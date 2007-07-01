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    Salon Airstylist Essential

    Фен-щетка

    HP4624/00
    Общая оценка / 5
    • Создайте Ваш собственный стиль укладки Создайте Ваш собственный стиль укладки Создайте Ваш собственный стиль укладки
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      Salon Airstylist Essential Фен-щетка

      HP4624/00
      Общая оценка / 5

      Создайте Ваш собственный стиль укладки

      Как бы вы хотели выглядеть сегодня? Фен-щетка Salon Airstylist Essential мощностью 400 Вт оснащен двумя многофункциональными насадками для укладки, что позволит вам не ограничивать свою фантазию при создании причесок и укладок. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Salon Airstylist Essential Фен-щетка

      Создайте Ваш собственный стиль укладки

      Как бы вы хотели выглядеть сегодня? Фен-щетка Salon Airstylist Essential мощностью 400 Вт оснащен двумя многофункциональными насадками для укладки, что позволит вам не ограничивать свою фантазию при создании причесок и укладок. Узнать обо всех преимуществах

      Создайте Ваш собственный стиль укладки

      Как бы вы хотели выглядеть сегодня? Фен-щетка Salon Airstylist Essential мощностью 400 Вт оснащен двумя многофункциональными насадками для укладки, что позволит вам не ограничивать свою фантазию при создании причесок и укладок. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Salon Airstylist Essential Фен-щетка

      Создайте Ваш собственный стиль укладки

      Как бы вы хотели выглядеть сегодня? Фен-щетка Salon Airstylist Essential мощностью 400 Вт оснащен двумя многофункциональными насадками для укладки, что позволит вам не ограничивать свою фантазию при создании причесок и укладок. Узнать обо всех преимуществах

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        Salon Airstylist Essential

        Salon Airstylist Essential

        Фен-щетка

        Итого:

        Создайте Ваш собственный стиль укладки

        Salon Airstylist Essential

        • 400 Вт
        Локоны и завитки

        Локоны и завитки

        • Технические характеристики

          Длина шнура
          200 m
          Напряжение
          220-240~ V
          Питание
          400 W
          Цвет/отделка
          Фиолетовый и синий
          Частота
          50—60 Hz
          Материал корпуса стайлера
          АБС-пластик

        • Вес и габариты

          Размеры A-box
          475x258x220 mm
          Вес A-Box
          500 g

        • Вес и габариты

          Габариты устройства без отсоединяемых частей
          53x52x225 mm
          Количество
          1200x800x1904
          Количество уровней
          8
          Размеры F-box
          230x60x200 mm
          Круглая щетка с убирающимися зубчиками
          Для расчесывания волн и локонов
          Вес F-box [включая устройство]
          520 g
          Количество F-boxes в A-box
          8
          Фасонная щетка
          Для объема и блеска
          Количество коробок на один ряд
          384

        • Логистические данные

          EAN F-box
          См. электронный каталог для вашей страны
          Код 12NC
          884462400000
          Страна изготовления
          PRC
          EAN A-box
          См. электронный каталог для вашей страны

        • Вес и габариты

          Замена
          Да
          Вес устройства, включая отсоединяемые части
          360 g
          Объем F-box
          2760 см³
          Объем A-box
          26961 см³

        • Особенности

          Две насадки
          Создать вашу уникальную прическу
          Два температурных режима
          Создать ваш собственный стиль
          400 Вт
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