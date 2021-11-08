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Більше не доступний

Salon Airstylist IonAirstyler

HP4674/00

4.8

| (12) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Salon Airstylist Ion 1000 Вт

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Слухняне та блискуче волосся щодня

Salon Airstylist Ion 1000 Вт

Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

За допомогою функції іонізації волосся не електризується під час сушіння. Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – слухняне та гладеньке блискуче волосся.

Щітка з висувною щетиною для легкого створення завитків

Щітка з висувною щетиною для легкого створення завитків

Ця проста в користуванні фен-щітка поєднує в собі щітку для укладки волосся та плойку для завивки. Щетина втягується у щітку одним натисненням кнопки, що дозволяє легко вийняти її з волосся. Залишається лише пружний локон.

38-мм термощітка для розгладження волосся

38-мм термощітка для розгладження волосся

Термощітка має надзвичайно широкий діаметр 38 мм. Завдяки ширині циліндра пристрій ідеально підходить для створення гладеньких зачісок і хвиль.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

12

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

2
1

08/11/2021

Україна

Україна

Очень удобный, многофункциональный

Классный, многофункциональный, характеристики соответствуют действительности. 4 насадки,ион. Хочешь локоны-пожалуйста, высушить волосы-вперёд, подкрутить-следующая насадка

Плюси

Многофункциональность

Мінуси

Нет

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Salon Airstylist Ion HP4674 Airstyler

Дата використання 2021-05-07

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Salon Airstylist Ion HP4674 Airstyler

Дата використання 2021-05-07

20/06/2019

Україна

Україна

цей продукт має чудові функції

Використовуємо більше 5 років. Все працює на відмінно. Висока функціональність за рахунок великої кількості насадок.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Salon Airstylist Ion HP4674 Airstyler

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Salon Airstylist Ion HP4674 Airstyler

08/07/2019

Polska

Polska

rewelacyjna dla włosów

Jakiś czas temu miałam tą suszarkę. Włosy były jak z reklamy Welli, perfekcyjne. Jedyną wadą tej suszarki był u mnie topiący się plastik. Być może było to efektem tego, że mam dużo włosów i długo szuszyłam, nie wiem. Ale włosy po niej były rewelacyjne. W żadnym salonie fryzjerskim nie zrobili mi takiego efektu lejącej się tafli włosów, jak ja sama używając tylko tej suszarki, zwykłego szamponu i odżywki. Polecam dla efektu WOW :).

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP4674/00 Airstyler

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP4674/00 Airstyler

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