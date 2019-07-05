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Більше не доступний
Стильна конструкція, створено для довготривалого використання
Цей чайник із розумною конструкцією дає змогу перевіряти кількість води під будь-яким кутом огляду та ефективно відфільтровувати накип завдяки мікросітчастому фільтру. Надійне та ефективне кип’ятіння упродовж усього строку служби!
1,5 л
2200 Вт
Пластик
Зручний для сприйняття під будь-яким кутом індикатор рівня води завдяки прозорому корпусу. Стильні смужки – інтелектуальний спосіб індикації рівня води та кількості чашок, які можна наповнити.
Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання.
Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.
Нагороди
4.8
з 5
9
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
irina11
05/07/2019
Україна
Цей продукт дуже якісний
Дуже хороший чайник. Має чудові функції. Ідеальний для дому, або роботи! Рекомендую!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD9334/11 Чайник
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD9334/11 Чайник
МЛЛ68
05/07/2019
Україна
Добротний чайник
Придбала Philips Daily Collection чайник HD9334/11 1,5 л в подарунок до м'ясорубки по акційній ціні,користуюсь 1,5роки,покупкою задоволена.Стильний , прозорий якісний пластик , зручний широкий носик,швидко закипає, потім - кілька секунд кипіння і спрацьовує автовимикач.Всім раджу до покупки
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD9334/11 Чайник
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD9334/11 Чайник
Eagle
04/07/2019
Україна
Чудовий чайник
Користуємося другий рік, нарікань немає. Дуже зручна кришка, яка повністю знімається і без ускладнень можна помити чайник. Середня гучність шуму. Красивий дизайн. З мінусів: лише на половину прозорий корпус (зверху). Тому щоб провірити достатність воду потрібно кожен раз знімати кришку.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD9334/11 Чайник
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD9334/11 Чайник