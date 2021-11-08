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Больше не доступен
Блестящие прямые волосы - стиль, о котором вы мечтаете
Теперь ваши волосы будут безупречно гладкими и блестящими каждый день. Стайлер SalonAirstylist Ion мощностью 1000 Вт сочетает в себе функцию ионизации, четыре насадки для укладки и профессиональную мощность. Сделайте волосы гладкими и послушными раз и навсегда!
1000 Вт
Керамика
4 насадки
Этот воздушный стайлер с мощностью нагревателя 1000 Вт создает воздушный поток оптимальной силы и обеспечивает мягкую сушку волос.
Система ионизации обеспечивает сушку волос с антистатическим эффектом. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, придавая волосам блеск и глянец. В результате волосы становятся прямыми, гладкими и шелковистыми.
Этот удобный фен-щетку можно использовать как в качестве щетки для укладки, так и для завивки волос. При нажатии кнопки зубчики втягиваются в щетку, и таким образом можно легко извлечь стайлер из волос. В результате формируются превосходные упругие локоны.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Nataly78
08/11/2021
Україна
Очень удобный, многофункциональный
Классный, многофункциональный, характеристики соответствуют действительности. 4 насадки,ион. Хочешь локоны-пожалуйста, высушить волосы-вперёд, подкрутить-следующая насадка
Плюсы
Многофункциональность
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Salon Airstylist Ion HP4674 Airstyler
Дата пользования 2021-05-07
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Salon Airstylist Ion HP4674 Airstyler
Дата пользования 2021-05-07
Артем1
20/06/2019
Україна
цей продукт має чудові функції
Використовуємо більше 5 років. Все працює на відмінно. Висока функціональність за рахунок великої кількості насадок.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Salon Airstylist Ion HP4674 Airstyler
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Salon Airstylist Ion HP4674 Airstyler
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.