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    Мультистайлер

    HP4680/01
    Загальна оцінка / 5
    • Нехай усі мрії про волосся здійсняться Нехай усі мрії про волосся здійсняться Нехай усі мрії про волосся здійсняться
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      Мультистайлер

      HP4680/01
      Загальна оцінка / 5

      Нехай усі мрії про волосся здійсняться

      Це світ дівчат. Мультистайлер Girl Glam має п’ять насадок для укладки, що дозволяє змінювати зачіску безліч разів. Ідеальний стайлер для розкішних дівчат, які хочуть чинити по-своєму. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Мультистайлер

      Нехай усі мрії про волосся здійсняться

      Це світ дівчат. Мультистайлер Girl Glam має п’ять насадок для укладки, що дозволяє змінювати зачіску безліч разів. Ідеальний стайлер для розкішних дівчат, які хочуть чинити по-своєму. Переглянути усі переваги

      Нехай усі мрії про волосся здійсняться

      Це світ дівчат. Мультистайлер Girl Glam має п’ять насадок для укладки, що дозволяє змінювати зачіску безліч разів. Ідеальний стайлер для розкішних дівчат, які хочуть чинити по-своєму. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Мультистайлер

      Нехай усі мрії про волосся здійсняться

      Це світ дівчат. Мультистайлер Girl Glam має п’ять насадок для укладки, що дозволяє змінювати зачіску безліч разів. Ідеальний стайлер для розкішних дівчат, які хочуть чинити по-своєму. Переглянути усі переваги

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        Мультистайлер

        Мультистайлер

        Усього:

        Нехай усі мрії про волосся здійсняться

        Girl Glam

        • 5 насадок
        Керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

        Керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

        Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його блискучим.

        Насадка для додаткової текстури

        Насадка для додаткової текстури

        Ця насадка надає волоссю чудової приємної текстури.

        Холодний носик для легшого та безпечнішого використання

        Холодний носик для легшого та безпечнішого використання

        Носик плойки виготовлено зі спеціального теплоізоляційного матеріалу, щоб він був холодним; його можна безпечно тримати під час укладки для оптимальної зручності.

        Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

        Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

        Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.

        Індикатор готовності до використання

        Індикатор готовності до використання

        Він повідомляє про нагрівання щипців до відповідної температури, що дозволяє відразу дізнатися, коли можна починати створювати зачіску.

        Індикатор "увімк./вимк."

        Індикатор "увімк./вимк."

        Насадка для випрямлення волосся для прекрасного прямого волосся

        Керамічні пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його прямим та блискучим.

        Насадка-спіраль для прекрасних спіральок

        Просто повторюйте вигини для створення найпрекрасніших спіральок – ще ніколи не було так легко!

        Насадка для створення великих локонів

        Щоб створити прекрасні локони або хвилі, потрібно скористатися цією великою насадкою для завивки із великим діаметром.

        П’ять різних насадок для безмежної творчості

        Маючи п’ять різних насадок, можна створити п’ять різних зачісок

        Трикутні щипці для фантастичних спіральок

        Завдяки цій оригінальній формі щипців Ви зможете проявити творчість і створювати фантастичні форми і завитки.

        У комплекті: шпильки для легкої укладки волосся

        Використовуйте шпильки для розділення волосся на пасма, це полегшить укладку волосся.

        Безпечна підставка для простого використання

        Безпечна підставка дозволяє безпечно ставити плойку під час використання.

        Дорожній футляр додається

        До цього пристрою додається стильний дорожній футляр для використання під час подорожей чи легкого зберігання. У нього можна покласти фен та аксесуари, щоб захистити їх від пошкоджень.

        Зручне кишенькове дзеркало

        Перевіряйте, чи зачіска й надалі виглядає ідеально.

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Довжина шнура
          1,8 m
          Колір/обробка
          Прозорий світло-вишневий рожевий та червоно-рожевий
          Напруга
          220–230 V
          Потужність
          макс. 16 W
          Щипці: матеріал корпусу
          ПК

        • Вага та розміри

          Розміри коробки A
          485 x 270 x 245 mm
          Вага коробки
          7,6 g

        • Вага та розміри

          Кількість шарів
          7
          Розміри коробки F
          230 x 220 x 60 mm
          Вага коробки F [із виробом]
          0,88 g
          Кількість коробок A на один шар
          6
          Кількість коробок F у коробці A
          8
          Кількість блоків
          336 pcs

        • Логістичні дані

          12 NC код
          8844-680-01
          EAN коробка F
          див. інструкції для певної країни
          Країна виготовлення
          PRC
          EAN коробка A
          див. інструкції для певної країни

        • Термін експлуатації

          Заміна
          Так
          Вага нетто виробу з насадками
          730 g

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