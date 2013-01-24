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Епілятор

HP2843/00
Загальна оцінка / 5
  • Satinelle Satinelle Satinelle
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    Епілятор

    HP2843/00
    Загальна оцінка / 5

    Satinelle

    Унікальна система епіляції Philips видаляє волосся з коренем, залишаючи шкіру гладенькою та без щетини на кілька тижнів. Волосся, що відростає, є м’яке і тоненьке, а епіляція швидка та легка.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Епілятор

    Satinelle

    Унікальна система епіляції Philips видаляє волосся з коренем, залишаючи шкіру гладенькою та без щетини на кілька тижнів. Волосся, що відростає, є м’яке і тоненьке, а епіляція швидка та легка.

    Satinelle

    Унікальна система епіляції Philips видаляє волосся з коренем, залишаючи шкіру гладенькою та без щетини на кілька тижнів. Волосся, що відростає, є м’яке і тоненьке, а епіляція швидка та легка.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Епілятор

    Satinelle

    Унікальна система епіляції Philips видаляє волосся з коренем, залишаючи шкіру гладенькою та без щетини на кілька тижнів. Волосся, що відростає, є м’яке і тоненьке, а епіляція швидка та легка.

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      Satinelle

      Гладенька шкіра на кілька тижнів

      Унікальна система епіляції Philips

      Унікальна система епіляції Philips видаляє волосся з коренем, залишаючи шкіру гладенькою на декілька тижнів. Волосся, яке відростає, стає м’яким і тоненьким.

      Головку епілятора можна мити

      Для додаткової гігієни та легкого чищення.

      Щітка для легкого очищення

      Щітка для легкого очищення та оптимальної гігієни

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        К-сть операцій видалення/сек., швидкість 1
        600
        К-сть операцій видалення/сек., швидкість 2
        733
        Обертів/хв., швидкість 1
        1900
        Обертів/хв., швидкість 2
        2200
        Джерело живлення
        Змінний струм (від мережі)
        Двигун
        Двигун постійного струму 14 В
        Споживання енергії
        3  Вт
        Кількість дисків
        21
        Кількість точок захоплення
        20
        Напруга
        100 В, 110–127 В чи 220–240 В (50–60 Гц)  В

      • Вага та розміри

        Розміри коробки F
        92 x 64 x 140  мм
        Дизайн упаковки
        закрита коробка з можливістю підвішування
        Вага коробки
        490  г
        Розміри коробки A
        200 x 200 x 147  мм
        Вага коробки
        3100  г
        К-сть штук у коробці A
        6  шт.

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