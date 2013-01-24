Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Satinelle

Эпилятор

HP2844/00
Общая оценка / 5
  • Satinelle Satinelle Satinelle
    -{discount-value}

    Satinelle Эпилятор

    HP2844/00
    Общая оценка / 5

    Satinelle

    Уникальная система эпиляции Philips удаляет волоски вместе с луковицей, делая Вашу кожу нежной и гладкой на несколько недель. Повторно отрастающие волоски становятся мягкими и тонкими.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Satinelle Эпилятор

    Satinelle

    Уникальная система эпиляции Philips удаляет волоски вместе с луковицей, делая Вашу кожу нежной и гладкой на несколько недель. Повторно отрастающие волоски становятся мягкими и тонкими.

    Satinelle

    Уникальная система эпиляции Philips удаляет волоски вместе с луковицей, делая Вашу кожу нежной и гладкой на несколько недель. Повторно отрастающие волоски становятся мягкими и тонкими.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Satinelle Эпилятор

    Satinelle

    Уникальная система эпиляции Philips удаляет волоски вместе с луковицей, делая Вашу кожу нежной и гладкой на несколько недель. Повторно отрастающие волоски становятся мягкими и тонкими.

    Похожие продукты

    См. все epilators

      Satinelle

      Гладкая кожа в течение нескольких недель

      Уникальная эпиляционная система Philips

      Уникальная эпиляционная система Philips удаляет волоски вместе с луковицей, делая Вашу кожу нежной и гладкой на несколько недель. Повторно отрастающие волоски становятся более мягкими и тонкими.

      Эпилирующую головку можно мыть

      Для максимальной гигиены и простоты очистки.

      Щеточка для простоты очистки

      Щеточка для простоты очистки и оптимальной гигиены

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        движений в секунду, скорость 1
        600
        движений в секунду, скорость 2
        733
        об/мин скорость 1
        1900 мин
        об/мин скорость 2
        2200 мин
        Источник питания
        Переменный ток (сеть)
        напряжение
        100 В, 110 - 127 В или 220 - 240 В (50-60 Гц)
        Мотор
        питание от постоянного тока
        потребляемая мощность
        3  Вт
        Количество дисков
        21
        Количество пинцетов
        20

      • Аксессуары

        Насадка для чувствительных участков
        Да
        Щеточка для чистки
        Да

      • Вес и габариты

        Размеры F-box
        184 x 194 x 62  миллиметра
        Дизайн упаковки
        закрытая подарочная коробка с возможностью подвешивания
        Вес F-Box
        560  г
        Размеры A-box
        379 x 194 x 218  миллиметра
        Вес A-Box
        3600  г
        Количество предметов в A-box
        6  шт.

      • Логистические данные

        Размер поддона (Европа)
        80 x 120  см
        Количество A-коробов на один уровень (Европа)
        12
        Количество A-коробов на один уровень (Великобритания)
        15
        Количество уровней (Европа)
        4
        Количество уровней (Великобритания)
        4
        Количество поддонов (Европа)
        288  шт.
        Количество поддонов (Великобритания)
        360  шт.
        Размер поддона (Великобритания)
        100 x 120  см
        Код CTV
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться