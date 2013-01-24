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Набор аксессуаров XXL для аэрогриля

HD9951/00
Общая оценка / 5
  • Набор для гриля Набор для гриля Набор для гриля
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    Набор аксессуаров XXL для аэрогриля

    HD9951/00
    Общая оценка / 5

    Набор для гриля

    С помощью этого специального набора для аэрогриля Philips у вас получится все. Узнать обо всех преимуществах

    Набор аксессуаров XXL для аэрогриля

    Набор для гриля

    С помощью этого специального набора для аэрогриля Philips у вас получится все. Узнать обо всех преимуществах

    Набор для гриля

    С помощью этого специального набора для аэрогриля Philips у вас получится все. Узнать обо всех преимуществах

    Набор аксессуаров XXL для аэрогриля

    Набор для гриля

    С помощью этого специального набора для аэрогриля Philips у вас получится все. Узнать обо всех преимуществах

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      Набор для гриля

      Аксессуары и советы по приготовлению на гриле в аэрогриле

      • Набор для гриля
      • Сковорода-гриль — 1 шт.
      • Шпажки — 6 шт.
      • Брошюра с рецептами — 1 шт.
      Брошюра с понятными рецептами блюд на гриле

      Брошюра с понятными рецептами блюд на гриле

      В комплект входит брошюра с советами от шеф-повара, рецептами для начинающих и временем приготовления в аэрогриле

      Сковорода-гриль с антипригарным покрытием удобно помещается в аэрогриле XXL

      Готовьте на гриле вкусные и полезные блюда из рыбы, мяса и овощей с помощью сковороды-гриль XXL с уникальной перфорированной ребристой поверхностью. Антипригарное покрытие упрощает очистку — остатки пищи удаляются без особых усилий!

      6 шпажек для вкуснейших блюд на гриле

      Воспользуйтесь шпажками, чтобы приготовить овощной или мясной шашлык.

      Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Сковороду-гриль и шпажки можно мыть в посудомоечной машине для последующего использования.

      Технические характеристики

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        240 x 240 x 90  мм
        Вес изделия
        0,403  кг

      • Аксессуары в комплекте

        Буклет
        Да
        6 шпажек
        Да
        Рифленое дно
        Да

      • Совместимость изделия

        Совместимые продукты
        Аэрогриль Philips XXL: HD963x и HD965x

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