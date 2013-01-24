Salon Airstylist Ion 1000 Вт
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Salon Airstylist Ion 1000 Вт
Salon Airstylist Ion 1000 Вт
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Salon Airstylist Ion 1000 Вт
Характеристики
Приладдя
Технічні характеристики
Розміри і вага
Термін експлуатації
Блок
Дані логістики