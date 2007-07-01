Создайте Ваш собственный стиль укладки

Как бы вы хотели выглядеть сегодня? Фен-щетка Salon Airstylist Essential мощностью 400 Вт оснащен двумя многофункциональными насадками для укладки, что позволит вам не ограничивать свою фантазию при создании причесок и укладок. Узнать обо всех преимуществах