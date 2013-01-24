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    Daily Collection

    Чайник

    HD9334/11
    Общая оценка / 5
    2 награды
    • Стильный и долговечный Стильный и долговечный Стильный и долговечный
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      Daily Collection Чайник

      HD9334/11
      Общая оценка / 5
      2 награды

      Стильный и долговечный

      Благодаря тщательно продуманному дизайну уровень воды в чайнике просматривается под любым углом. Кроме того, микрофильтр эффективно фильтрует воду, удерживая накипь. Надежное и эффективное кипячение воды и долгий срок службы. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Daily Collection Чайник

      Стильный и долговечный

      Благодаря тщательно продуманному дизайну уровень воды в чайнике просматривается под любым углом. Кроме того, микрофильтр эффективно фильтрует воду, удерживая накипь. Надежное и эффективное кипячение воды и долгий срок службы. Узнать обо всех преимуществах

      Стильный и долговечный

      Благодаря тщательно продуманному дизайну уровень воды в чайнике просматривается под любым углом. Кроме того, микрофильтр эффективно фильтрует воду, удерживая накипь. Надежное и эффективное кипячение воды и долгий срок службы. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Daily Collection Чайник

      Стильный и долговечный

      Благодаря тщательно продуманному дизайну уровень воды в чайнике просматривается под любым углом. Кроме того, микрофильтр эффективно фильтрует воду, удерживая накипь. Надежное и эффективное кипячение воды и долгий срок службы. Узнать обо всех преимуществах

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Чайник

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Стильный и долговечный

        Прозрачный дизайн для удобного кипячения

        • 1,5 л
        • 2200 Вт
        • Пластик
        Понятный индикатор уровня воды по всей окружности

        Понятный индикатор уровня воды по всей окружности

        Понятный индикатор уровня воды просматривается с любой стороны благодаря прозрачному корпусу. Уровень воды обозначается с помощью стильных полосок с указанием количества чашек.

        Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

        Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

        Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

        Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

        Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

        Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

        Съемная крышка для максимально удобной чистки

        Съемная крышка для максимально удобной чистки

        Полностью съемная крышка для удобства чистки.

        Микрофильтр обеспечивает чистоту воды

        Микрофильтр обеспечивает чистоту воды

        Съемный микрофильтр в носике удерживает все частицы накипи размером > 180 микрон, чтобы вода всегда была чистой.

        Плоский нагревательный элемент для легкой очистки

        Плоский нагревательный элемент для легкой очистки

        Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

        Специальный дизайн предотвращает образование конденсата на крышке, ручке и переключателе

        Специальный дизайн предотвращает образование конденсата на крышке, ручке и переключателе

        Особый дизайн крышки, ручки и переключателя предотвращает образование конденсата и контакт с паром.

        Комплексная система безопасности

        Комплексная система безопасности

        Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса или когда прибор снимается с подставки.

        Технические характеристики

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        • Страна изготовления

          Сделано в
          Китае
          напряжение
          220–240 V
          Размеры изделия (ДхШхВ)
          223 x 162 x 254 mm
          Функции устройства
          • Подставка с поворотом на 360 градусов
          • Автоматическое отключение
          • Защита от выкипания
          • Отделение для хранения шнура
          • Плоский нагревательный элемент
          • Отделение для хранения шнура
          • Нескользящие ножки
          Объем
          1,5 л
          цвет
          Звездный белый и лазурный
          Мощность
          2200 W
          Длина шнура
          0,75 m
          Микрофильтр
          180 мкм
          Частота
          50/60 Hz

        • Отделка

          Материал переключателя
          Полипропилен
          Материал нагревательного элемента
          Нержавеющая сталь
          Материал основного корпуса
          Полипропилен

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