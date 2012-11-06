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Більше не доступний

SalonMultistylistМультистайлер

HP4696/01

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Творчий підхід до створення зачісок, постійний догляд

Хочете знати, скільки чудових зачісок можна зробити? SalonMultistylist 8-в-1 має вісім багатофункціональних насадок для укладки з керамічним покриттям. Ідеальний вибір для створення усіх зачісок, які спадають на думку... і навіть більше.

Переглянути всі переваги

SalonSuper Stylist

Творчий підхід до створення зачісок, постійний догляд

Керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

Керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його блискучим.

Ефектний футляр у комплекті

Ефектний футляр у комплекті

Захищайте та зберігайте щипці для розпрямлення волосся стильно в ефектному футлярі для зберігання. Футляр входить у комплект.

У комплекті: шпильки для легкої укладки волосся

Використовуйте шпильки для розділення волосся на пасма, це полегшить укладку волосся.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

06/11/2012

Polska

Polska

Świetny produkt

Nad lokówką zastanawiałam się dłuższy czas, po zakupie tej wiedziałam, że to strzał w 10 - dzięki niej mogę bez problemu wyczarować burzę loczków, czy też spokojne, łagodne fale. Wymienne końcówki są łatwe w obsłudze. Lokówka szybko się narzewa, jest funkcjonalna, łatwo się nią operuje. Na plus zasługuje również długi kabel. Jednym słowem polecam wszystkim.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonMultistylist HP4696/10 Multi-Styler

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonMultistylist HP4696/10 Multi-Styler

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