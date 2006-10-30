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    SalonMultistylist

    Мультистайлер

    HP4696/01
    Общая оценка / 5
    • Оригинальные прически, постоянная забота Оригинальные прически, постоянная забота Оригинальные прически, постоянная забота
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      SalonMultistylist Мультистайлер

      HP4696/01
      Общая оценка / 5

      Оригинальные прически, постоянная забота

      Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonMultistylist 8-в-1 имеет 8 многофункциональных керамических насадок для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      SalonMultistylist Мультистайлер

      Оригинальные прически, постоянная забота

      Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonMultistylist 8-в-1 имеет 8 многофункциональных керамических насадок для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше.

      Оригинальные прически, постоянная забота

      Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonMultistylist 8-в-1 имеет 8 многофункциональных керамических насадок для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      SalonMultistylist Мультистайлер

      Оригинальные прически, постоянная забота

      Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonMultistylist 8-в-1 имеет 8 многофункциональных керамических насадок для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше.

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        SalonMultistylist

        SalonMultistylist

        Мультистайлер

        Итого:

        Оригинальные прически, постоянная забота

        Стайлер SalonSuper Stylist

        Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

        Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

        Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.

        В комплекте с гламурной сумочкой

        В комплекте с гламурной сумочкой

        Храните ваш выпрямитель в стильной гламурной сумочке, которая защитит его от повреждений. Сумочка входит в комплект.

        Шарнир предотвращает спутывание шнура

        Шарнир предотвращает спутывание шнура

        Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

        Индикатор включения/выключения

        Индикатор включения/выключения

        Сетевой шнур 1,8 м

        Сетевой шнур 1,8 м

        В комплекте заколки для легкой укладки

        Используйте эти заколки для разделения волос на пряди — это поможет облегчить укладку.

        Безопасная подставка для удобства использования

        Подставка для безопасности позволяет надежно хранить щипцы для завивки по время использования.

        В комплекте щетка для придания волосам гладкости

        Пользуйтесь этой высококачественной щеткой для разделения волос и их разглаживания. Щетка способствует закрытию волосяных чешуек, что придает волосам блеск.

        • Технические характеристики

          Длина шнура
          1,8 m
          Напряжение
          100—240 В V
          Питание
          25 W
          Цвет/отделка
          различно
          Материал корпуса
          различно

        • Тип волос

          Конечный результат
          Сочетание стилей
          Прическа в данный момент
          • Прямые
          • Волнистые
          • Кудрявые
          Длина волос
          • Длинные
          • Средний
          Толщина волос
          Тонкие

        • Возможность обслуживания

          Замена
          Да

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