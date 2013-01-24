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Превосходный вкус горячих напитков
Как приготовить вкусный напиток? Для получения насыщенного вкуса каждый горячий напиток должен быть приготовлен при оптимальной температуре. Теперь Вы сможете наслаждаться великолепным вкусом горячего напитка, просто выбрав на чайнике значок нужной температуры. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходный вкус горячих напитков
Как приготовить вкусный напиток? Для получения насыщенного вкуса каждый горячий напиток должен быть приготовлен при оптимальной температуре. Теперь Вы сможете наслаждаться великолепным вкусом горячего напитка, просто выбрав на чайнике значок нужной температуры. Узнать обо всех преимуществах
Превосходный вкус горячих напитков
Как приготовить вкусный напиток? Для получения насыщенного вкуса каждый горячий напиток должен быть приготовлен при оптимальной температуре. Теперь Вы сможете наслаждаться великолепным вкусом горячего напитка, просто выбрав на чайнике значок нужной температуры. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходный вкус горячих напитков
Как приготовить вкусный напиток? Для получения насыщенного вкуса каждый горячий напиток должен быть приготовлен при оптимальной температуре. Теперь Вы сможете наслаждаться великолепным вкусом горячего напитка, просто выбрав на чайнике значок нужной температуры. Узнать обо всех преимуществах
Чайник
Цена магазина Philips
Итого:
Цифровые установки температуры 40, 80, 90, 95 и 100 °C позволяют подогреть воду до необходимой температуры для приготовления различных видов чая, растворимого кофе или супа.
Больше не нужно каждый раз повторно кипятить воду. Функция поддержания температуры сохраняет необходимую температуру воды в соответствии с выбранной установкой.
Благодаря мелкоячеистому фильтру в носике Вы всегда будете пить из чашки чистую воду без частиц известкового налета.
Если Вы кипятите ровно столько воды, сколько нужно, Вы экономите энергию и воду, внося свой вклад в защиту окружающей среды.
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса или когда прибор снимается с подставки.
Наполнить чайник можно через носик или открыв откидную крышку.
Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.
Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.
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Общие характеристики
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Технические характеристики
Размеры
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