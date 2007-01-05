Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Создайте прическу вашей мечты!
Это мир женщины. Многофункциональный стайлер для укладки Girl Glam имеет пять насадок для укладки, чтобы вы могли менять свой стиль когда угодно, в зависимости от настроения. Совершенный стайлер для ослепительных женщин, которые знают, что им нужно. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Создайте прическу вашей мечты!
Это мир женщины. Многофункциональный стайлер для укладки Girl Glam имеет пять насадок для укладки, чтобы вы могли менять свой стиль когда угодно, в зависимости от настроения. Совершенный стайлер для ослепительных женщин, которые знают, что им нужно. Узнать обо всех преимуществах
Создайте прическу вашей мечты!
Это мир женщины. Многофункциональный стайлер для укладки Girl Glam имеет пять насадок для укладки, чтобы вы могли менять свой стиль когда угодно, в зависимости от настроения. Совершенный стайлер для ослепительных женщин, которые знают, что им нужно. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Создайте прическу вашей мечты!
Это мир женщины. Многофункциональный стайлер для укладки Girl Glam имеет пять насадок для укладки, чтобы вы могли менять свой стиль когда угодно, в зависимости от настроения. Совершенный стайлер для ослепительных женщин, которые знают, что им нужно. Узнать обо всех преимуществах
Мультистайлер
Итого:
Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.
Этот прибор придает волосам модную гофрированную текстуру.
Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Индикатор показывает, когда стайлер нагрелся до нужной температуры, позволяя увидеть, когда прибор готов к работе.
Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им идеальную гладкость и блеск.
Просто накручивайте пряди на эту насадку и создавайте очаровательные локоны. Что может быть проще!
Для создания крупных завитков и волн потребуется насадка для завивки большого диаметра.
С помощью пяти разных насадок можно создать пять различных стилей укладки.
Будьте оригинальны и создавайте фантастические формы и завитки при помощи этих необычных плоских щипцов.
Используйте эти заколки для разделения волос на пряди — это поможет облегчить укладку.
Подставка для безопасности позволяет надежно хранить щипцы для завивки по время использования.
Фен поставляется в комплекте с чехлом для путешествий, чтобы его было удобно хранить и использовать в поездках. Стильный чехол предназначен для хранения фена и аксессуаров к нему и обеспечивает защиту устройства от повреждений.
В любой момент вы можете убедиться, что ваша прическа идеальна.
Технические характеристики
Вес и габариты
Поддон
Логистические данные
Вес и габариты