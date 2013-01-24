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Цифрова вага

HF8005
Загальна оцінка / 5
  • Повний контроль за вагою Вашого тіла Повний контроль за вагою Вашого тіла Повний контроль за вагою Вашого тіла
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    Цифрова вага

    HF8005
    Загальна оцінка / 5

    Повний контроль за вагою Вашого тіла

    Цифрова вага Philips дозволяє точно визначити вагу особи до 180 кг. Вдосконалені функції контролю за вагою допоможуть відслідковувати зміни у вазі та досягти доброго загального самопочуття.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Цифрова вага

    Повний контроль за вагою Вашого тіла

    Цифрова вага Philips дозволяє точно визначити вагу особи до 180 кг. Вдосконалені функції контролю за вагою допоможуть відслідковувати зміни у вазі та досягти доброго загального самопочуття.

    Повний контроль за вагою Вашого тіла

    Цифрова вага Philips дозволяє точно визначити вагу особи до 180 кг. Вдосконалені функції контролю за вагою допоможуть відслідковувати зміни у вазі та досягти доброго загального самопочуття.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Цифрова вага

    Повний контроль за вагою Вашого тіла

    Цифрова вага Philips дозволяє точно визначити вагу особи до 180 кг. Вдосконалені функції контролю за вагою допоможуть відслідковувати зміни у вазі та досягти доброго загального самопочуття.

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      Повний контроль за вагою Вашого тіла

      Керування вагою

      Дозволяє визначити вагу особи до 180 кг з точністю до 100 г

      Дозволяє визначити вагу особи до 180 кг з точністю до 100 г.

      Технологія з 4 датчиками для надійного та точного вимірювання

      Технологія з 4 датчиками гарантує надійність та точність визначення ваги під час кожного використання.

      Можливість налаштування відповідно до земного тяжіння в різних куточках світу

      Шість зон тяжіння дозволяють покращити точність ваги завдяки можливості налаштування відповідно до земного тяжіння в різних куточках світу.

      Показує, як саме з плином часу змінювалась Ваша вага

      Показує, як саме з плином часу змінювалась Ваша вага.

      Допомагає досягти та підтримувати ідеальну вагу

      Допомагає досягти та підтримувати ідеальну вагу. Встановіть значення бажаної ваги і пристрій щодня допомагатиме Вам досягти мети.

      Підтримка кількох користувачів

      Дозволяє встановити показники для п’яти користувачів.

      Великий дисплей для легкого користування з високим рівнем контрастності

      Великий дисплей для легкого користування з високим рівнем контрастності.

      Надійний і зручний для чищення корпус із нержавіючої сталі

      Надійна конструкція та зручний у чищенні корпус із нержавіючої сталі.

      Технічні характеристики

      • Характеристики

        Керування вагою
        Так
        Контролювання зміни ваги
        Так
        Можливість використання кількома користувачами
        Так
        Зручний для сприйняття дисплей
        Так
        Надійний дизайн
        Так
        Легко мити
        Так
        Готовність до негайного використання
        Так

      • Технічні характеристики

        Максимальна вага
        180  кг
        Мінімальна вага
        10  кг
        Точність
        100  г
        Одиниці вимірювання
        Так
        Компенсація тяжіння
        6 зон
        Технологія
        4 датчики
        Дисплей
        РК-дисплей
        Колір (кольори)
        Сірий (нержавіюча сталь із матовою поверхнею)
        Матеріал
        Нержавіюча сталь
        Розміри
        298 x 298 x 40  мм
        Батареї
        4 батареї LR6 AA 1,5 В

      • Аксесуари

        Батареї
        включно
        Ніжки для килима
        4 шт.
        Ручний
        Так

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