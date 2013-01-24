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    Avance Collection

    Чайник

    HD9380/20
    Загальна оцінка / 5
    • Смачні гарячі напої Смачні гарячі напої Смачні гарячі напої
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      Avance Collection Чайник

      HD9380/20
      Загальна оцінка / 5

      Смачні гарячі напої

      Шукаєте оптимальний смак напою? Щоб отримати максимальний аромат, кожний гарячий напій слід готувати за ідеальної температури. Обираючи потрібне налаштування температури на чайнику, Ви зможете насолоджуватися найкращим смаком свого гарячого напою. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Avance Collection Чайник

      Смачні гарячі напої

      Шукаєте оптимальний смак напою? Щоб отримати максимальний аромат, кожний гарячий напій слід готувати за ідеальної температури. Обираючи потрібне налаштування температури на чайнику, Ви зможете насолоджуватися найкращим смаком свого гарячого напою. Переглянути усі переваги

      Смачні гарячі напої

      Шукаєте оптимальний смак напою? Щоб отримати максимальний аромат, кожний гарячий напій слід готувати за ідеальної температури. Обираючи потрібне налаштування температури на чайнику, Ви зможете насолоджуватися найкращим смаком свого гарячого напою. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Avance Collection Чайник

      Смачні гарячі напої

      Шукаєте оптимальний смак напою? Щоб отримати максимальний аромат, кожний гарячий напій слід готувати за ідеальної температури. Обираючи потрібне налаштування температури на чайнику, Ви зможете насолоджуватися найкращим смаком свого гарячого напою. Переглянути усі переваги

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        Avance Collection

        Avance Collection

        Чайник

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Смачні гарячі напої

        З оптимальним налаштуванням температури для окремого напою

        • 1,0 л, 2400 Вт
        • Цифровий регулятор температури
        • Чорний
        • Кришка з пружиною
        5 кнопок попереднього налаштування для вибору улюбленого гарячого напою

        5 кнопок попереднього налаштування для вибору улюбленого гарячого напою

        Попередні налаштування температури 40, 80, 90, 95 та 100 °C дозволять забезпечити саме ту температуру, яка Вам до вподоби для чаю, розчинної кави, супу чи макаронів.

        Функція збереження тепла підтримує встановлену температуру води

        Функція збереження тепла підтримує встановлену температуру води

        Не потрібно постійно повторно кип’ятити воду. Функція збереження тепла гарантує наявність води потрібної температури згідно з вибраним попереднім налаштуванням.

        Фільтр для носика та чистішої чашки і чайника

        Фільтр для носика та чистішої чашки і чайника

        Мілкий мікросітчастий фільтр на носику забезпечує чистоту води у чашці та відсутність частинок накипу в напої.

        Індикатор ємності для 1 чашки для кип’ятіння лише потрібної кількості води

        Індикатор ємності для 1 чашки для кип’ятіння лише потрібної кількості води

        Дозволяє закип’ятити потрібну кількість води, економлячи енергію та воду і сприяючи захисту довкілля.

        Багаторівнева система захисту

        Багаторівнева система захисту

        Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води чи знімання чайника з основи.

        Зручне наповнення через кришку і носик

        Воду в чайник можна набирати через носик або шарнірну кришку.

        Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання

        Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання.

        Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

        Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.

        Технічні характеристики

        • Особливості дизайну

          Колір (кольори)
          Чорний
          Нагрівальний елемент
          Нержавіюча сталь

        • Загальні специфікації

          Без шнура
          Так
          Ергономічна ручка
          Так
          Кришка з широким отвором
          Так
          Автоматичне вимкнення
          Так
          Платформа 360° градусів
          Так
          Захист від нагрівання без води
          Так
          Зберігання шнура
          Так
          Плаский нагрівальний елемент
          Так
          Наповнення через кришку і носик
          Так

        • Аксесуари

          Фільтр
          Фільтр односторонньої дії

        • Технічні характеристики

          Ємність
          1,0 л
          Потужність
          2400  Вт

        • Розміри

          Розміри виробу (ШxГxВ)
          20 x 22 x 23  см
          Розміри упаковки (ШxГxВ)
          32,6 x 29,5 x 23,6  см

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

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