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Больше не доступен
HP4696/01
Оригинальные прически, постоянная забота
Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonMultistylist 8-в-1 имеет 8 многофункциональных керамических насадок для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше.
Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.
Храните ваш выпрямитель в стильной гламурной сумочке, которая защитит его от повреждений. Сумочка входит в комплект.
Используйте эти заколки для разделения волос на пряди — это поможет облегчить укладку.
Отзывы
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.