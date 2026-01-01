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Больше не доступен

SalonMultistylistМультистайлер

HP4696/01

Оригинальные прически, постоянная забота

Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonMultistylist 8-в-1 имеет 8 многофункциональных керамических насадок для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше.

Посмотреть все преимущества

Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

Стайлер SalonSuper Stylist

Оригинальные прически, постоянная забота

Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.

В комплекте с гламурной сумочкой

В комплекте с гламурной сумочкой

Храните ваш выпрямитель в стильной гламурной сумочке, которая защитит его от повреждений. Сумочка входит в комплект.

В комплекте заколки для легкой укладки

Используйте эти заколки для разделения волос на пряди — это поможет облегчить укладку.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 