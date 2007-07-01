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    Плойка

    HP4658/00
    Загальна оцінка / 5
    • Створюйте завитки, які бажаєте Створюйте завитки, які бажаєте Створюйте завитки, які бажаєте
      -{discount-value}

      Плойка

      HP4658/00
      Загальна оцінка / 5

      Створюйте завитки, які бажаєте

      Тугі, вільні, об’ємні чи пружні локони. Вкладіть зачіску саме такими локонами і хвилями, якими забажаєте, за допомогою SalonCurl Ceramic. 20-мм циліндр і професійне керамічне покриття виділяють цей професійний стайлер серед решти. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Плойка

      Створюйте завитки, які бажаєте

      Тугі, вільні, об’ємні чи пружні локони. Вкладіть зачіску саме такими локонами і хвилями, якими забажаєте, за допомогою SalonCurl Ceramic. 20-мм циліндр і професійне керамічне покриття виділяють цей професійний стайлер серед решти. Переглянути усі переваги

      Створюйте завитки, які бажаєте

      Тугі, вільні, об’ємні чи пружні локони. Вкладіть зачіску саме такими локонами і хвилями, якими забажаєте, за допомогою SalonCurl Ceramic. 20-мм циліндр і професійне керамічне покриття виділяють цей професійний стайлер серед решти. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Плойка

      Створюйте завитки, які бажаєте

      Тугі, вільні, об’ємні чи пружні локони. Вкладіть зачіску саме такими локонами і хвилями, якими забажаєте, за допомогою SalonCurl Ceramic. 20-мм циліндр і професійне керамічне покриття виділяють цей професійний стайлер серед решти. Переглянути усі переваги

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        Плойка

        Плойка

        - {discount-value}

        Усього:

        Створюйте завитки, які бажаєте

        Стайлер SalonCurl Ceramic

        • SalonCurl із керамічним покриттям
        • Керамічне покриття
        • 20-мм щипці
        20-мм щипці для чудових локонів

        20-мм щипці для чудових локонів

        Якщо потрібно створити прекрасні локони, потрібен стайлер зі щипцями середнього діаметру. 20 мм – це ідеальний розмір для створення модних великих локонів та хвиль.

        Захисне керамічне покриття

        Захисне керамічне покриття

        Захисне керамічне покриття забезпечує рівномірний розподіл тепла та запобігає пошкодженню волосся, сприяє його блиску та м’якості.

        Температура 180 °C для чудових результатів

        Температура 180 °C для чудових результатів

        Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд, наче Ви щойно прийшли із салону.

        Щітка-насадка для додаткового об’єму та чудових хвиль

        Щітка-насадка для додаткового об’єму та чудових хвиль

        Цю насадку можна легко встановити на щипці для створення додаткового об’єму та прекрасних хвиль.

        Холодний носик для легшого та безпечнішого використання

        Холодний носик для легшого та безпечнішого використання

        Носик плойки виготовлено зі спеціального теплоізоляційного матеріалу, щоб він був холодним; його можна безпечно тримати під час укладки для оптимальної зручності.

        Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 секунд

        Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 секунд

        Плойка швидко нагрівається і готова до використання через 60 секунд.

        Індикатор готовності до використання

        Індикатор готовності до використання

        Індикатор готовності до використання: індикатор стане білим на підтвердження готовності до використання

        Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

        Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

        Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.

        Універсальна напруга

        Універсальна напруга

        Універсальна напруга для ідеального супутника у подорожах

        Індикатор "увімк./вимк."

        Індикатор "увімк./вимк."

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Колір/обробка
          Темно-пурпуровий та золотистий
          Керамічне покриття
          Так
          Час нагрівання
          60 сек.
          Довжина шнура
          2,2 m
          Діаметр циліндра
          20 mm
          Індикатор готовності до використання
          Так
          Максимальна температура
          180 °C
          Напруга
          Універсальна
          Холодний носик
          Так
          Тип нагрівача
          Керамічний нагрівач PTC
          Гнучкий шнур
          Так
          Петля для підвішування
          Так
          Діапазон температури
          одне налаштування

        • Тип волосся

          Результат
          Тугі та живі локони
          Довжина волосся
          • Середній
          • Довге
          Товщина волосся
          • Тонке
          • Середній
          • Грубе

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

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