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Більше не доступний
Salon Airstylist Ion 1000 Вт
За допомогою функції іонізації волосся не електризується під час сушіння. Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – слухняне та гладеньке блискуче волосся.
Ця проста в користуванні фен-щітка поєднує в собі щітку для укладки волосся та плойку для завивки. Щетина втягується у щітку одним натисненням кнопки, що дозволяє легко вийняти її з волосся. Залишається лише пружний локон.
Термощітка має надзвичайно широкий діаметр 38 мм. Завдяки ширині циліндра пристрій ідеально підходить для створення гладеньких зачісок і хвиль.
4.8
з 5
12
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Nataly78
08/11/2021
Україна
Очень удобный, многофункциональный
Классный, многофункциональный, характеристики соответствуют действительности. 4 насадки,ион. Хочешь локоны-пожалуйста, высушить волосы-вперёд, подкрутить-следующая насадка
Плюси
Многофункциональность
Мінуси
Нет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Salon Airstylist Ion HP4674 Airstyler
Дата використання 2021-05-07
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Salon Airstylist Ion HP4674 Airstyler
Дата використання 2021-05-07
Артем1
20/06/2019
Україна
цей продукт має чудові функції
Використовуємо більше 5 років. Все працює на відмінно. Висока функціональність за рахунок великої кількості насадок.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Salon Airstylist Ion HP4674 Airstyler
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Salon Airstylist Ion HP4674 Airstyler
OstraPapryka
08/07/2019
Polska
rewelacyjna dla włosów
Jakiś czas temu miałam tą suszarkę. Włosy były jak z reklamy Welli, perfekcyjne. Jedyną wadą tej suszarki był u mnie topiący się plastik. Być może było to efektem tego, że mam dużo włosów i długo szuszyłam, nie wiem. Ale włosy po niej były rewelacyjne. W żadnym salonie fryzjerskim nie zrobili mi takiego efektu lejącej się tafli włosów, jak ja sama używając tylko tej suszarki, zwykłego szamponu i odżywki. Polecam dla efektu WOW :).
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP4674/00 Airstyler
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP4674/00 Airstyler