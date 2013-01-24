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    Щипці для розпрямлення волосся

    HP4688
    Загальна оцінка / 5
    • SalonStraight DUO SalonStraight DUO SalonStraight DUO
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      Щипці для розпрямлення волосся

      HP4688
      Загальна оцінка / 5

      SalonStraight DUO

      Пластини із мармуровим покриттям SalonStraight DUO усувають надмірне тепло відразу після розпрямлення, так що кінцева температура волосся набагато нижча, ніж за умови використання інших щипців, які працюють за тієї ж температури.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Щипці для розпрямлення волосся

      SalonStraight DUO

      Пластини із мармуровим покриттям SalonStraight DUO усувають надмірне тепло відразу після розпрямлення, так що кінцева температура волосся набагато нижча, ніж за умови використання інших щипців, які працюють за тієї ж температури.

      SalonStraight DUO

      Пластини із мармуровим покриттям SalonStraight DUO усувають надмірне тепло відразу після розпрямлення, так що кінцева температура волосся набагато нижча, ніж за умови використання інших щипців, які працюють за тієї ж температури.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Щипці для розпрямлення волосся

      SalonStraight DUO

      Пластини із мармуровим покриттям SalonStraight DUO усувають надмірне тепло відразу після розпрямлення, так що кінцева температура волосся набагато нижча, ніж за умови використання інших щипців, які працюють за тієї ж температури.

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        Щипці для розпрямлення волосся

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        SalonStraight DUO

        Розпрямлення та захист, дві операції одним рухом

        Петля для підвішування для зручного зберігання

        Петля для підвішування для зручного зберігання

        Керамічні пластини із температурою 210ºC для гарного прямого волосся

        Висока температура у поєднанні з керамічним покриттям дозволяє отримати ідеально пряме волосся

        Пластини із мармуровим покриттям забезпечують миттєвий захист від нагрівання

        білі пластини із мармуровим покриттям поглинають надлишок тепла відразу ж після розпрямлення, щоб зменшити пошкодження волосся

        Нагрівається до 100ºC всього лише за 30 секунд

        Нагрівається до 100ºC всього лише за 30 секунд для швидкого старту

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Потужність (Вт)
          29  Вт
          Напруга
          110 - 240  В
          Частота
          50 / 60  Гц

        • Вага і розміри коробки F

          Загальні розміри продукту з насадками
          279 (д) x 50,2 (ш) x 30,5 (в)  мм
          Вага продукту з насадками, нетто
          462  г
          Розміри коробки F
          400 (д) x 95 (ш) x 190 (в)  мм
          Вага коробки F [з продуктом]
          1080  г
          Об'єм коробки у см3
          7220

        • Вага і розміри коробки A

          Розміри коробки A
          423 () x 310 (ш) x 414 (в)  мм
          Об'єм коробки A
          54287,8  см³
          Кількість коробок F у коробці A
          6
          Вага коробки [разом з виробами]
          7230  г

        • Блок

          Розміри блоків
          1200 x 80 x 180 (в)  мм
          Кількість блоків
          144  шт.
          Кількість шарів
          4
          Кількість коробок A на один шар
          6

        • Приладдя/Додатки

          Жаростійкий дорожній футляр

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