Блестящие прямые волосы - стиль, о котором вы мечтаете
Теперь ваши волосы будут безупречно гладкими и блестящими каждый день. Стайлер SalonAirstylist Ion мощностью 1000 Вт сочетает в себе функцию ионизации, четыре насадки для укладки и профессиональную мощность. Сделайте волосы гладкими и послушными раз и навсегда! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Блестящие прямые волосы - стиль, о котором вы мечтаете
Теперь ваши волосы будут безупречно гладкими и блестящими каждый день. Стайлер SalonAirstylist Ion мощностью 1000 Вт сочетает в себе функцию ионизации, четыре насадки для укладки и профессиональную мощность. Сделайте волосы гладкими и послушными раз и навсегда! Узнать обо всех преимуществах
Блестящие прямые волосы - стиль, о котором вы мечтаете
Теперь ваши волосы будут безупречно гладкими и блестящими каждый день. Стайлер SalonAirstylist Ion мощностью 1000 Вт сочетает в себе функцию ионизации, четыре насадки для укладки и профессиональную мощность. Сделайте волосы гладкими и послушными раз и навсегда! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Блестящие прямые волосы - стиль, о котором вы мечтаете
Теперь ваши волосы будут безупречно гладкими и блестящими каждый день. Стайлер SalonAirstylist Ion мощностью 1000 Вт сочетает в себе функцию ионизации, четыре насадки для укладки и профессиональную мощность. Сделайте волосы гладкими и послушными раз и навсегда! Узнать обо всех преимуществах
Этот воздушный стайлер с мощностью нагревателя 1000 Вт создает воздушный поток оптимальной силы и обеспечивает мягкую сушку волос.
Система ионизации обеспечивает сушку волос с антистатическим эффектом. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, придавая волосам блеск и глянец. В результате волосы становятся прямыми, гладкими и шелковистыми.
Этот удобный фен-щетку можно использовать как в качестве щетки для укладки, так и для завивки волос. При нажатии кнопки зубчики втягиваются в щетку, и таким образом можно легко извлечь стайлер из волос. В результате формируются превосходные упругие локоны.
Термощетка со сверхшироким диаметром 38 мм. Широкий диаметр позволяет создавать идеальную укладку — подходит как для выпрямления волос, так и для создания волн.
Натуральная щетина мягко разглаживает волосяные чешуйки и придает волосам дополнительный блеск.
Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток только на те пряди, которые требуется зафиксировать. Это помогает создать аккуратную укладку или внести последний штрих в создание образа.
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Три режима обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.
Режим холодного обдува позволяет сушить волосы при невысокой температуре, что сводит риск повреждения волос к минимуму. Данная функция подходит для всех типов волос, особенно для тонких, сухих и поврежденных волос. Это прекрасный режим для использования в период жаркого летнего сезона!
Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Особый дизайн ручки делает ее удобной в использовании, и она не выскальзывает из рук. Уникальный дизайн создан в результате тестирования, проведенного профессионалами и сотрудниками салонов красоты.
Технические характеристики
Особенности
Аксессуары
Тип волос
Обслуживание