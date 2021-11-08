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Больше не доступен

Фен-щетка

HP4674/00

5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Блестящие прямые волосы - стиль, о котором вы мечтаете

Теперь ваши волосы будут безупречно гладкими и блестящими каждый день. Стайлер SalonAirstylist Ion мощностью 1000 Вт сочетает в себе функцию ионизации, четыре насадки для укладки и профессиональную мощность. Сделайте волосы гладкими и послушными раз и навсегда!

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Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

Salon Airstylist Ion

Блестящие прямые волосы - стиль, о котором вы мечтаете

  • 1000 Вт

  • Керамика

  • 4 насадки

1000 Вт для профессиональных результатов

1000 Вт для профессиональных результатов

Этот воздушный стайлер с мощностью нагревателя 1000 Вт создает воздушный поток оптимальной силы и обеспечивает мягкую сушку волос.

Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

Система ионизации обеспечивает сушку волос с антистатическим эффектом. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, придавая волосам блеск и глянец. В результате волосы становятся прямыми, гладкими и шелковистыми.

Щётка со втягиваемой щетиной для простого создания локонов

Щётка со втягиваемой щетиной для простого создания локонов

Этот удобный фен-щетку можно использовать как в качестве щетки для укладки, так и для завивки волос. При нажатии кнопки зубчики втягиваются в щетку, и таким образом можно легко извлечь стайлер из волос. В результате формируются превосходные упругие локоны.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

08/11/2021

Україна

Україна

Очень удобный, многофункциональный

Классный, многофункциональный, характеристики соответствуют действительности. 4 насадки,ион. Хочешь локоны-пожалуйста, высушить волосы-вперёд, подкрутить-следующая насадка

Плюсы

Многофункциональность

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Salon Airstylist Ion HP4674 Airstyler

Дата пользования 2021-05-07

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Salon Airstylist Ion HP4674 Airstyler

Дата пользования 2021-05-07

20/06/2019

Україна

Україна

цей продукт має чудові функції

Використовуємо більше 5 років. Все працює на відмінно. Висока функціональність за рахунок великої кількості насадок.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Salon Airstylist Ion HP4674 Airstyler

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Salon Airstylist Ion HP4674 Airstyler

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  • • Скидка -10% за подписку
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Примечания

  1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 