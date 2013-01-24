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Airstyler

HP4674
Загальна оцінка / 5
  • Salon Airstylist Ion 1000 Вт Salon Airstylist Ion 1000 Вт Salon Airstylist Ion 1000 Вт
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    Airstyler

    HP4674
    Загальна оцінка / 5

    Salon Airstylist Ion 1000 Вт

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Salon Airstylist Ion 1000 Вт

    Salon Airstylist Ion 1000 Вт

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Salon Airstylist Ion 1000 Вт

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      Salon Airstylist Ion 1000 Вт

      Слухняне та блискуче волосся щодня

      Керамічне покриття захищає волосся під час моделювання зачіски

      Керамічне покриття є надзвичайно гладким та захищає волосся від пошкодження під час моделювання зачіски

      Технічні характеристики

      • Характеристики

        Чотири додаткові насадки
        Для створення власного стилю
        Функція іонного кондиціонування
        Кнопка увімкнення/вимкнення функції іонного кондиціонування
        Керамічне покриття
        Для захисту та догляду
        1000 Вт
        Для потужного, швидкого моделювання зачіски
        Налаштування
        3 налаштування нагрівання/швидкості, включаючи функцію холодного струменя
        Гнучкий шнур
        Для легкого використання

      • Приладдя

        Щітка з висувною щетиною
        Для хвильок та кучерів
        Щітка з різною щетиною
        Для об'єму та блиску
        Щітка з великими вент.отворами
        Для завитків
        Насадка
        Для концентрованого струменя повітря

      • Технічні характеристики

        Напруга
        220-240~  В
        Частота
        50 - 60  Гц
        Потужність
        1000  Вт
        Щипці: матеріал корпусу
        ABS
        Довжина шнура
        180  хв.
        Колір/покриття
        Темно-синій і срібний металік

      • Розміри і вага

        Загальні розміри продукту з насадками
        255x55x60  мм
        Вага нетто продукту з насадками
        305  г
        Розміри коробки F
        285x70x220  мм
        Об'єм коробки F
        4389  см³
        Вага коробки F з продуктом
        680  г
        Розміри коробки A
        445x302x238  мм
        Об'єм коробки A
        31985  см³
        Вага коробки A
        4650  г
        Кількість коробок F у коробці A
        6

      • Термін експлуатації

        Заміна

      • Блок

        Кількість
        800x1200x2050
        Кількість картону на шар
        288
        Кількість шарів
        8
        Кількість шарів
        6

      • Дані логістики

        Код 12 NC
        884467400000
        EAN коробка F
        Див. інструкції для Вашої країни
        EAN коробка A
        Див. інструкції для Вашої країни
        Країна виготовлення
        PRC

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