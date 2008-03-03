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    SalonStraight Seduce

    Выпрямитель

    HP4668/29
    Общая оценка / 5
    • Стойкая укладка: гладкая прическа или локоны Стойкая укладка: гладкая прическа или локоны Стойкая укладка: гладкая прическа или локоны
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      SalonStraight Seduce Выпрямитель

      HP4668/29
      Общая оценка / 5

      Стойкая укладка: гладкая прическа или локоны

      Сделайте укладку при профессиональной температуре 210°C. Эта температура, а также сверхгладкие закругленные керамические пластины позволяют создавать стойкие укладки, будь то идеально прямые волосы или стильные локоны. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      SalonStraight Seduce Выпрямитель

      Стойкая укладка: гладкая прическа или локоны

      Сделайте укладку при профессиональной температуре 210°C. Эта температура, а также сверхгладкие закругленные керамические пластины позволяют создавать стойкие укладки, будь то идеально прямые волосы или стильные локоны. Узнать обо всех преимуществах

      Стойкая укладка: гладкая прическа или локоны

      Сделайте укладку при профессиональной температуре 210°C. Эта температура, а также сверхгладкие закругленные керамические пластины позволяют создавать стойкие укладки, будь то идеально прямые волосы или стильные локоны. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      SalonStraight Seduce Выпрямитель

      Стойкая укладка: гладкая прическа или локоны

      Сделайте укладку при профессиональной температуре 210°C. Эта температура, а также сверхгладкие закругленные керамические пластины позволяют создавать стойкие укладки, будь то идеально прямые волосы или стильные локоны. Узнать обо всех преимуществах

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        SalonStraight Seduce

        SalonStraight Seduce

        Выпрямитель

        Итого:

        Стойкая укладка: гладкая прическа или локоны

        SalonStraight Seduce

        • 210 °C
        • Керамика
        • Гладкая прическа или локоны
        Шарнир предотвращает спутывание шнура

        Шарнир предотвращает спутывание шнура

        Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

        Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

        Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

        Автоматическое отключение через 1 час

        Автоматическое отключение через 1 час

        Быстрый нагрев в течение 30 секунд

        Быстрый нагрев в течение 30 секунд

        Керамическое покрытие для исключительно гладкого скольжения

        Керамическое покрытие для исключительно гладкого скольжения

        Обеспечивает стойкую укладку и равномерный нагрев пластин

        Технология равномерного распределения тепла для бережной укладки без опасных точек нагрева

        • Технические характеристики

          напряжение
          110-240  В
          Длина шнура
          1,8  м
          Питание
          45-65  Вт

        • Возможность обслуживания

          Замена
          Да

        • Тип волос

          Конечный результат
          • Волнистые
          • Прямые
          Толщина волос
          • Толстые
          • Тонкие
          Прическа в данный момент
          • Прямые
          • Волнистые
          • Кудрявые
          Для ослабленных волос
          Да
          Длина волос
          • Длинные
          • Средние

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