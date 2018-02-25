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Больше не доступен

Daily CollectionЧайник

HD9334/11

4.8

| (12) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Стильный и долговечный

Благодаря тщательно продуманному дизайну уровень воды в чайнике просматривается под любым углом. Кроме того, микрофильтр эффективно фильтрует воду, удерживая накипь. Надежное и эффективное кипячение воды и долгий срок службы.

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Прозрачный дизайн для удобного кипячения

Стильный и долговечный

  • 1,5 л

  • 2200 Вт

  • Пластик

Понятный индикатор уровня воды по всей окружности

Понятный индикатор уровня воды по всей окружности

Понятный индикатор уровня воды просматривается с любой стороны благодаря прозрачному корпусу. Уровень воды обозначается с помощью стильных полосок с указанием количества чашек.

Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Изображение VRS_AWARD-612378

Отзывы

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4.8

из 5

12

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

2
1

25/02/2018

Україна

Україна

Отличный дизайн

Нравится съёмная крышка, удобно наливать воду и чистить чайник. Красивый дизайн. Немного неудобная ручка.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD9334/11 Чайник

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD9334/11 Чайник

29/11/2017

Україна

Україна

Отличный

Очень быстро нагревается и нет запаха внутри. Обычно при нагреве очень долго пахнет пластмассой, а в этом чайнике НЕТ. Удобно еще и то, что видно сколько в чайнике воды, а то можно и спалить так технику :) Пользуюсь уже больше года и никаких изъян не появилось.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD9334/11 Чайник

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD9334/11 Чайник

22/11/2017

Україна

Україна

Чайник просто прелесть

Я очень довольна продуктом рекомендую всем чайник! Просто супер не запаха.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD9334/11 Чайник

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD9334/11 Чайник

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