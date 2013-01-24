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    SalonMultistylist

    Мультистайлер

    HP4696/01
    Загальна оцінка / 5
    • Творчий підхід до створення зачісок, постійний догляд Творчий підхід до створення зачісок, постійний догляд Творчий підхід до створення зачісок, постійний догляд
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      SalonMultistylist Мультистайлер

      HP4696/01
      Загальна оцінка / 5

      Творчий підхід до створення зачісок, постійний догляд

      Хочете знати, скільки чудових зачісок можна зробити? SalonMultistylist 8-в-1 має вісім багатофункціональних насадок для укладки з керамічним покриттям. Ідеальний вибір для створення усіх зачісок, які спадають на думку... і навіть більше.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      SalonMultistylist Мультистайлер

      Творчий підхід до створення зачісок, постійний догляд

      Хочете знати, скільки чудових зачісок можна зробити? SalonMultistylist 8-в-1 має вісім багатофункціональних насадок для укладки з керамічним покриттям. Ідеальний вибір для створення усіх зачісок, які спадають на думку... і навіть більше.

      Творчий підхід до створення зачісок, постійний догляд

      Хочете знати, скільки чудових зачісок можна зробити? SalonMultistylist 8-в-1 має вісім багатофункціональних насадок для укладки з керамічним покриттям. Ідеальний вибір для створення усіх зачісок, які спадають на думку... і навіть більше.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      SalonMultistylist Мультистайлер

      Творчий підхід до створення зачісок, постійний догляд

      Хочете знати, скільки чудових зачісок можна зробити? SalonMultistylist 8-в-1 має вісім багатофункціональних насадок для укладки з керамічним покриттям. Ідеальний вибір для створення усіх зачісок, які спадають на думку... і навіть більше.

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        SalonMultistylist

        SalonMultistylist

        Мультистайлер

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        Усього:

        Творчий підхід до створення зачісок, постійний догляд

        SalonSuper Stylist

        Керамічні пластини для гладкого ковзання та блискучого волосся

        Керамічні пластини для гладкого ковзання та блискучого волосся

        Під мікроскопом кераміка – гладка та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його блискучим.

        Ефектний футляр у комплекті

        Ефектний футляр у комплекті

        Захищайте та зберігайте щипці для розпрямлення волосся стильно в ефектному футлярі для зберігання. Футляр входить у комплект.

        Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

        Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

        Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.

        Індикатор "увімк./вимк."

        Індикатор "увімк./вимк."

        Шнур живлення довжиною 1,8 м

        Шнур живлення довжиною 1,8 м

        У комплекті: шпильки для легкої укладки волосся

        Використовуйте шпильки для розділення волосся на пасма, це полегшить укладку волосся.

        Безпечна підставка для легкого використання

        Безпечна підставка дозволяє безпечно ставити плойку під час використання.

        У комплекті: щітка для гладенького волосся

        Використовуйте цю високоякісну щітку, щоб розпрямити та вирівняти кутикули волосся для підсилення блиску.

        Технічні характеристики

        • Технічні специфікації

          Потужність
          25  Вт
          Напруга
          100–240 В  В
          Колір/обробка
          різні
          Довжина шнура
          1,8  м
          Матеріал корпусу
          різні

        • Термін експлуатації

          Заміна
          Так

        • Тип волосся

          Наявна зачіска
          • Пряме
          • Хвилясте
          • Кучеряве
          Результат
          Кілька зачісок
          Довжина волосся
          • Довге
          • Середнє
          Товщина волосся
          Тонке

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