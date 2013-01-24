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    Avance Collection

    Чайник

    HD9380/20
    Общая оценка / 5
    • Превосходный вкус горячих напитков Превосходный вкус горячих напитков Превосходный вкус горячих напитков
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      Avance Collection Чайник

      HD9380/20
      Общая оценка / 5

      Превосходный вкус горячих напитков

      Как приготовить вкусный напиток? Для получения насыщенного вкуса каждый горячий напиток должен быть приготовлен при оптимальной температуре. Теперь Вы сможете наслаждаться великолепным вкусом горячего напитка, просто выбрав на чайнике значок нужной температуры. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Avance Collection Чайник

      Превосходный вкус горячих напитков

      Как приготовить вкусный напиток? Для получения насыщенного вкуса каждый горячий напиток должен быть приготовлен при оптимальной температуре. Теперь Вы сможете наслаждаться великолепным вкусом горячего напитка, просто выбрав на чайнике значок нужной температуры. Узнать обо всех преимуществах

      Превосходный вкус горячих напитков

      Как приготовить вкусный напиток? Для получения насыщенного вкуса каждый горячий напиток должен быть приготовлен при оптимальной температуре. Теперь Вы сможете наслаждаться великолепным вкусом горячего напитка, просто выбрав на чайнике значок нужной температуры. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Avance Collection Чайник

      Превосходный вкус горячих напитков

      Как приготовить вкусный напиток? Для получения насыщенного вкуса каждый горячий напиток должен быть приготовлен при оптимальной температуре. Теперь Вы сможете наслаждаться великолепным вкусом горячего напитка, просто выбрав на чайнике значок нужной температуры. Узнать обо всех преимуществах

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        Avance Collection

        Avance Collection

        Чайник

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Превосходный вкус горячих напитков

        Благодаря оптимальным настройкам температуры приготовления

        • 1 л, 2400 Вт
        • Цифровая настройка температуры воды
        • Чернильно-черный
        • Крышка на пружине
        5 запрограммированных кнопок для выбора предпочитаемого горячего напитка

        5 запрограммированных кнопок для выбора предпочитаемого горячего напитка

        Цифровые установки температуры 40, 80, 90, 95 и 100 °C позволяют подогреть воду до необходимой температуры для приготовления различных видов чая, растворимого кофе или супа.

        Функция Keep warm поддерживает заданную температуру воды

        Функция Keep warm поддерживает заданную температуру воды

        Больше не нужно каждый раз повторно кипятить воду. Функция поддержания температуры сохраняет необходимую температуру воды в соответствии с выбранной установкой.

        Фильтр в носике для более чистой воды в чашке и чайнике

        Фильтр в носике для более чистой воды в чашке и чайнике

        Благодаря мелкоячеистому фильтру в носике Вы всегда будете пить из чашки чистую воду без частиц известкового налета.

        Индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно

        Индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно

        Если Вы кипятите ровно столько воды, сколько нужно, Вы экономите энергию и воду, внося свой вклад в защиту окружающей среды.

        Комплексная система безопасности

        Комплексная система безопасности

        Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса или когда прибор снимается с подставки.

        Удобное наполнение через носик/крышку

        Наполнить чайник можно через носик или открыв откидную крышку.

        Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

        Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

        Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

        Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

        Технические характеристики

        • Характеристики дизайна

          Цвет
          Чернильно-черный
          Нагревательный элемент
          Нержавеющая сталь

        • Общие характеристики

          Беспроводные
          Да
          Эргономичный дизайн
          Да
          Широко открывающаяся крышка
          Да
          Автоматическое отключение
          Да
          Подставка с поворотом на 360 градусов
          Да
          Защита от выкипания
          Да
          Отделение для хранения шнура
          Да
          Плоский нагревательный элемент
          Да
          Наполнение через носик или крышку
          Да

        • Аксессуары

          Фильтр
          Отдельный фильтр

        • Технические характеристики

          Емкость
          1,0 л
          Питание
          2400  Вт

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          20 x 22 x 23  см
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          32,6 x 29,5 x 23,6  см

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

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