Багатофункційний пристрій із чудовими можливостями і багатьма насадками. З недоліків можу вказати те, що насадка із "утюжками" досить не надійна. Моя дружина має довге, кудряве волосся і тому щодня перед роботою випрямляє. за дев'ять місяців користування (орієнтовно листопад місяць, а куплялось 14.02.2019) зламалось вушко шпильки насадки "утюжки" (пристрій НЕ падав(!!!)), по зовнішньому вигляду було видно, що на нього діяла температура і пластик покришився. На сервісі сказали, що то не є гарантійний випадок, бо фізичне пошкодження. Довелось купувати запчастину своїм коштом. Нова запчастина прослужила до серпня 2020 і вийшла з ладу в тому самому місці. Сервіс відмовився замовляти цю запчастину аргументувавши, що пристрій знятий з виробництва. То ж по факту - мультистайлер досить не поганий, але не для щоденного користування.