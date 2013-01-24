Набор для гриля
С помощью этого специального набора для аэрогриля Philips у вас получится все. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Набор для гриля
С помощью этого специального набора для аэрогриля Philips у вас получится все. Узнать обо всех преимуществах
Набор для гриля
С помощью этого специального набора для аэрогриля Philips у вас получится все. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Набор для гриля
С помощью этого специального набора для аэрогриля Philips у вас получится все. Узнать обо всех преимуществах
В комплект входит брошюра с советами от шеф-повара, рецептами для начинающих и временем приготовления в аэрогриле
Готовьте на гриле вкусные и полезные блюда из рыбы, мяса и овощей с помощью сковороды-гриль XXL с уникальной перфорированной ребристой поверхностью. Антипригарное покрытие упрощает очистку — остатки пищи удаляются без особых усилий!
Воспользуйтесь шпажками, чтобы приготовить овощной или мясной шашлык.
Сковороду-гриль и шпажки можно мыть в посудомоечной машине для последующего использования.
Забота об окружающей среде
Вес и габариты
Аксессуары в комплекте
Совместимость изделия