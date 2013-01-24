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Творчий підхід до створення зачісок, постійний догляд
Хочете знати, скільки чудових зачісок можна зробити? SalonMultistylist 8-в-1 має вісім багатофункціональних насадок для укладки з керамічним покриттям. Ідеальний вибір для створення усіх зачісок, які спадають на думку... і навіть більше.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Творчий підхід до створення зачісок, постійний догляд
Хочете знати, скільки чудових зачісок можна зробити? SalonMultistylist 8-в-1 має вісім багатофункціональних насадок для укладки з керамічним покриттям. Ідеальний вибір для створення усіх зачісок, які спадають на думку... і навіть більше.
Творчий підхід до створення зачісок, постійний догляд
Хочете знати, скільки чудових зачісок можна зробити? SalonMultistylist 8-в-1 має вісім багатофункціональних насадок для укладки з керамічним покриттям. Ідеальний вибір для створення усіх зачісок, які спадають на думку... і навіть більше.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Творчий підхід до створення зачісок, постійний догляд
Хочете знати, скільки чудових зачісок можна зробити? SalonMultistylist 8-в-1 має вісім багатофункціональних насадок для укладки з керамічним покриттям. Ідеальний вибір для створення усіх зачісок, які спадають на думку... і навіть більше.
Мультистайлер
Ціна магазину Philips
Усього:
Під мікроскопом кераміка – гладка та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його блискучим.
Захищайте та зберігайте щипці для розпрямлення волосся стильно в ефектному футлярі для зберігання. Футляр входить у комплект.
Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.
Використовуйте шпильки для розділення волосся на пасма, це полегшить укладку волосся.
Безпечна підставка дозволяє безпечно ставити плойку під час використання.
Використовуйте цю високоякісну щітку, щоб розпрямити та вирівняти кутикули волосся для підсилення блиску.
Технічні специфікації
Термін експлуатації
Тип волосся