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  • Швидке закипання, безпечніший дизайн
  • Швидке закипання, безпечніший дизайн
  • Швидке закипання, безпечніший дизайн
  • Швидке закипання, безпечніший дизайн
  • Швидке закипання, безпечніший дизайн
  • Швидке закипання, безпечніший дизайн
  • Швидке закипання, безпечніший дизайн
  • Швидке закипання, безпечніший дизайн
  • Швидке закипання, безпечніший дизайн
  • Швидке закипання, безпечніший дизайн

Більше не доступний

Viva CollectionЧайник з подвійними стінками

HD9329/06

4.9

| (26) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб

Швидке закипання, безпечніший дизайн

Цей чайник безпечний для дотику*, навіть під час закипання води, завдяки додатковій захисній стінці, яка забезпечує кращу теплоізоляцію (*крім частин із металевим покриттям).

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Додаткова захисна стінка для кращої теплоізоляції

Швидке закипання, безпечніший дизайн

  • Подвійні стінки (нержавіюча сталь)

  • Автоматичне вимкнення

  • Захист від нагрівання без води

  • Червоний і насичений чорний

Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання

Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання

Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання.

Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.

Сигнальний індикатор повідомляє про увімкнення чайника

Сигнальний індикатор повідомляє про увімкнення чайника

Оригінальний індикатор у перемикачі ввімкнення/вимкнення повідомляє, коли чайник ввімкнено.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

26

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

4
2
1

21/11/2021

Україна

Україна

Перевірений покупець

Хороший чайник!

Удобный, красивый и практичный! В семье все довольны эти чайником!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками

Date of Use 2020-10-21

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками

Date of Use 2020-10-21

12/11/2021

Україна

Україна

Чайник супер

Вибирали чайник, щоб мав сучасний дизайн, дружині сподобалася колір червоно-чорний, та об'єм 1,8 л, це чудово коли прийшли гості. Має двошаровий корпус, швидко кип'ятить воду, при цьому зовнішній шар не нагрівається, а вода довше зберігається гарячою. Внутрішня колба, кришка і носик моделі виготовлені з харчової нержавіючої сталі, що гарантує гарну якість води при кип'ятінні і зберіганні( перенюхали багато чайників і вибирали щоб не було стороннього запаху, в основному запах пластмаси). Коли вода закипіла або прилад знімається з підставки, за допомогою регулятора він автоматично вимикається, не допускаючи повного википання. Чайник має захист від перегріву, також прилад блокує включення при відкритій кришці. Модель компактна, проста у використанні і легка в використанні.

Плюси

Хороший чайник

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками

Date of Use 2021-07-12

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками

Date of Use 2021-07-12

09/11/2021

Україна

Україна

Philips чайник

Купували цей витвір технічного прогресу у мережі "Фокстрот" сподобався візуально і ідеально вписувався в наш інтер'єр. Чайник якісний, швидко нагріває воду. З своїми обов'язками справляється на відмінно. Задоволені на всі 100%

Плюси

Дизайн, якість.

Мінуси

Не виявлено

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками

Date of Use 2020-10-09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками

Date of Use 2020-10-09

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