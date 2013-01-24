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Електронна вага

HF8003
Загальна оцінка / 5
  • Повний контроль за вагою Вашого тіла Повний контроль за вагою Вашого тіла Повний контроль за вагою Вашого тіла
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    Електронна вага

    HF8003
    Загальна оцінка / 5

    Повний контроль за вагою Вашого тіла

    Електронна вага Philips дозволяє точно визначити вагу. Вона дозволяє визначити вагу до 150 кг з точністю до 100 г. Стильна, зручна та проста у користуванні.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Електронна вага

    Повний контроль за вагою Вашого тіла

    Електронна вага Philips дозволяє точно визначити вагу. Вона дозволяє визначити вагу до 150 кг з точністю до 100 г. Стильна, зручна та проста у користуванні.

    Повний контроль за вагою Вашого тіла

    Електронна вага Philips дозволяє точно визначити вагу. Вона дозволяє визначити вагу до 150 кг з точністю до 100 г. Стильна, зручна та проста у користуванні.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Електронна вага

    Повний контроль за вагою Вашого тіла

    Електронна вага Philips дозволяє точно визначити вагу. Вона дозволяє визначити вагу до 150 кг з точністю до 100 г. Стильна, зручна та проста у користуванні.

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      Повний контроль за вагою Вашого тіла

      Пам’ять попередніх значень ваги

      Вимірює вагу до 150 кг з точністю до 100 г

      Вимірює вагу до 150 кг з точністю до 100 г.

      Технологія з 4 датчиками для надійного та точного вимірювання

      Технологія з 4 датчиками гарантує надійність та точність визначення ваги під час кожного використання.

      Можливість налаштування відповідно до земного тяжіння в різних куточках світу

      Шість зон тяжіння дозволяють покращити точність ваги завдяки можливості налаштування відповідно до земного тяжіння в різних куточках світу.

      Відображає попереднє значення Вашої ваги

      Відображає дані поточного та попередніх вимірювань, щоб можна було швидко визначити зміни у вазі.

      Великий дисплей для легкого користування з високим рівнем контрастності

      Великий дисплей із високим рівнем контрастності для легкого користування.

      Технічні характеристики

      • Характеристики

        Пам’ять попередніх значень ваги
        Так
        Зручний для сприйняття дисплей
        Так
        Легко мити
        Так
        Готовність до негайного використання
        Так
        Нековзке покриття
        Так

      • Технічні характеристики

        Максимальна вага
        150  кг
        Мінімальна вага
        10  кг
        Точність
        100  г
        Одиниці вимірювання
        Так
        Компенсація тяжіння
        6 зон
        Технологія
        4 датчики
        Дисплей
        РК-дисплей
        Колір (кольори)
        білий
        Розміри
        326 x 326 x 30  мм
        Батареї
        4 батареї LR6 AA 1,5 В

      • Аксесуари

        Батареї
        включно
        Ніжки для килима
        4 шт.
        Ручний
        Так

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