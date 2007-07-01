  • Безкоштовна доставка та повернення

  • Розширена гарантія 3 роки

  • Придбайте безпосередньо у Philips

Умови пошуку

0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Salon Airstylist Essential

    Airstyler

    HP4624/00
    Загальна оцінка / 5
    • Salon Airstylist Essential 400 Вт Salon Airstylist Essential 400 Вт Salon Airstylist Essential 400 Вт
      -{discount-value}

      Salon Airstylist Essential Airstyler

      HP4624/00
      Загальна оцінка / 5

      Salon Airstylist Essential 400 Вт

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Salon Airstylist Essential Airstyler

      Salon Airstylist Essential 400 Вт

      Salon Airstylist Essential 400 Вт

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Salon Airstylist Essential Airstyler

      Salon Airstylist Essential 400 Вт

      Подібні вироби

      Дивитись усі фотоепілятори

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Salon Airstylist Essential

        Salon Airstylist Essential

        Airstyler

        Усього:

        Salon Airstylist Essential 400 Вт

        Створюйте зачіску, яку забажаєте

        Хвильки і завитки

        Хвильки і завитки

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.