Повний контроль за вагою Вашого тіла
Цифрова вага Philips дозволяє точно визначити вагу особи до 180 кг. Вдосконалені функції контролю за вагою допоможуть відслідковувати зміни у вазі та досягти доброго загального самопочуття.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Повний контроль за вагою Вашого тіла
Цифрова вага Philips дозволяє точно визначити вагу особи до 180 кг. Вдосконалені функції контролю за вагою допоможуть відслідковувати зміни у вазі та досягти доброго загального самопочуття.
Повний контроль за вагою Вашого тіла
Цифрова вага Philips дозволяє точно визначити вагу особи до 180 кг. Вдосконалені функції контролю за вагою допоможуть відслідковувати зміни у вазі та досягти доброго загального самопочуття.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Повний контроль за вагою Вашого тіла
Цифрова вага Philips дозволяє точно визначити вагу особи до 180 кг. Вдосконалені функції контролю за вагою допоможуть відслідковувати зміни у вазі та досягти доброго загального самопочуття.
Дозволяє визначити вагу особи до 180 кг з точністю до 100 г.
Технологія з 4 датчиками гарантує надійність та точність визначення ваги під час кожного використання.
Шість зон тяжіння дозволяють покращити точність ваги завдяки можливості налаштування відповідно до земного тяжіння в різних куточках світу.
Показує, як саме з плином часу змінювалась Ваша вага.
Допомагає досягти та підтримувати ідеальну вагу. Встановіть значення бажаної ваги і пристрій щодня допомагатиме Вам досягти мети.
Дозволяє встановити показники для п’яти користувачів.
Великий дисплей для легкого користування з високим рівнем контрастності.
Надійна конструкція та зручний у чищенні корпус із нержавіючої сталі.
Характеристики
Технічні характеристики
Аксесуари