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Фен-щетка

HP4671/00
Общая оценка / 5
  • Ваш уникальный стиль укладки каждый день Ваш уникальный стиль укладки каждый день Ваш уникальный стиль укладки каждый день
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    Фен-щетка

    HP4671/00
    Общая оценка / 5

    Ваш уникальный стиль укладки каждый день

    Благодаря фену-щетке Salon Airstylist Ceramic с керамическим покрытием ваша прическа будет выглядеть безупречно в любых условиях. Удобный фен-щетка мощностью 800 Вт оснащен тремя насадками для укладки и обеспечивает профессиональный результат. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Фен-щетка

    Ваш уникальный стиль укладки каждый день

    Благодаря фену-щетке Salon Airstylist Ceramic с керамическим покрытием ваша прическа будет выглядеть безупречно в любых условиях. Удобный фен-щетка мощностью 800 Вт оснащен тремя насадками для укладки и обеспечивает профессиональный результат. Узнать обо всех преимуществах

    Ваш уникальный стиль укладки каждый день

    Благодаря фену-щетке Salon Airstylist Ceramic с керамическим покрытием ваша прическа будет выглядеть безупречно в любых условиях. Удобный фен-щетка мощностью 800 Вт оснащен тремя насадками для укладки и обеспечивает профессиональный результат. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Фен-щетка

    Ваш уникальный стиль укладки каждый день

    Благодаря фену-щетке Salon Airstylist Ceramic с керамическим покрытием ваша прическа будет выглядеть безупречно в любых условиях. Удобный фен-щетка мощностью 800 Вт оснащен тремя насадками для укладки и обеспечивает профессиональный результат. Узнать обо всех преимуществах

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      Ваш уникальный стиль укладки каждый день

      Salon Airstylist Ceramic

      • 800 Вт
      • Керамика
      • 3 насадки
      800 Вт для профессиональных результатов

      800 Вт для профессиональных результатов

      Эта фен-щетка с мощностью нагревателя 800 Вт создает воздушный поток оптимальной силы и обеспечивает мягкую сушку волос.

      Щётка со втягиваемой щетиной для простого создания локонов

      Щётка со втягиваемой щетиной для простого создания локонов

      Этот удобный фен-щетку можно использовать как в качестве щетки для укладки, так и для завивки волос. При нажатии кнопки зубчики втягиваются в щетку, и таким образом можно легко извлечь стайлер из волос. В результате формируются превосходные упругие локоны.

      Щетка из натуральной щетины для придания волосам объема и дополнительного блеска

      Щетка из натуральной щетины для придания волосам объема и дополнительного блеска

      Натуральная щетина мягко разглаживает волосяные чешуйки и придает волосам дополнительный блеск.

      Фасонная щетка для простой укладки и придания блеска

      Фасонная щетка для простой укладки и придания блеска

      Эта простая в использовании насадка позволяет сушить и расчесывать волосы одновременно. Щетка в сочетании с направленным потоком воздуха придает волосам гладкость и блеск.

      Три регулируемых режима для большего контроля

      Три регулируемых режима для большего контроля

      Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Три режима обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.

      Холодный обдув для бережной сушки

      Холодный обдув для бережной сушки

      Режим холодного обдува позволяет сушить волосы при невысокой температуре, что сводит риск повреждения волос к минимуму. Данная функция подходит для всех типов волос, особенно для тонких, сухих и поврежденных волос. Это прекрасный режим для использования в период жаркого летнего сезона!

      Удобная петелька для хранения

      Удобная петелька для хранения

      Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        мощность в ваттах
        800  Вт
        Длина шнура
        2,2  м
        Цвет/отделка
        золотой и темно-синий

      • Особенности

        Керамическое покрытие
        Да
        Шнур на шарнире
        Да
        Петелька для подвешивания
        Да
        Настройки
        3 режима скорости/температуры

      • Аксессуары

        Фасонная щетка
        Да
        Щётка со втягиваемой щетиной
        Да
        Щетка из натуральной смешанной щетины
        Да

      • Тип волос

        Конечный результат
        Сочетание стилей
        Длина волос
        • Средние
        • Длинные
        Толщина волос
        • Тонкие
        • Средние
        • Толстые

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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