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Больше не доступен
HP4698/01
10 насадок
Керамика
Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.
Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им идеальную гладкость и блеск.
С универсальным прибором для укладки вы сможете создать любую прическу, которую только сможете себе представить. Будьте оригинальны!
4.0
из 5
2
Отзывы
Vikroria
06/11/2020
Україна
Виріб має чудові функції !
Отримала дану плойку в подарунок!) Дуже її хотіла. Користуюсь нею вже протягом 4-5років!!) дуже зручна,багато насадок! Для мого волосся всі насадки підходять! Теж зручно з собою брати в дорогу(зручний мішечок) задоволена і роботою і якістю ! Philips моя улюблена продукція))
Плюсы
Чудові насадки,гарно крутить і вирівнює волосся
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP4698/10 Мультистайлер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP4698/10 Мультистайлер
_АКА_
09/11/2020
Україна
Хороший виріб, але не без недоліка
Багатофункційний пристрій із чудовими можливостями і багатьма насадками. З недоліків можу вказати те, що насадка із "утюжками" досить не надійна. Моя дружина має довге, кудряве волосся і тому щодня перед роботою випрямляє. за дев'ять місяців користування (орієнтовно листопад місяць, а куплялось 14.02.2019) зламалось вушко шпильки насадки "утюжки" (пристрій НЕ падав(!!!)), по зовнішньому вигляду було видно, що на нього діяла температура і пластик покришився. На сервісі сказали, що то не є гарантійний випадок, бо фізичне пошкодження. Довелось купувати запчастину своїм коштом. Нова запчастина прослужила до серпня 2020 і вийшла з ладу в тому самому місці. Сервіс відмовився замовляти цю запчастину аргументувавши, що пристрій знятий з виробництва. То ж по факту - мультистайлер досить не поганий, але не для щоденного користування.
Плюсы
велика кількість насадок
Минусы
недоліки в конструкції, що приводить до поломки пристрою
Этот отзыв про HP4698/01 Мультистайлер
Этот отзыв про HP4698/01 Мультистайлер
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.