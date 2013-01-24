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Смачні гарячі напої
Шукаєте оптимальний смак напою? Щоб отримати максимальний аромат, кожний гарячий напій слід готувати за ідеальної температури. Обираючи потрібне налаштування температури на чайнику, Ви зможете насолоджуватися найкращим смаком свого гарячого напою. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смачні гарячі напої
Шукаєте оптимальний смак напою? Щоб отримати максимальний аромат, кожний гарячий напій слід готувати за ідеальної температури. Обираючи потрібне налаштування температури на чайнику, Ви зможете насолоджуватися найкращим смаком свого гарячого напою. Переглянути усі переваги
Смачні гарячі напої
Шукаєте оптимальний смак напою? Щоб отримати максимальний аромат, кожний гарячий напій слід готувати за ідеальної температури. Обираючи потрібне налаштування температури на чайнику, Ви зможете насолоджуватися найкращим смаком свого гарячого напою. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смачні гарячі напої
Шукаєте оптимальний смак напою? Щоб отримати максимальний аромат, кожний гарячий напій слід готувати за ідеальної температури. Обираючи потрібне налаштування температури на чайнику, Ви зможете насолоджуватися найкращим смаком свого гарячого напою. Переглянути усі переваги
Чайник
Ціна магазину Philips
Усього:
Попередні налаштування температури 40, 80, 90, 95 та 100 °C дозволять забезпечити саме ту температуру, яка Вам до вподоби для чаю, розчинної кави, супу чи макаронів.
Не потрібно постійно повторно кип’ятити воду. Функція збереження тепла гарантує наявність води потрібної температури згідно з вибраним попереднім налаштуванням.
Мілкий мікросітчастий фільтр на носику забезпечує чистоту води у чашці та відсутність частинок накипу в напої.
Дозволяє закип’ятити потрібну кількість води, економлячи енергію та воду і сприяючи захисту довкілля.
Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води чи знімання чайника з основи.
Воду в чайник можна набирати через носик або шарнірну кришку.
Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання.
Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.
Особливості дизайну
Загальні специфікації
Аксесуари
Технічні характеристики
Розміри
Обслуговування