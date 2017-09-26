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Больше не доступен
Создайте прическу вашей мечты!
Это мир женщины. Многофункциональный стайлер для укладки Girl Glam имеет пять насадок для укладки, чтобы вы могли менять свой стиль когда угодно, в зависимости от настроения. Совершенный стайлер для ослепительных женщин, которые знают, что им нужно.
5 насадок
Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.
Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им идеальную гладкость и блеск.
Этот прибор придает волосам модную гофрированную текстуру.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Nadiia
26/09/2017
Україна
Создает замечательный стиль для юной принцессы
Очень нужная вещь для маленькой модницы!С помощью стайлера для укладки можно создать 5 различных стилей для юной принцессы!Ребенок просто в восторге от данной вещицы)пользуемся уже много лет!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP4680/01 Мультистайлер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP4680/01 Мультистайлер
IrisBelova
05/08/2017
Україна
Мини салон у вас дома
Удобный компактный мультистайлер. Очень красивое девичье оформление. Служит верой и правдой более 10 лет. 5 насадок: утюжок, гофре, спиралевидные (тонкие и крупные) , треугольные локоны. У меня тонкие волосы и для таких волос - это идеальный вариант. Возможно для жестких волос такой мультистайлер неприемлем. Короче говоря - размах для полета фантазии огромен. Будьте красивыми всегда!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP4680/00 Мультистайлер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP4680/00 Мультистайлер
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.