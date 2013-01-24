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Цифровые весы

HF8005
Общая оценка / 5
  • Узнайте свой точный вес Узнайте свой точный вес Узнайте свой точный вес
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    Цифровые весы

    HF8005
    Общая оценка / 5

    Узнайте свой точный вес

    Цифровые электронные весы Philips гарантируют надежные и точные результаты взвешивания до 180 кг. Их дополнительные средства управления весом помогают легко отслеживать изменения веса и помогают пользователю поддерживать себя в хорошей физической форме.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Цифровые весы

    Узнайте свой точный вес

    Цифровые электронные весы Philips гарантируют надежные и точные результаты взвешивания до 180 кг. Их дополнительные средства управления весом помогают легко отслеживать изменения веса и помогают пользователю поддерживать себя в хорошей физической форме.

    Узнайте свой точный вес

    Цифровые электронные весы Philips гарантируют надежные и точные результаты взвешивания до 180 кг. Их дополнительные средства управления весом помогают легко отслеживать изменения веса и помогают пользователю поддерживать себя в хорошей физической форме.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Цифровые весы

    Узнайте свой точный вес

    Цифровые электронные весы Philips гарантируют надежные и точные результаты взвешивания до 180 кг. Их дополнительные средства управления весом помогают легко отслеживать изменения веса и помогают пользователю поддерживать себя в хорошей физической форме.

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      Контроль за весом

      Взвешивание до 180 кг с точностью 100 г

      Взвешивание до 180 кг с точностью 100 г.

      Технология 4-х датчиков для надежного и точного взвешивания

      Технология 4-х датчиков гарантирует надежные и точные результаты при каждом взвешивании.

      Компенсация гравитационных различий в разных частях мира

      Переключение между шестью гравитационными зонами корректирует точность весов, компенсируя гравитационные различия в разных частях мира.

      С течением времени они будут показывать динамику изменения веса

      С течением времени они будут показывать динамику изменения веса.

      Помогает достичь и поддерживать идеальный вес

      Помогает достичь и поддерживать идеальный вес. Задайте необходимые весовые настроки, и каждый день весы будут помогать в достижении цели.

      Возможность использования несколькими пользователями

      Возможность сохранения различных настроек для различных пользователей (до пяти).

      Большой и высококонтрастный дисплей для четкой индикации

      Большой и высококонтрастный дисплей для четкой индикации.

      Долговечный и легко моющийся корпус из нержавеющей стали

      Прочная конструкция и удобный для очистки корпус из нержавеющей стали.

      Технические характеристики

      • Особенности

        Контроль за весом
        Да
        Журнал динамики изменения веса
        Да
        Возможность использования несколькими пользователями
        Да
        Простая индикация
        Да
        Отличный дизайн
        Да
        Легко чистится
        Да
        Мгновенная готовность к работе
        Да

      • Технические характеристики

        Максимальный вес
        180  кг
        Минимальный вес
        10  кг
        Разрешение
        100  г
        Единица измерения
        Да
        Компенсация различия гравитации
        6 зон
        Технология
        с 4 датчиками
        Дисплей
        ЖК
        Цвет
        Серый (матовая нержавеющая сталь)
        Материал
        Нержавеющая сталь
        Размеры
        298 x 298 x 40  миллиметра
        Батарейки
        4 x LR6 AA 1,5 В

      • Аксессуары

        Батарейки
        в комплекте
        Ножки для установки на ковер
        4 шт.
        Ручной
        Да

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