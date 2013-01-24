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    Епілятор

    HP2844/01
    Загальна оцінка / 5
    • Satinelle Satinelle Satinelle
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      Епілятор

      HP2844/01
      Загальна оцінка / 5

      Satinelle

      Унікальна система епіляції Philips видаляє волосся з коренем, залишаючи шкіру гладенькою та без щетини на кілька тижнів. Волосся, що відростає, м'яке і тоненьке, а епіляція швидка та легка.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Епілятор

      Satinelle

      Унікальна система епіляції Philips видаляє волосся з коренем, залишаючи шкіру гладенькою та без щетини на кілька тижнів. Волосся, що відростає, м'яке і тоненьке, а епіляція швидка та легка.

      Satinelle

      Унікальна система епіляції Philips видаляє волосся з коренем, залишаючи шкіру гладенькою та без щетини на кілька тижнів. Волосся, що відростає, м'яке і тоненьке, а епіляція швидка та легка.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Епілятор

      Satinelle

      Унікальна система епіляції Philips видаляє волосся з коренем, залишаючи шкіру гладенькою та без щетини на кілька тижнів. Волосся, що відростає, м'яке і тоненьке, а епіляція швидка та легка.

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        Епілятор

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Satinelle

        Епілятор для забезпечення гладенької шкіри на тривалий час

        Унікальна система епіляції Philips

        Унікальна система епіляції Philips видаляє волосся з коренем, залишаючи шкіру гладенькою та без щетини на декілька тижнів. Волосся відростає м'яким і тоненьким.

        Головку епілятора можна мити

        Для додаткової гігієни та легкого чищення

        Технічні характеристики

        • Характеристики

          Металічна система епіляції
          2 режими швидкості

        • Технічні характеристики

          Джерело живлення
          Змінний струм (від мережі)
          Напруга
          Адаптер відповідно до державних вимог
          Двигун
          Постійний струм
          Споживання енергії
          3  Вт
          Кількість дисків
          21
          Кількість точок захоплення
          20
          Обертів/хв.
          • швидкість I: 1 900 хв.
          • швидкість II: 2 200 хв.
          К-сть операцій видалення/сек.
          • швидкість I: 600
          • швидкість II: 733

        • Аксесуари

          Обмежуюча насадка для чутливих ділянок
          Для чутливих ділянок тіла
          Щітка для чищення
          Для зручності чищення

        • Дані логістики

          Розмір блоку
          • ЄС: 101,7x120x80  см
          • Великобританія: 113,3x120x100  см
          Кількість блоків
          • ЄС: 288  шт.
          • Великобританія: 360  шт.

        • Вага та розміри

          Розміри коробки F
          194 x 184 x 62 (ВxШxТ)  мм
          Вага коробки F
          567  г
          Розміри коробки A
          218 x 379 x 194 (ВxШxТ)  мм
          Вага коробки A
          3638  г
          К-сть штук у коробці A
          6  шт.

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