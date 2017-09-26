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Больше не доступен

Мультистайлер

HP4680/01

5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Создайте прическу вашей мечты!

Это мир женщины. Многофункциональный стайлер для укладки Girl Glam имеет пять насадок для укладки, чтобы вы могли менять свой стиль когда угодно, в зависимости от настроения. Совершенный стайлер для ослепительных женщин, которые знают, что им нужно.

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Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

Girl Glam

Создайте прическу вашей мечты!

  • 5 насадок

Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.

Насадка для выпрямления волос для создания потрясающей гладкой укладки

Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им идеальную гладкость и блеск.

Прибор для создания гофрированных прядей поможет добавить новых текстур

Прибор для создания гофрированных прядей поможет добавить новых текстур

Этот прибор придает волосам модную гофрированную текстуру.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

26/09/2017

Україна

Україна

Создает замечательный стиль для юной принцессы

Очень нужная вещь для маленькой модницы!С помощью стайлера для укладки можно создать 5 различных стилей для юной принцессы!Ребенок просто в восторге от данной вещицы)пользуемся уже много лет!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP4680/01 Мультистайлер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP4680/01 Мультистайлер

05/08/2017

Україна

Україна

Мини салон у вас дома

Удобный компактный мультистайлер. Очень красивое девичье оформление. Служит верой и правдой более 10 лет. 5 насадок: утюжок, гофре, спиралевидные (тонкие и крупные) , треугольные локоны. У меня тонкие волосы и для таких волос - это идеальный вариант. Возможно для жестких волос такой мультистайлер неприемлем. Короче говоря - размах для полета фантазии огромен. Будьте красивыми всегда!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP4680/00 Мультистайлер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP4680/00 Мультистайлер

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Примечания

  1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 