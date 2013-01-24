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    Daily Collection

    Чайник

    HD9334/11
    Загальна оцінка / 5
    4 нагороди
    • Стильна конструкція, створено для довготривалого використання Стильна конструкція, створено для довготривалого використання Стильна конструкція, створено для довготривалого використання
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      Daily Collection Чайник

      HD9334/11
      Загальна оцінка / 5
      4 нагороди

      Стильна конструкція, створено для довготривалого використання

      Цей чайник із розумною конструкцією дає змогу перевіряти кількість води під будь-яким кутом огляду та ефективно відфільтровувати накип завдяки мікросітчастому фільтру. Надійне та ефективне кип’ятіння упродовж усього строку служби! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Daily Collection Чайник

      Стильна конструкція, створено для довготривалого використання

      Цей чайник із розумною конструкцією дає змогу перевіряти кількість води під будь-яким кутом огляду та ефективно відфільтровувати накип завдяки мікросітчастому фільтру. Надійне та ефективне кип’ятіння упродовж усього строку служби! Переглянути усі переваги

      Стильна конструкція, створено для довготривалого використання

      Цей чайник із розумною конструкцією дає змогу перевіряти кількість води під будь-яким кутом огляду та ефективно відфільтровувати накип завдяки мікросітчастому фільтру. Надійне та ефективне кип’ятіння упродовж усього строку служби! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Daily Collection Чайник

      Стильна конструкція, створено для довготривалого використання

      Цей чайник із розумною конструкцією дає змогу перевіряти кількість води під будь-яким кутом огляду та ефективно відфільтровувати накип завдяки мікросітчастому фільтру. Надійне та ефективне кип’ятіння упродовж усього строку служби! Переглянути усі переваги

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        Daily Collection

        Чайник

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        Стильна конструкція, створено для довготривалого використання

        Прозорий корпус для контролю обсягу води

        • 1,5 л
        • 2200 Вт
        • Пластик
        Інтуїтивний індикатор рівня води на 360°

        Інтуїтивний індикатор рівня води на 360°

        Зручний для сприйняття під будь-яким кутом індикатор рівня води завдяки прозорому корпусу. Стильні смужки – інтелектуальний спосіб індикації рівня води та кількості чашок, які можна наповнити.

        Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання

        Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання

        Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання.

        Пристосування для змотування шнура живлення для легкого зберігання

        Пристосування для змотування шнура живлення для легкого зберігання

        Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.

        Знімна кришка для зручного доступу під час чищення

        Знімна кришка для зручного доступу під час чищення

        Повністю знімна кришка для зручного доступу під час чищення.

        Фільтр із системою видалення накипу для чистої води

        Фільтр із системою видалення накипу для чистої води

        Знімний мілкий мікросітчастий фільтр на носику вловлює частинки накипу розміром > 180 мікрон та забезпечує чистоту води у чашці.

        Плаский нагрівальний елемент легко чистити

        Плаский нагрівальний елемент легко чистити

        Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.

        Конструкція із захистом від витоку пари для кришки, ручки і перемикача

        Конструкція із захистом від витоку пари для кришки, ручки і перемикача

        Конструкція із захистом від витоку пари для кришки, ручки і перемикача для запобігання потраплянню пари на шкіру.

        Багаторівнева система захисту

        Багаторівнева система захисту

        Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води чи знімання чайника з основи.

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Виготовлено у
          Китай

        • Загальні специфікації

          Характеристики виробу
          • Платформа 360° градусів
          • Автоматичне вимкнення
          • Захист від нагрівання без води
          • Пристосування для шнура
          • Плаский нагрівальний елемент
          • Вбудований блок для зберігання шнура
          • Неслизька основа

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Технічні характеристики

          Ємність чаші
          1,5  л
          Довжина шнура
          0,75  м
          Частота
          50 / 60  Гц
          Потужність
          2200  Вт
          Напруга
          220–240  В

        • Вага та розміри

          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          223 x 162 x 254  мм
          Мікросітчастий фільтр
          180  мкм

        • Конструкція

          Колір
          Яскраво-білий та карибський блакитний

        • Покриття корпусу

          Матеріал нагрівального елемента
          Нержавіюча сталь
          Матеріал основного корпусу
          Пластик PP
          Матеріал перемикача
          Пластик PP

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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