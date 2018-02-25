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Больше не доступен
Стильный и долговечный
Благодаря тщательно продуманному дизайну уровень воды в чайнике просматривается под любым углом. Кроме того, микрофильтр эффективно фильтрует воду, удерживая накипь. Надежное и эффективное кипячение воды и долгий срок службы.
1,5 л
2200 Вт
Пластик
Понятный индикатор уровня воды просматривается с любой стороны благодаря прозрачному корпусу. Уровень воды обозначается с помощью стильных полосок с указанием количества чашек.
Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.
Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.
Награды
4.8
из 5
12
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Eagle
25/02/2018
Україна
Отличный дизайн
Нравится съёмная крышка, удобно наливать воду и чистить чайник. Красивый дизайн. Немного неудобная ручка.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD9334/11 Чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD9334/11 Чайник
Tatianka
29/11/2017
Україна
Отличный
Очень быстро нагревается и нет запаха внутри. Обычно при нагреве очень долго пахнет пластмассой, а в этом чайнике НЕТ. Удобно еще и то, что видно сколько в чайнике воды, а то можно и спалить так технику :) Пользуюсь уже больше года и никаких изъян не появилось.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD9334/11 Чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD9334/11 Чайник
Gorova1994
22/11/2017
Україна
Чайник просто прелесть
Я очень довольна продуктом рекомендую всем чайник! Просто супер не запаха.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD9334/11 Чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD9334/11 Чайник