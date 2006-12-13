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Створюйте найсучасніші зачіски для будь-якої нагоди
Хочете знати, скільки чудових зачісок можна зробити? SalonMultistylist 10-в-1 має десять багатофункціональних насадок для укладки з керамічним покриттям. Ідеальний вибір для створення усіх зачісок, які спадають на думку... і навіть більше. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створюйте найсучасніші зачіски для будь-якої нагоди
Хочете знати, скільки чудових зачісок можна зробити? SalonMultistylist 10-в-1 має десять багатофункціональних насадок для укладки з керамічним покриттям. Ідеальний вибір для створення усіх зачісок, які спадають на думку... і навіть більше. Переглянути усі переваги
Створюйте найсучасніші зачіски для будь-якої нагоди
Хочете знати, скільки чудових зачісок можна зробити? SalonMultistylist 10-в-1 має десять багатофункціональних насадок для укладки з керамічним покриттям. Ідеальний вибір для створення усіх зачісок, які спадають на думку... і навіть більше. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створюйте найсучасніші зачіски для будь-якої нагоди
Хочете знати, скільки чудових зачісок можна зробити? SalonMultistylist 10-в-1 має десять багатофункціональних насадок для укладки з керамічним покриттям. Ідеальний вибір для створення усіх зачісок, які спадають на думку... і навіть більше. Переглянути усі переваги
Мультистайлер
Усього:
Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його блискучим.
Цю насадку можна легко встановити на щипці для створення додаткового об’єму та прекрасних хвиль.
Вдосконалена технологія Philips EHD+ означає, що щипці завжди рівномірно розподілятимуть тепло, навіть за високих температур, без пошкодження волосся. Це гарантує додатковий захист і зберігає волосся здоровим та блискучим.
Носик плойки виготовлено зі спеціального теплоізоляційного матеріалу, щоб він був холодним; його можна безпечно тримати під час укладки для оптимальної зручності.
Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.
Він повідомляє про нагрівання щипців до відповідної температури, що дозволяє відразу дізнатися, коли можна починати створювати зачіску.
Деякі щипці для розпрямлення волосся та стайлери оснащено функцією автоматичного вимкнення. Цю функцію створено для Вашого цілковитого спокою. Якщо пристрій залишити увімкненим, він вимкнеться автоматично через 60 хвилин.
Керамічні пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його прямим та блискучим.
Завдяки універсальним засобам укладки будь-яка зачіска можлива. Творіть!
Просто повторюйте вигини для створення найпрекрасніших спіральок – ще ніколи не було так легко!
Завдяки цій оригінальній формі щипців Ви зможете проявити творчість і створювати фантастичні форми, текстуру та хвильки.
Щоб створити тугі локони або спіральки, потрібно скористатися стайлером із малим діаметром.
Щоб створити прекрасні локони або хвилі, потрібно скористатися цією великою насадкою для завивки із великим діаметром.
Чіткі спіральки на насадці дозволяють легко створити вільні хвильки.
Використовуйте шпильки для розділення волосся на пасма, це полегшить укладку волосся.
Цей жаростійкий футляр ідеально підходить для укладок у дорозі. Більше не потрібно чекати, поки плойка охолоне. Просто зберігайте її у жаростійкому футлярі з комплекту.
Безпечна підставка дозволяє безпечно ставити плойку під час використання.
Технічні характеристики
Вага і розміри коробки A
Тип волосся
Логістичні дані
Термін експлуатації
Вага і розміри коробки F