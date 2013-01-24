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Стильный и долговечный
Благодаря тщательно продуманному дизайну уровень воды в чайнике просматривается под любым углом. Кроме того, микрофильтр эффективно фильтрует воду, удерживая накипь. Надежное и эффективное кипячение воды и долгий срок службы. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стильный и долговечный
Благодаря тщательно продуманному дизайну уровень воды в чайнике просматривается под любым углом. Кроме того, микрофильтр эффективно фильтрует воду, удерживая накипь. Надежное и эффективное кипячение воды и долгий срок службы. Узнать обо всех преимуществах
Стильный и долговечный
Благодаря тщательно продуманному дизайну уровень воды в чайнике просматривается под любым углом. Кроме того, микрофильтр эффективно фильтрует воду, удерживая накипь. Надежное и эффективное кипячение воды и долгий срок службы. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стильный и долговечный
Благодаря тщательно продуманному дизайну уровень воды в чайнике просматривается под любым углом. Кроме того, микрофильтр эффективно фильтрует воду, удерживая накипь. Надежное и эффективное кипячение воды и долгий срок службы. Узнать обо всех преимуществах
Чайник
Цена магазина Philips
Итого:
Понятный индикатор уровня воды просматривается с любой стороны благодаря прозрачному корпусу. Уровень воды обозначается с помощью стильных полосок с указанием количества чашек.
Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.
Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.
Полностью съемная крышка для удобства чистки.
Съемный микрофильтр в носике удерживает все частицы накипи размером > 180 микрон, чтобы вода всегда была чистой.
Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.
Особый дизайн крышки, ручки и переключателя предотвращает образование конденсата и контакт с паром.
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса или когда прибор снимается с подставки.
Обслуживание
Страна изготовления
Отделка