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Оригинальные прически, постоянная забота
Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonMultistylist 8-в-1 имеет 8 многофункциональных керамических насадок для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Оригинальные прически, постоянная забота
Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonMultistylist 8-в-1 имеет 8 многофункциональных керамических насадок для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше.
Оригинальные прически, постоянная забота
Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonMultistylist 8-в-1 имеет 8 многофункциональных керамических насадок для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Оригинальные прически, постоянная забота
Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonMultistylist 8-в-1 имеет 8 многофункциональных керамических насадок для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше.
Мультистайлер
Итого:
Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.
Храните ваш выпрямитель в стильной гламурной сумочке, которая защитит его от повреждений. Сумочка входит в комплект.
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Используйте эти заколки для разделения волос на пряди — это поможет облегчить укладку.
Подставка для безопасности позволяет надежно хранить щипцы для завивки по время использования.
Пользуйтесь этой высококачественной щеткой для разделения волос и их разглаживания. Щетка способствует закрытию волосяных чешуек, что придает волосам блеск.
Технические характеристики
Тип волос
Возможность обслуживания