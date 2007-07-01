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    Щипцы для завивки

    HP4658/00
    Общая оценка / 5
    • Создание великолепных локонов Создание великолепных локонов Создание великолепных локонов
      -{discount-value}

      Щипцы для завивки

      HP4658/00
      Общая оценка / 5

      Создание великолепных локонов

      Тугие или мягкие, аккуратно уложенные или задорные локоны? Теперь с помощью SalonCurl Ceramic вы сможете создать любой понравившийся образ. Благодаря корпусу 20 мм и профессиональному керамическому покрытию эти щипцы обеспечивают непревзойденный результат укладки по сравнению с другими моделями. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Щипцы для завивки

      Создание великолепных локонов

      Тугие или мягкие, аккуратно уложенные или задорные локоны? Теперь с помощью SalonCurl Ceramic вы сможете создать любой понравившийся образ. Благодаря корпусу 20 мм и профессиональному керамическому покрытию эти щипцы обеспечивают непревзойденный результат укладки по сравнению с другими моделями. Узнать обо всех преимуществах

      Создание великолепных локонов

      Тугие или мягкие, аккуратно уложенные или задорные локоны? Теперь с помощью SalonCurl Ceramic вы сможете создать любой понравившийся образ. Благодаря корпусу 20 мм и профессиональному керамическому покрытию эти щипцы обеспечивают непревзойденный результат укладки по сравнению с другими моделями. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Щипцы для завивки

      Создание великолепных локонов

      Тугие или мягкие, аккуратно уложенные или задорные локоны? Теперь с помощью SalonCurl Ceramic вы сможете создать любой понравившийся образ. Благодаря корпусу 20 мм и профессиональному керамическому покрытию эти щипцы обеспечивают непревзойденный результат укладки по сравнению с другими моделями. Узнать обо всех преимуществах

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        Щипцы для завивки

        Щипцы для завивки

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        Итого:

        Создание великолепных локонов

        Щипцы для завивки SalonCurl Ceramic

        • SalonCurl Ceramic
        • Керамика
        • Диаметр 20 мм
        Диаметр 20 мм для очаровательных локонов

        Диаметр 20 мм для очаровательных локонов

        Для создания очаровательных локонов следует использовать щипцы для завивки среднего диаметра. 20 мм — идеальный размер для создания модных широких локонов и волн.

        Защитное керамическое покрытие

        Защитное керамическое покрытие

        Защитное керамическое покрытие обеспечивает равномерное распределение тепла и снижает риск повреждения волос — волосы становятся мягкими и блестящими.

        Температура укладки 180°C для создания превосходной прически

        Температура укладки 180°C для создания превосходной прически

        Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты

        Насадка-щетка для придания объема и создания красивых волн

        Насадка-щетка для придания объема и создания красивых волн

        Эту насадку легко установить. Она поможет придать волосам дополнительный объем и создать красивые волны.

        В целях безопасности наконечник не нагревается

        В целях безопасности наконечник не нагревается

        Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.

        Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

        Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

        Щипцы быстро нагреваются и готовы к пользованию всего через 60 секунд после включения.

        Индикатор готовности к работе

        Индикатор готовности к работе

        Индикатор готовности к работе: загорается белым, когда прибор готов к работе

        Шарнир предотвращает спутывание шнура

        Шарнир предотвращает спутывание шнура

        Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

        Переключение напряжения

        Переключение напряжения

        Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

        Индикатор включения/выключения

        Индикатор включения/выключения

        • Технические характеристики

          Керамическое покрытие
          Да
          Время нагрева
          60 секунд
          Диаметр корпуса
          20  mm
          Цвет/отделка
          темный пурпур и золото
          Длина шнура
          2,2  m
          Индикатор готовности к работе
          Да
          Максимальная температура
          180  °C
          Напряжение
          поддержка разных стандартов
          Термоизолированный наконечник
          Да
          Тип нагревателя
          Керамический нагреватель PTC
          Шнур на шарнире
          Да
          Петелька для подвешивания
          Да
          Температурный диапазон
          одна настройка

        • Тип волос

          Конечный результат
          Упругие задорные кудряшки
          Толщина волос
          • Тонкие
          • Средний
          • Густые
          Длина волос
          • Средний
          • Длинные

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

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