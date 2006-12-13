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    Мультистайлер

    HP4698/01
    Загальна оцінка / 5
    • Створюйте найсучасніші зачіски для будь-якої нагоди Створюйте найсучасніші зачіски для будь-якої нагоди Створюйте найсучасніші зачіски для будь-якої нагоди
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      Мультистайлер

      HP4698/01
      Загальна оцінка / 5

      Створюйте найсучасніші зачіски для будь-якої нагоди

      Хочете знати, скільки чудових зачісок можна зробити? SalonMultistylist 10-в-1 має десять багатофункціональних насадок для укладки з керамічним покриттям. Ідеальний вибір для створення усіх зачісок, які спадають на думку... і навіть більше. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Мультистайлер

      Створюйте найсучасніші зачіски для будь-якої нагоди

      Хочете знати, скільки чудових зачісок можна зробити? SalonMultistylist 10-в-1 має десять багатофункціональних насадок для укладки з керамічним покриттям. Ідеальний вибір для створення усіх зачісок, які спадають на думку... і навіть більше. Переглянути усі переваги

      Створюйте найсучасніші зачіски для будь-якої нагоди

      Хочете знати, скільки чудових зачісок можна зробити? SalonMultistylist 10-в-1 має десять багатофункціональних насадок для укладки з керамічним покриттям. Ідеальний вибір для створення усіх зачісок, які спадають на думку... і навіть більше. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Мультистайлер

      Створюйте найсучасніші зачіски для будь-якої нагоди

      Хочете знати, скільки чудових зачісок можна зробити? SalonMultistylist 10-в-1 має десять багатофункціональних насадок для укладки з керамічним покриттям. Ідеальний вибір для створення усіх зачісок, які спадають на думку... і навіть більше. Переглянути усі переваги

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        Мультистайлер

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        Створюйте найсучасніші зачіски для будь-якої нагоди

        SalonMultistylist 10-в-1

        • 10 насадок
        • Керамічне покриття
        Керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

        Керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

        Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його блискучим.

        Щітка-насадка для додаткового об’єму та чудових хвиль

        Щітка-насадка для додаткового об’єму та чудових хвиль

        Цю насадку можна легко встановити на щипці для створення додаткового об’єму та прекрасних хвиль.

        Технологія EHD+ для додаткового захисту та блиску волосся

        Технологія EHD+ для додаткового захисту та блиску волосся

        Вдосконалена технологія Philips EHD+ означає, що щипці завжди рівномірно розподілятимуть тепло, навіть за високих температур, без пошкодження волосся. Це гарантує додатковий захист і зберігає волосся здоровим та блискучим.

        Холодний носик для легшого та безпечнішого використання

        Холодний носик для легшого та безпечнішого використання

        Носик плойки виготовлено зі спеціального теплоізоляційного матеріалу, щоб він був холодним; його можна безпечно тримати під час укладки для оптимальної зручності.

        Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

        Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

        Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.

        Індикатор готовності до використання

        Індикатор готовності до використання

        Він повідомляє про нагрівання щипців до відповідної температури, що дозволяє відразу дізнатися, коли можна починати створювати зачіску.

        Автоматичне вимкнення через 60 хвилин

        Автоматичне вимкнення через 60 хвилин

        Деякі щипці для розпрямлення волосся та стайлери оснащено функцією автоматичного вимкнення. Цю функцію створено для Вашого цілковитого спокою. Якщо пристрій залишити увімкненим, він вимкнеться автоматично через 60 хвилин.

        Шнур живлення довжиною 1,8 м

        Шнур живлення довжиною 1,8 м

        Насадка для випрямлення волосся для прекрасного прямого волосся

        Керамічні пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його прямим та блискучим.

        10 різних насадок для безмежної універсальності під час укладки волосся

        Завдяки універсальним засобам укладки будь-яка зачіска можлива. Творіть!

        Насадка-спіраль для прекрасних спіральок

        Просто повторюйте вигини для створення найпрекрасніших спіральок – ще ніколи не було так легко!

        Пласкі щипці для текстурних хвильок

        Завдяки цій оригінальній формі щипців Ви зможете проявити творчість і створювати фантастичні форми, текстуру та хвильки.

        Насадка для тугих локонів та спіральок

        Щоб створити тугі локони або спіральки, потрібно скористатися стайлером із малим діаметром.

        Насадка для створення великих локонів

        Щоб створити прекрасні локони або хвилі, потрібно скористатися цією великою насадкою для завивки із великим діаметром.

        Насадка для спіральних вільних локонів

        Чіткі спіральки на насадці дозволяють легко створити вільні хвильки.

        У комплекті: шпильки для легкої укладки волосся

        Використовуйте шпильки для розділення волосся на пасма, це полегшить укладку волосся.

        Жаростійкий дорожній футляр

        Цей жаростійкий футляр ідеально підходить для укладок у дорозі. Більше не потрібно чекати, поки плойка охолоне. Просто зберігайте її у жаростійкому футлярі з комплекту.

        Безпечна підставка для простого використання

        Безпечна підставка дозволяє безпечно ставити плойку під час використання.

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Довжина шнура
          1,8 m
          Колір/обробка
          Темно-синій металевий з темно-синім відтінком
          Напруга
          100–240 V
          Потужність
          25 W
          Матеріал корпусу
          ПК

        • Вага і розміри коробки A

          Кількість коробок F у коробці A
          8
          Розміри коробки A
          590 x 255 x 370 (В) mm
          Об’єм коробки A
          55666,5 см³
          Вага коробки
          800 g

        • Тип волосся

          Кількість шарів
          5
          Наявна зачіска
          • Пряме
          • Хвилясте
          • Кучеряве
          Результат
          Кілька зачісок
          Довжина волосся
          • Довге
          • Середній
          Розміри блоків
          1200 x 800 x 100 mm
          Товщина волосся
          Тонке
          Для ламкого волосся
          Так
          Кількість коробок A на один шар
          6
          Кількість блоків
          240 pcs

        • Логістичні дані

          EAN коробка F
          8710103203926
          Країна виготовлення
          Китай
          EAN коробка A
          8710103203933

        • Термін експлуатації

          Заміна
          Так
          Код CTV
          8844-698-01

        • Вага і розміри коробки F

          Загальні розміри продукту без вкладень
          296 x 40 x 80,5 (В) mm
          Розміри коробки F
          350 x 70 x 240 (В) mm
          Вага нетто виробу з насадками
          734 g
          Об’єм коробки F
          5880 см³
          Вага коробки F [із виробом]
          1060 g

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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