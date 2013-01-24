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Salon Airstylist Ceramic 800 Вт
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Salon Airstylist Ceramic 800 Вт
Salon Airstylist Ceramic 800 Вт
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Salon Airstylist Ceramic 800 Вт
Airstyler
Ціна магазину Philips
Усього:
Характеристики
Приладдя
Технічні характеристики
Розміри і вага
Термін експлуатації
Блок
Дані логістики