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Больше не доступен
Satinelle
Уникальная система эпиляции Philips удаляет волоски вместе с луковицей, делая Вашу кожу нежной и гладкой на несколько недель. Повторно отрастающие волоски становятся мягкими и тонкими.
Уникальная эпиляционная система Philips удаляет волоски вместе с луковицей, делая Вашу кожу нежной и гладкой на несколько недель. Повторно отрастающие волоски становятся более мягкими и тонкими.
Для максимальной гигиены и простоты очистки.
Щеточка для простоты очистки и оптимальной гигиены
5.0
из 5
6
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Diana1
10/04/2019
Україна
Отличный продукт!
У меня модель hp2843/44,пользуюсь им,не поверите,больше 10 лет!Компактный и хорошо справляется со своей функцией
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP2843/00 Эпилятор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP2843/00 Эпилятор
In4uk
13/08/2017
Україна
Цей епілятор відмінної якості і заслуговує похвали!
Хочу поділитися своїми враженями від використання епілятора Philips HP 2843/00. Користуюсь ним вже більше 10 років. Жодного разу не ламався і не виникало ніяких проблем з його експлуатацією. Відмінна якість. Пам'ятаю як дуже хотіла його придбати, збирала гроші, економила, щоб його купити, бо тоді була ще студенткою і не мала такої змоги))) Пам'ятаю першу депіляцію ним, було дуже боляче на початку, але потім звикла))) Та це того варто, ніяких вросших волосин, ніжки гладенькі до двох тижднів. Хоч зараз є й більш сучасніші моделі, та цей епілятор не уступає їм ні в чому! Завдяки йому мої ніжки гладенькі та привабливі. Рекомендую всім жінкам, робити депіляцію саме епілятором Philips.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP2843/00 Эпилятор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP2843/00 Эпилятор
Тетчер
04/11/2020
Україна
Виріб рекомендую на 100%
Все добре, нічого зайвого, зі своїм призначенням справляється добре.
Плюсы
За
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP2843/00 Епілятор
Дата пользования 2018-11-04
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP2843/00 Епілятор
Дата пользования 2018-11-04