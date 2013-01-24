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SalonStraight DUO
Пластини із мармуровим покриттям SalonStraight DUO усувають надмірне тепло відразу після розпрямлення, так що кінцева температура волосся набагато нижча, ніж за умови використання інших щипців, які працюють за тієї ж температури.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
SalonStraight DUO
Пластини із мармуровим покриттям SalonStraight DUO усувають надмірне тепло відразу після розпрямлення, так що кінцева температура волосся набагато нижча, ніж за умови використання інших щипців, які працюють за тієї ж температури.
SalonStraight DUO
Пластини із мармуровим покриттям SalonStraight DUO усувають надмірне тепло відразу після розпрямлення, так що кінцева температура волосся набагато нижча, ніж за умови використання інших щипців, які працюють за тієї ж температури.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
SalonStraight DUO
Пластини із мармуровим покриттям SalonStraight DUO усувають надмірне тепло відразу після розпрямлення, так що кінцева температура волосся набагато нижча, ніж за умови використання інших щипців, які працюють за тієї ж температури.
Щипці для розпрямлення волосся
Ціна магазину Philips
Усього:
Висока температура у поєднанні з керамічним покриттям дозволяє отримати ідеально пряме волосся
білі пластини із мармуровим покриттям поглинають надлишок тепла відразу ж після розпрямлення, щоб зменшити пошкодження волосся
Нагрівається до 100ºC всього лише за 30 секунд для швидкого старту
Технічні характеристики
Вага і розміри коробки F
Вага і розміри коробки A
Блок
Приладдя/Додатки