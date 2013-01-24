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Satinelle

Епілятор

HP2844/00
Загальна оцінка / 5
  • Satinelle Satinelle Satinelle
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    Satinelle Епілятор

    HP2844/00
    Загальна оцінка / 5

    Satinelle

    Унікальна система епіляції Philips видаляє волосся з коренем, залишаючи шкіру гладенькою та без щетини на кілька тижнів. Волосся, що відростає, є м’яке і тоненьке, а епіляція швидка та легка.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Satinelle Епілятор

    Satinelle

    Унікальна система епіляції Philips видаляє волосся з коренем, залишаючи шкіру гладенькою та без щетини на кілька тижнів. Волосся, що відростає, є м’яке і тоненьке, а епіляція швидка та легка.

    Satinelle

    Унікальна система епіляції Philips видаляє волосся з коренем, залишаючи шкіру гладенькою та без щетини на кілька тижнів. Волосся, що відростає, є м’яке і тоненьке, а епіляція швидка та легка.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Satinelle Епілятор

    Satinelle

    Унікальна система епіляції Philips видаляє волосся з коренем, залишаючи шкіру гладенькою та без щетини на кілька тижнів. Волосся, що відростає, є м’яке і тоненьке, а епіляція швидка та легка.

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      Satinelle

      Гладенька шкіра на кілька тижнів

      Унікальна система епіляції Philips

      Унікальна система епіляції Philips видаляє волосся з коренем, залишаючи шкіру гладенькою на декілька тижнів. Волосся, яке відростає, стає м’яким і тоненьким.

      Головку епілятора можна мити

      Для додаткової гігієни та легкого чищення.

      Щітка для легкого очищення

      Щітка для легкого очищення та оптимальної гігієни

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        К-сть операцій видалення/сек., швидкість 1
        600
        К-сть операцій видалення/сек., швидкість 2
        733
        Обертів/хв., швидкість 1
        1900
        Обертів/хв., швидкість 2
        2200
        Джерело живлення
        Змінний струм (від мережі)
        Напруга
        100 В, 110–127 В або 220–240 В (50–60 Гц)
        Двигун
        Постійний струм
        Споживання енергії
        3  Вт
        Кількість дисків
        21
        Кількість точок захоплення
        20

      • Аксесуари

        Обмежуюча насадка для чутливих ділянок
        Так
        Щітка для очищення
        Так

      • Вага та розміри

        Розміри коробки F
        184 x 194 x 62  мм
        Дизайн упаковки
        закрита коробка з можливістю підвішування
        Вага коробки
        560  г
        Розміри коробки A
        379 x 194 x 218  мм
        Вага коробки
        3600  г
        К-сть штук у коробці A
        6  шт.

      • Логістичні дані

        Розмір палети (Європа)
        80 x 120  см
        Кількість коробок A на один шар (Європа)
        12
        Кількість коробок A на один шар (Великобританія)
        15
        Кількість шарів (Європа)
        4
        Кількість шарів (Великобританія)
        4
        Кількість палет (Європа)
        288  шт.
        Кількість палет (Великобританія)
        360  шт.
        Розмір палети (Великобританія)
        100 x 120  см
        Код CTV
        Так

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