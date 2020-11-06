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  • Создавайте модные укладки для любого случая
  • Создавайте модные укладки для любого случая
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  • Создавайте модные укладки для любого случая

Больше не доступен

Мультистайлер

HP4698/01

4
| (2) Отзывы
Создавайте модные укладки для любого случая
Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonMultistylist 10-в-1 оснащен десятью многофункциональными керамическими насадками для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше.
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Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

Универсальный стайлер SalonMultistylist 10-в-1

Создавайте модные укладки для любого случая

  • 10 насадок

  • Керамика

Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.

Насадка для выпрямления волос для создания потрясающей гладкой укладки

Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им идеальную гладкость и блеск.

10 различных насадок для создания причесок на любой вкус

С универсальным прибором для укладки вы сможете создать любую прическу, которую только сможете себе представить. Будьте оригинальны!

Технические характеристики

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Отзывы

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4.0

из 5

2

Отзывы

4
2
1

06/11/2020

Україна

Україна

Виріб має чудові функції !

Отримала дану плойку в подарунок!) Дуже її хотіла. Користуюсь нею вже протягом 4-5років!!) дуже зручна,багато насадок! Для мого волосся всі насадки підходять! Теж зручно з собою брати в дорогу(зручний мішечок) задоволена і роботою і якістю ! Philips моя улюблена продукція))

Плюсы

Чудові насадки,гарно крутить і вирівнює волосся

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP4698/10 Мультистайлер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP4698/10 Мультистайлер

09/11/2020

Україна

Україна

Хороший виріб, але не без недоліка

Багатофункційний пристрій із чудовими можливостями і багатьма насадками. З недоліків можу вказати те, що насадка із "утюжками" досить не надійна. Моя дружина має довге, кудряве волосся і тому щодня перед роботою випрямляє. за дев'ять місяців користування (орієнтовно листопад місяць, а куплялось 14.02.2019) зламалось вушко шпильки насадки "утюжки" (пристрій НЕ падав(!!!)), по зовнішньому вигляду було видно, що на нього діяла температура і пластик покришився. На сервісі сказали, що то не є гарантійний випадок, бо фізичне пошкодження. Довелось купувати запчастину своїм коштом. Нова запчастина прослужила до серпня 2020 і вийшла з ладу в тому самому місці. Сервіс відмовився замовляти цю запчастину аргументувавши, що пристрій знятий з виробництва. То ж по факту - мультистайлер досить не поганий, але не для щоденного користування.

Плюсы

велика кількість насадок

Минусы

недоліки в конструкції, що приводить до поломки пристрою

Этот отзыв про HP4698/01 Мультистайлер

Этот отзыв про HP4698/01 Мультистайлер

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      Примечания

      1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 