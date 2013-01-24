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    Satinelle

    Эпилятор

    HP2844/01
    Общая оценка / 5
    • Satinelle Satinelle Satinelle
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      Satinelle Эпилятор

      HP2844/01
      Общая оценка / 5

      Satinelle

      Уникальная система эпиляции Philips удаляет волоски вместе с луковицей, делая Вашу кожу нежной и гладкой на несколько недель. Повторно отрастающие волоски становятся мягкими и тонкими.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Satinelle Эпилятор

      Satinelle

      Уникальная система эпиляции Philips удаляет волоски вместе с луковицей, делая Вашу кожу нежной и гладкой на несколько недель. Повторно отрастающие волоски становятся мягкими и тонкими.

      Satinelle

      Уникальная система эпиляции Philips удаляет волоски вместе с луковицей, делая Вашу кожу нежной и гладкой на несколько недель. Повторно отрастающие волоски становятся мягкими и тонкими.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Satinelle Эпилятор

      Satinelle

      Уникальная система эпиляции Philips удаляет волоски вместе с луковицей, делая Вашу кожу нежной и гладкой на несколько недель. Повторно отрастающие волоски становятся мягкими и тонкими.

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        Satinelle

        Satinelle

        Эпилятор

        Philips магазин цена

        Итого:

        Satinelle

        Эпилятор сделает Вашу кожу гладкой надолго

        Уникальная эпиляционная система Philips

        Уникальная эпиляционная система Philips удаляет волоски вместе с луковицей, делая Вашу кожу нежной и гладкой на несколько недель. Повторно отрастающие волоски становятся более мягкими и тонкими.

        Эпилирующую головку можно мыть

        Для максимальной гигиены и простоты очистки.

        Щеточка для простоты очистки

        Щеточка для простоты очистки и оптимальной гигиены

        Технические характеристики

        • Аксессуары

          Насадка для чувствительных участков
          Для чувствительных участков тела
          Щеточка для чистки
          Для простой очистки

        • Особенности

          Металлическая система эпиляции
          Да
          2 режима скорости
          Да

        • Технические характеристики

          Источник питания
          Переменный ток (сеть)
          напряжение
          Универсальный адаптер для любой страны
          Мотор
          питание от постоянного тока
          потребляемая мощность
          3  Вт
          Количество дисков
          21
          Количество пинцетов
          20
          движений в секунду, скорость 1
          600
          движений в секунду, скорость 2
          733
          об/мин скорость 1
          1900 мин
          об/мин скорость 2
          2200 мин

        • Вес и габариты

          Размеры F-box
          194 x 184 x 62 (ВxШxГ)  мм
          Вес F-Box
          567  г
          Размеры A-box
          218 x 379 x 194 (ВxШxГ)  мм
          Вес A-Box
          3638  г
          Количество предметов в A-box
          6  шт.

        • Логистические данные

          Количество поддонов (Европа)
          288  шт.
          Количество поддонов (Великобритания)
          360  шт.
          Размер поддона (Европа)
          101,7 x 120 x 80  см
          Размер поддона (Великобритания)
          113,3 x 120 x 100  см

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