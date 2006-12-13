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    Мультистайлер

    HP4698/01
    Общая оценка / 5
    • Создавайте модные укладки для любого случая Создавайте модные укладки для любого случая Создавайте модные укладки для любого случая
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      Мультистайлер

      HP4698/01
      Общая оценка / 5

      Создавайте модные укладки для любого случая

      Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonMultistylist 10-в-1 оснащен десятью многофункциональными керамическими насадками для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Мультистайлер

      Создавайте модные укладки для любого случая

      Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonMultistylist 10-в-1 оснащен десятью многофункциональными керамическими насадками для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше. Узнать обо всех преимуществах

      Создавайте модные укладки для любого случая

      Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonMultistylist 10-в-1 оснащен десятью многофункциональными керамическими насадками для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Мультистайлер

      Создавайте модные укладки для любого случая

      Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonMultistylist 10-в-1 оснащен десятью многофункциональными керамическими насадками для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше. Узнать обо всех преимуществах

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        Мультистайлер

        Итого:

        Создавайте модные укладки для любого случая

        Универсальный стайлер SalonMultistylist 10-в-1

        • 10 насадок
        • Керамика
        Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

        Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

        Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.

        Насадка-щетка для придания объема и создания красивых волн

        Насадка-щетка для придания объема и создания красивых волн

        Эту насадку легко установить. Она поможет придать волосам дополнительный объем и создать красивые волны.

        Равномерное распределение тепла защищает волосы и придает им блеск

        Равномерное распределение тепла защищает волосы и придает им блеск

        Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.

        В целях безопасности наконечник не нагревается

        В целях безопасности наконечник не нагревается

        Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.

        Шарнир предотвращает спутывание шнура

        Шарнир предотвращает спутывание шнура

        Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

        Индикатор готовности к работе

        Индикатор готовности к работе

        Индикатор показывает, когда стайлер нагрелся до нужной температуры, позволяя увидеть, когда прибор готов к работе.

        Автоотключение через 60 минут

        Автоотключение через 60 минут

        Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.

        Сетевой шнур 1,8 м

        Сетевой шнур 1,8 м

        Насадка для выпрямления волос для создания потрясающей гладкой укладки

        Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им идеальную гладкость и блеск.

        10 различных насадок для создания причесок на любой вкус

        С универсальным прибором для укладки вы сможете создать любую прическу, которую только сможете себе представить. Будьте оригинальны!

        Насадка для создания спиралевидных локонов и завитков

        Просто накручивайте пряди на эту насадку и создавайте очаровательные локоны. Что может быть проще!

        Плоские щипцы для создания текстурированных волн

        Будьте оригинальны и создавайте фантастические формы, текстуры и волны при помощи этих необычных плоских щипцов.

        Щипцы для создания мелких тугих кудряшек и завитков

        Для создания мелких тугих кудряшек и завитков следует использовать щипцы для завивки маленького диаметра.

        Большие щипцы для создания крупных локонов

        Для создания крупных завитков и волн потребуется насадка для завивки большого диаметра.

        Щипцы спиралевидной формы для создания мягких волн

        Корпус щипцов спиралевидной формы позволяет с легкостью создавать свободные мягкие волны.

        В комплекте заколки для легкой укладки

        Используйте эти заколки для разделения волос на пряди — это поможет облегчить укладку.

        Термоизолированный чехол

        Термоизолированный чехол идеален для использования стайлера в поездках. Больше не нужно ждать пока стайлер охладится. Просто поместите его в термоизолированный чехол, прилагающийся в комплекте.

        Безопасная подставка для удобства использования

        Подставка для безопасности позволяет надежно хранить щипцы для завивки по время использования.

        • Технические характеристики

          Длина шнура
          1,8 m
          Напряжение
          100—240 V
          Питание
          25 W
          Цвет/отделка
          Ночная синева металлик с темно-синим оттенком
          Материал корпуса
          ПК

        • Поддон

          Количество уровней
          5
          Конечный результат
          Сочетание стилей
          Прическа в данный момент
          • Прямые
          • Волнистые
          • Кудрявые
          Габариты поддона
          1200x800x100 mm
          Длина волос
          • Длинные
          • Средний
          Толщина волос
          Тонкие
          Для ослабленных волос
          Да
          Количество A-boxes в уровне
          6
          Количество поддонов
          240 шт.

        • Логистические данные

          EAN F-box
          8710103203926
          Страна изготовления
          Китай
          EAN A-box
          8710103203933

        • Логистические данные

          Замена
          Да
          Код CTV
          8844-698-01

        • Вес и размеры F-box

          Габариты устройства без отсоединяемых частей
          296x40x80,5 (В) mm
          Размеры F-box
          350x70x240 (В) mm
          Вес устройства, включая отсоединяемые части
          734 g
          Объем F-box
          5880 см³
          Вес F-box [включая устройство]
          1060 g

        • Вес и размеры A-box

          Количество F-boxes в A-box
          8
          Размеры A-box
          590x255x370 (В) mm
          Объем A-box
          55666,5 см³
          Вес A-Box
          800 g

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