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Стильна конструкція, створено для довготривалого використання
Цей чайник із розумною конструкцією дає змогу перевіряти кількість води під будь-яким кутом огляду та ефективно відфільтровувати накип завдяки мікросітчастому фільтру. Надійне та ефективне кип’ятіння упродовж усього строку служби! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Стильна конструкція, створено для довготривалого використання
Цей чайник із розумною конструкцією дає змогу перевіряти кількість води під будь-яким кутом огляду та ефективно відфільтровувати накип завдяки мікросітчастому фільтру. Надійне та ефективне кип’ятіння упродовж усього строку служби! Переглянути усі переваги
Стильна конструкція, створено для довготривалого використання
Цей чайник із розумною конструкцією дає змогу перевіряти кількість води під будь-яким кутом огляду та ефективно відфільтровувати накип завдяки мікросітчастому фільтру. Надійне та ефективне кип’ятіння упродовж усього строку служби! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Стильна конструкція, створено для довготривалого використання
Цей чайник із розумною конструкцією дає змогу перевіряти кількість води під будь-яким кутом огляду та ефективно відфільтровувати накип завдяки мікросітчастому фільтру. Надійне та ефективне кип’ятіння упродовж усього строку служби! Переглянути усі переваги
Чайник
Ціна магазину Philips
Усього:
Зручний для сприйняття під будь-яким кутом індикатор рівня води завдяки прозорому корпусу. Стильні смужки – інтелектуальний спосіб індикації рівня води та кількості чашок, які можна наповнити.
Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання.
Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.
Повністю знімна кришка для зручного доступу під час чищення.
Знімний мілкий мікросітчастий фільтр на носику вловлює частинки накипу розміром > 180 мікрон та забезпечує чистоту води у чашці.
Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.
Конструкція із захистом від витоку пари для кришки, ручки і перемикача для запобігання потраплянню пари на шкіру.
Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води чи знімання чайника з основи.
Країна виготовлення
Загальні специфікації
Обслуговування
Технічні характеристики
Вага та розміри
Конструкція
Покриття корпусу