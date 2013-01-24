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    Airstyler

    HP4671
    Загальна оцінка / 5
    • Salon Airstylist Ceramic 800 Вт Salon Airstylist Ceramic 800 Вт Salon Airstylist Ceramic 800 Вт
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      Airstyler

      HP4671
      Загальна оцінка / 5

      Salon Airstylist Ceramic 800 Вт

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Airstyler

      Salon Airstylist Ceramic 800 Вт

      Salon Airstylist Ceramic 800 Вт

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Airstyler

      Salon Airstylist Ceramic 800 Вт

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        Airstyler

        Ціна магазину Philips

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        Salon Airstylist Ceramic 800 Вт

        Стиль, який забажаєте щодня

        Керамічне покриття захищає волосся під час моделювання зачіски

        Керамічне покриття є надзвичайно гладким та захищає волосся від пошкодження під час моделювання зачіски

        Технічні характеристики

        • Характеристики

          Три додаткові насадки
          Для створення власного стилю
          Керамічне покриття
          Для захисту та догляду
          800 Вт
          Для потужного, швидкого моделювання зачіски
          Налаштування
          3 налаштування нагрівання/швидкості, включаючи функцію холодного струменя
          Гнучкий шнур
          Для легкого використання

        • Приладдя

          Щітка з висувною щетиною
          Для хвильок та кучерів
          Щітка для укладання волосся
          Для завершення стилю
          Щітка з різною щетиною
          Для об'єму та блиску

        • Технічні характеристики

          Напруга
          220-240~  В
          Частота
          50 - 60  Гц
          Потужність
          800  Вт
          Щипці: матеріал корпусу
          ABS
          Довжина шнура
          180  хв.
          Колір/покриття
          Металік-шампань і темно-синій

        • Розміри і вага

          Загальні розміри продукту з насадками
          255x56x55  мм
          Вага нетто продукту з насадками
          455  г
          Розміри коробки F
          285x70x180  мм
          Об'єм коробки F
          3591  см³
          Вага коробки F з продуктом
          650  г
          Розміри коробки A
          440x300x200  мм
          Об'єм коробки A
          26400  см³
          Вага коробки A
          4600  г
          Кількість коробок F у коробці A
          6

        • Термін експлуатації

          Заміна

        • Блок

          Кількість
          800x1200
          Кількість картону на шар
          324
          Кількість шарів
          9
          Кількість шарів
          6

        • Дані логістики

          Код 12 NC
          884467100000
          EAN коробка F
          Див. інструкції для Вашої країни
          EAN коробка A
          Див. інструкції для Вашої країни
          Країна виготовлення
          PRC

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