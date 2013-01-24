Ваш уникальный стиль укладки каждый день
Благодаря фену-щетке Salon Airstylist Ceramic с керамическим покрытием ваша прическа будет выглядеть безупречно в любых условиях. Удобный фен-щетка мощностью 800 Вт оснащен тремя насадками для укладки и обеспечивает профессиональный результат. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваш уникальный стиль укладки каждый день
Благодаря фену-щетке Salon Airstylist Ceramic с керамическим покрытием ваша прическа будет выглядеть безупречно в любых условиях. Удобный фен-щетка мощностью 800 Вт оснащен тремя насадками для укладки и обеспечивает профессиональный результат. Узнать обо всех преимуществах
Ваш уникальный стиль укладки каждый день
Благодаря фену-щетке Salon Airstylist Ceramic с керамическим покрытием ваша прическа будет выглядеть безупречно в любых условиях. Удобный фен-щетка мощностью 800 Вт оснащен тремя насадками для укладки и обеспечивает профессиональный результат. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваш уникальный стиль укладки каждый день
Благодаря фену-щетке Salon Airstylist Ceramic с керамическим покрытием ваша прическа будет выглядеть безупречно в любых условиях. Удобный фен-щетка мощностью 800 Вт оснащен тремя насадками для укладки и обеспечивает профессиональный результат. Узнать обо всех преимуществах
Эта фен-щетка с мощностью нагревателя 800 Вт создает воздушный поток оптимальной силы и обеспечивает мягкую сушку волос.
Этот удобный фен-щетку можно использовать как в качестве щетки для укладки, так и для завивки волос. При нажатии кнопки зубчики втягиваются в щетку, и таким образом можно легко извлечь стайлер из волос. В результате формируются превосходные упругие локоны.
Натуральная щетина мягко разглаживает волосяные чешуйки и придает волосам дополнительный блеск.
Эта простая в использовании насадка позволяет сушить и расчесывать волосы одновременно. Щетка в сочетании с направленным потоком воздуха придает волосам гладкость и блеск.
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Три режима обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.
Режим холодного обдува позволяет сушить волосы при невысокой температуре, что сводит риск повреждения волос к минимуму. Данная функция подходит для всех типов волос, особенно для тонких, сухих и поврежденных волос. Это прекрасный режим для использования в период жаркого летнего сезона!
Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Технические характеристики
Особенности
Аксессуары
Тип волос
Обслуживание