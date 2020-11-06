Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
HP4698/01
10 насадок
Керамічне покриття
Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його блискучим.
Керамічні пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його прямим та блискучим.
Завдяки універсальним засобам укладки будь-яка зачіска можлива. Творіть!
4.3
з 5
9
Відгуки
Vikroria
06/11/2020
Україна
Виріб має чудові функції !
Отримала дану плойку в подарунок!) Дуже її хотіла. Користуюсь нею вже протягом 4-5років!!) дуже зручна,багато насадок! Для мого волосся всі насадки підходять! Теж зручно з собою брати в дорогу(зручний мішечок) задоволена і роботою і якістю ! Philips моя улюблена продукція))
Плюси
Чудові насадки,гарно крутить і вирівнює волосся
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP4698/10 Мультистайлер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP4698/10 Мультистайлер
Czesio87
23/09/2015
Polska
Перевірений покупець
Ten produkt jest dobry.
Produkt jest super jeszcze z nim nie było problemów ani jakichkolwiek usterek. Polecam.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP4698/22 Multi-Styler
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP4698/22 Multi-Styler
Barbarka18
01/12/2013
Polska
bardzo dobra
Bardzo dobre urządzenie do każdej długości włosów. Bardzo szybko można ułożyć fryzurę
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP4698/22 Multi-Styler
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP4698/22 Multi-Styler