use 2020-10-21
Андрей М
12/11/2021
Україна
Чайник супер
Вибирали чайник, щоб мав сучасний дизайн, дружині сподобалася колір червоно-чорний, та об'єм 1,8 л, це чудово коли прийшли гості. Має двошаровий корпус, швидко кип'ятить воду, при цьому зовнішній шар не нагрівається, а вода довше зберігається гарячою. Внутрішня колба, кришка і носик моделі виготовлені з харчової нержавіючої сталі, що гарантує гарну якість води при кип'ятінні і зберіганні( перенюхали багато чайників і вибирали щоб не було стороннього запаху, в основному запах пластмаси). Коли вода закипіла або прилад знімається з підставки, за допомогою регулятора він автоматично вимикається, не допускаючи повного википання. Чайник має захист від перегріву, також прилад блокує включення при відкритій кришці. Модель компактна, проста у використанні і легка в використанні.
Плюси
Хороший чайник
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками
Date of Use 2021-07-12
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками
Date of Use 2021-07-12
Syty
09/11/2021
Україна
Philips чайник
Купували цей витвір технічного прогресу у мережі "Фокстрот" сподобався візуально і ідеально вписувався в наш інтер'єр. Чайник якісний, швидко нагріває воду. З своїми обов'язками справляється на відмінно. Задоволені на всі 100%
Плюси
Дизайн, якість.
Мінуси
Не виявлено
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками
Date of Use 2020-10-09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками
Date of Use 2020-10-09