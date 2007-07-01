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Тугі, вільні, об’ємні чи пружні локони. Вкладіть зачіску саме такими локонами і хвилями, якими забажаєте, за допомогою SalonCurl Ceramic. 20-мм циліндр і професійне керамічне покриття виділяють цей професійний стайлер серед решти. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створюйте завитки, які бажаєте
Тугі, вільні, об’ємні чи пружні локони. Вкладіть зачіску саме такими локонами і хвилями, якими забажаєте, за допомогою SalonCurl Ceramic. 20-мм циліндр і професійне керамічне покриття виділяють цей професійний стайлер серед решти. Переглянути усі переваги
Створюйте завитки, які бажаєте
Тугі, вільні, об’ємні чи пружні локони. Вкладіть зачіску саме такими локонами і хвилями, якими забажаєте, за допомогою SalonCurl Ceramic. 20-мм циліндр і професійне керамічне покриття виділяють цей професійний стайлер серед решти. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створюйте завитки, які бажаєте
Тугі, вільні, об’ємні чи пружні локони. Вкладіть зачіску саме такими локонами і хвилями, якими забажаєте, за допомогою SalonCurl Ceramic. 20-мм циліндр і професійне керамічне покриття виділяють цей професійний стайлер серед решти. Переглянути усі переваги
Плойка
Усього:
Якщо потрібно створити прекрасні локони, потрібен стайлер зі щипцями середнього діаметру. 20 мм – це ідеальний розмір для створення модних великих локонів та хвиль.
Захисне керамічне покриття забезпечує рівномірний розподіл тепла та запобігає пошкодженню волосся, сприяє його блиску та м’якості.
Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд, наче Ви щойно прийшли із салону.
Цю насадку можна легко встановити на щипці для створення додаткового об’єму та прекрасних хвиль.
Носик плойки виготовлено зі спеціального теплоізоляційного матеріалу, щоб він був холодним; його можна безпечно тримати під час укладки для оптимальної зручності.
Плойка швидко нагрівається і готова до використання через 60 секунд.
Індикатор готовності до використання: індикатор стане білим на підтвердження готовності до використання
Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.
Універсальна напруга для ідеального супутника у подорожах
Технічні характеристики
Тип волосся
Обслуговування
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