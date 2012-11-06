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Творчий підхід до створення зачісок, постійний догляд
Хочете знати, скільки чудових зачісок можна зробити? SalonMultistylist 8-в-1 має вісім багатофункціональних насадок для укладки з керамічним покриттям. Ідеальний вибір для створення усіх зачісок, які спадають на думку... і навіть більше.
Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його блискучим.
Захищайте та зберігайте щипці для розпрямлення волосся стильно в ефектному футлярі для зберігання. Футляр входить у комплект.
Використовуйте шпильки для розділення волосся на пасма, це полегшить укладку волосся.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Ruda109
06/11/2012
Polska
Świetny produkt
Nad lokówką zastanawiałam się dłuższy czas, po zakupie tej wiedziałam, że to strzał w 10 - dzięki niej mogę bez problemu wyczarować burzę loczków, czy też spokojne, łagodne fale. Wymienne końcówki są łatwe w obsłudze. Lokówka szybko się narzewa, jest funkcjonalna, łatwo się nią operuje. Na plus zasługuje również długi kabel. Jednym słowem polecam wszystkim.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonMultistylist HP4696/10 Multi-Styler
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonMultistylist HP4696/10 Multi-Styler