Satinelle
Унікальна система епіляції Philips видаляє волосся з коренем, залишаючи шкіру гладенькою та без щетини на кілька тижнів. Волосся, що відростає, є м’яке і тоненьке, а епіляція швидка та легка.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Satinelle
Унікальна система епіляції Philips видаляє волосся з коренем, залишаючи шкіру гладенькою та без щетини на кілька тижнів. Волосся, що відростає, є м’яке і тоненьке, а епіляція швидка та легка.
Satinelle
Унікальна система епіляції Philips видаляє волосся з коренем, залишаючи шкіру гладенькою та без щетини на кілька тижнів. Волосся, що відростає, є м’яке і тоненьке, а епіляція швидка та легка.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Satinelle
Унікальна система епіляції Philips видаляє волосся з коренем, залишаючи шкіру гладенькою та без щетини на кілька тижнів. Волосся, що відростає, є м’яке і тоненьке, а епіляція швидка та легка.
Унікальна система епіляції Philips видаляє волосся з коренем, залишаючи шкіру гладенькою на декілька тижнів. Волосся, яке відростає, стає м’яким і тоненьким.
Для додаткової гігієни та легкого чищення.
Щітка для легкого очищення та оптимальної гігієни
Технічні характеристики
Аксесуари
Вага та розміри
Логістичні дані