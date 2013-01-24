Повний контроль за вагою Вашого тіла
Електронна вага Philips дозволяє точно визначити вагу. Вона дозволяє визначити вагу до 150 кг з точністю до 100 г. Стильна, зручна та проста у користуванні.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Повний контроль за вагою Вашого тіла
Електронна вага Philips дозволяє точно визначити вагу. Вона дозволяє визначити вагу до 150 кг з точністю до 100 г. Стильна, зручна та проста у користуванні.
Повний контроль за вагою Вашого тіла
Електронна вага Philips дозволяє точно визначити вагу. Вона дозволяє визначити вагу до 150 кг з точністю до 100 г. Стильна, зручна та проста у користуванні.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Повний контроль за вагою Вашого тіла
Електронна вага Philips дозволяє точно визначити вагу. Вона дозволяє визначити вагу до 150 кг з точністю до 100 г. Стильна, зручна та проста у користуванні.
Вимірює вагу до 150 кг з точністю до 100 г.
Технологія з 4 датчиками гарантує надійність та точність визначення ваги під час кожного використання.
Шість зон тяжіння дозволяють покращити точність ваги завдяки можливості налаштування відповідно до земного тяжіння в різних куточках світу.
Відображає дані поточного та попередніх вимірювань, щоб можна було швидко визначити зміни у вазі.
Великий дисплей із високим рівнем контрастності для легкого користування.
Характеристики
Технічні характеристики
Аксесуари