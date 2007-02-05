Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Выпрямление и защита — двойной эффект одним движением
Выпрямитель волос SalonStraight DUO оснащен термостойкими мраморными защитными пластинами, которые отводят избыточное тепло сразу же после выпрямления волос, поэтому температура волос после укладки становится значительно ниже, по сравнению с другими выпрямителями с таким же нагревом. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Выпрямление и защита — двойной эффект одним движением
Выпрямитель волос SalonStraight DUO оснащен термостойкими мраморными защитными пластинами, которые отводят избыточное тепло сразу же после выпрямления волос, поэтому температура волос после укладки становится значительно ниже, по сравнению с другими выпрямителями с таким же нагревом. Узнать обо всех преимуществах
Выпрямление и защита — двойной эффект одним движением
Выпрямитель волос SalonStraight DUO оснащен термостойкими мраморными защитными пластинами, которые отводят избыточное тепло сразу же после выпрямления волос, поэтому температура волос после укладки становится значительно ниже, по сравнению с другими выпрямителями с таким же нагревом. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Выпрямление и защита — двойной эффект одним движением
Выпрямитель волос SalonStraight DUO оснащен термостойкими мраморными защитными пластинами, которые отводят избыточное тепло сразу же после выпрямления волос, поэтому температура волос после укладки становится значительно ниже, по сравнению с другими выпрямителями с таким же нагревом. Узнать обо всех преимуществах
Выпрямитель
Итого:
Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.
Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты
Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Выпрямитель оснащен простым механизмом фиксации, расположенным в основании прибора. Фиксатор обеспечивает легкость хранения прибора, в положении, которое способствует его защите от повреждений.
Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.
Регулируемые настройки температурных режимов позволяют быстро и легко менять температуру укладки. Это позволяет выбрать идеальную температуру, подходящую для определенной укладки и именно для ваших волос, и добиться необходимой гладкости.
Белые мраморные защитные пластины поглощают тепло сразу после распрямления волос и уменьшают риск их повреждения.
Не нужно ждать, пока стайлер нагреется! Включайте его и сразу приступайте к укладке.
Термоизолированный чехол идеален для использования стайлера в поездках. Больше не нужно ждать пока стайлер охладится. Просто поместите его в термоизолированный чехол, прилагающийся в комплекте.
Вес и размеры F-box
Технические характеристики
Поддон
Вес и размеры A-box
Аксессуары