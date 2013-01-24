Узнайте свой точный вес
Цифровые электронные весы Philips гарантируют надежные и точные результаты взвешивания до 180 кг. Их дополнительные средства управления весом помогают легко отслеживать изменения веса и помогают пользователю поддерживать себя в хорошей физической форме.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Узнайте свой точный вес
Цифровые электронные весы Philips гарантируют надежные и точные результаты взвешивания до 180 кг. Их дополнительные средства управления весом помогают легко отслеживать изменения веса и помогают пользователю поддерживать себя в хорошей физической форме.
Узнайте свой точный вес
Цифровые электронные весы Philips гарантируют надежные и точные результаты взвешивания до 180 кг. Их дополнительные средства управления весом помогают легко отслеживать изменения веса и помогают пользователю поддерживать себя в хорошей физической форме.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Узнайте свой точный вес
Цифровые электронные весы Philips гарантируют надежные и точные результаты взвешивания до 180 кг. Их дополнительные средства управления весом помогают легко отслеживать изменения веса и помогают пользователю поддерживать себя в хорошей физической форме.
Взвешивание до 180 кг с точностью 100 г.
Технология 4-х датчиков гарантирует надежные и точные результаты при каждом взвешивании.
Переключение между шестью гравитационными зонами корректирует точность весов, компенсируя гравитационные различия в разных частях мира.
С течением времени они будут показывать динамику изменения веса.
Помогает достичь и поддерживать идеальный вес. Задайте необходимые весовые настроки, и каждый день весы будут помогать в достижении цели.
Возможность сохранения различных настроек для различных пользователей (до пяти).
Большой и высококонтрастный дисплей для четкой индикации.
Прочная конструкция и удобный для очистки корпус из нержавеющей стали.
Особенности
Технические характеристики
Аксессуары