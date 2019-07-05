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Більше не доступний

Daily CollectionЧайник

HD9334/11

4.8

| (9) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Стильна конструкція, створено для довготривалого використання

Цей чайник із розумною конструкцією дає змогу перевіряти кількість води під будь-яким кутом огляду та ефективно відфільтровувати накип завдяки мікросітчастому фільтру. Надійне та ефективне кип’ятіння упродовж усього строку служби!

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Прозорий корпус для контролю обсягу води

Стильна конструкція, створено для довготривалого використання

  • 1,5 л

  • 2200 Вт

  • Пластик

Інтуїтивний індикатор рівня води на 360°

Інтуїтивний індикатор рівня води на 360°

Зручний для сприйняття під будь-яким кутом індикатор рівня води завдяки прозорому корпусу. Стильні смужки – інтелектуальний спосіб індикації рівня води та кількості чашок, які можна наповнити.

Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання

Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання

Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання.

Пристосування для змотування шнура живлення для легкого зберігання

Пристосування для змотування шнура живлення для легкого зберігання

Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Зображення VRS_AWARD-612378

Відгуки

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4.8

з 5

9

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
2
1

05/07/2019

Україна

Україна

Цей продукт дуже якісний

Дуже хороший чайник. Має чудові функції. Ідеальний для дому, або роботи! Рекомендую!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD9334/11 Чайник

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD9334/11 Чайник

05/07/2019

Україна

Україна

Добротний чайник

Придбала Philips Daily Collection чайник HD9334/11 1,5 л в подарунок до м'ясорубки по акційній ціні,користуюсь 1,5роки,покупкою задоволена.Стильний , прозорий якісний пластик , зручний широкий носик,швидко закипає, потім - кілька секунд кипіння і спрацьовує автовимикач.Всім раджу до покупки

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD9334/11 Чайник

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD9334/11 Чайник

04/07/2019

Україна

Україна

Чудовий чайник

Користуємося другий рік, нарікань немає. Дуже зручна кришка, яка повністю знімається і без ускладнень можна помити чайник. Середня гучність шуму. Красивий дизайн. З мінусів: лише на половину прозорий корпус (зверху). Тому щоб провірити достатність воду потрібно кожен раз знімати кришку.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD9334/11 Чайник

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD9334/11 Чайник

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