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Электронные весы

HF8003
Общая оценка / 5
  • Узнайте свой точный вес Узнайте свой точный вес Узнайте свой точный вес
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    Электронные весы

    HF8003
    Общая оценка / 5

    Узнайте свой точный вес

    Электронные весы Philips гарантируют точные результаты взвешивания. Они измеряют вес до 150 кг с точностью до 100 г. Стильные, удобные и простые в использовании.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Электронные весы

    Узнайте свой точный вес

    Электронные весы Philips гарантируют точные результаты взвешивания. Они измеряют вес до 150 кг с точностью до 100 г. Стильные, удобные и простые в использовании.

    Узнайте свой точный вес

    Электронные весы Philips гарантируют точные результаты взвешивания. Они измеряют вес до 150 кг с точностью до 100 г. Стильные, удобные и простые в использовании.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Электронные весы

    Узнайте свой точный вес

    Электронные весы Philips гарантируют точные результаты взвешивания. Они измеряют вес до 150 кг с точностью до 100 г. Стильные, удобные и простые в использовании.

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      Весы с памятью

      Взвешивание до 150 кг с точностью 100 г

      Взвешивание до 150 кг с точностью 100 г.

      Технология 4-х датчиков для надежного и точного взвешивания

      Технология 4-х датчиков гарантирует надежные и точные результаты при каждом взвешивании.

      Компенсация гравитационных различий в разных частях мира

      Переключение между шестью гравитационными зонами корректирует точность весов, компенсируя гравитационные различия в разных частях мира.

      Показывает ваш вес при предыдущем взвешивании

      Отображение текущего и предыдущего значения для простого отслеживания изменения веса.

      Большой и высококонтрастный дисплей для четкой индикации

      Большой и высококонтрастный дисплей для четкой индикации.

      Технические характеристики

      • Особенности

        Весы с памятью
        Да
        Простая индикация
        Да
        Легко чистится
        Да
        Мгновенная готовность к работе
        Да
        Защита от скольжения
        Да

      • Технические характеристики

        Максимальный вес
        150  кг
        Минимальный вес
        10  кг
        Разрешение
        100  г
        Единица измерения
        Да
        Компенсация различия гравитации
        6 зон
        Технология
        с 4 датчиками
        Дисплей
        ЖК
        Цвет
        белый
        Размеры
        326 x 326 x 30  миллиметра
        Батарейки
        4 x LR6 AA 1,5 В

      • Аксессуары

        Батарейки
        в комплекте
        Ножки для установки на ковер
        4 шт.
        Ручной
        Да

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